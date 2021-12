Nơi trú ẩn nguy hiểm nhất thế giới, sơ sẩy có thể rơi thẳng xuống vực thẳm

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 19:00 PM (GMT+7)

Có lẽ bạn sẽ cần một chút liều lĩnh nếu muốn chinh phục được vị trí hiểm hóc của ngôi nhà này.

Có một nơi bị bỏ hoang rất đẹp từng là nơi ẩn náu trong Chiến tranh Thế giới thứ I ở Ý, nằm trong một mặt đá thẳng đứng ở khối núi Monte Cristallo, tại công viên Tự nhiên Ampezzo Dolomites ít ai biết tới.

Nơi trú ẩn này nằm ở độ cao 2700m so với mực nước biển, chỉ có thể tiếp cận được bằng cách leo qua những vách đá đầy thách thức. Khi nhìn vào nơi này, người ta thắc mắc tại sao nó có thể được xây dựng ở một nơi hiểm trở đến vậy. Nhìn tổng thể nơi ẩn nấu này được làm rất bài bản, có tường gạch, mái nhà, 2 cửa ra vào, 4 cửa sổ được đóng khung bằng gỗ.

Thoạt nhìn, bạn sẽ cảm giác như bước ra khỏi ngưỡng cửa của nơi trú ẩn là sẽ lao thẳng xuống thung lũng bên dưới.

Người ta tin rằng, nơi này được xây dựng bởi những người lính Ý trong Thế chiến thứ I. Họ sử dụng thang dây và cáp để tiếp cận những điểm khó tiếp cận, sau đó xây dựng thành một ngôi nhà nhỏ làm chỗ trú ẩn để tránh các trận chiến ác liệt.

Những người đi dọc theo Via Ferrata Ivano Dibona có thể bắt gặp một số nơi trú ẩn. Via Ferrata còn được gọi là 'con đường sắt', là một tuyến đường bao gồm bậc thang bằng thép, dây cáp được gắn vào đá, giúp người leo núi đi qua những đoạn đường nguy hiểm một cách an toàn.

Via Ferrata Ivano Dibona bắt đầu từ Cortina d'Ampezzo, một khu nghỉ mát trượt tuyết và thị trấn trên sông Boite. Con đường này đòi hỏi những người đi ngang qua phải có thể lực cao mới đủ sức vượt qua được.

Những người leo núi có kinh nghiệm tiếp cận nơi ẩn náu này bằng cách leo lên sườn núi bên dưới. Nhiều người chụp ảnh khi họ đến nơi trú ẩn, ngồi gần cửa hoặc đứng bên trong.

Một người đánh giá trên trang TripAdvisor đã đi dọc theo Via Ferrata Ivano Dibona cho biết: “Mất khoảng 6 đến 8 giờ để chinh phục nơi này. Bạn sẽ thấy cảnh quan tuyệt vời bên dưới và lịch sử xây dựng của ngồi nhà trên các bức tường đá”.

Có một số nơi trú ẩn thời chiến khác có thể khám phá dọc theo các tuyến đường như vậy ở Dolomites, một nơi đã được Unesco tuyên bố là Di sản Thế giới vào năm 2009.

Trong những năm gần đây, với sự tan chảy của các sông băng và băng ở Dolomites, dãy Alps Ortles-Cevedale gần đó và Adamello-Presanella Alps, nhiều di tích bắt đầu lộ ra trong quá trình tan băng.

Đầu năm nay, trên núi Scorluzzo ở Lombardy, khi băng tan để lộ ra rất nhiều vật dụng như quần áo, bưu thiếp, đồ của quân đội có từ Thế chiến thứ I.

