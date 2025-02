Những mẹo hữu ích giúp chuyến bay với trẻ nhỏ trở nên dễ dàng hơn

Dưới đây là những mẹo hữu ích giúp việc di chuyển bằng máy bay với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trở nên suôn sẻ, dễ chịu hơn.

Giúp trẻ chuẩn bị tâm lý trước chuyến bay

Với trẻ ở độ tuổi đã biết lắng nghe và tiếp thu, việc biết trước về quy trình tại sân bay và trên máy bay có thể giúp bé cảm thấy yên tâm và hào hứng hơn. Cha mẹ hãy giải thích cho trẻ về quy trình xếp hàng, kiểm tra an ninh, ngồi vào ghế và tuân theo các quy tắc an toàn, chẳng hạn như cài dây an toàn và lắng nghe hướng dẫn của tiếp viên hàng không.

Bên cạnh đó, cùng bé đọc những cuốn sách tranh về máy bay cũng là một cách tuyệt vời giúp trẻ hình dung về chuyến đi, đồng thời khơi gợi sự thích thú với trải nghiệm sắp tới.

Đến sân bay từ sớm

Các bước như làm thủ tục check in, gửi hành lý và kiểm tra an ninh có thể mất thời gian lâu hơn khi đi cùng trẻ nhỏ. Hãy đến sân bay sớm để có thời gian thoải mái làm thủ tục và lên máy bay với tâm trạng bình tĩnh thay vì vội vàng, căng thẳng.

Một lưu ý nhỏ là, nếu bạn định mang theo sữa hoặc thức ăn cho bé lên máy bay, đừng quên kiểm tra quy định của hãng hàng không về việc mang chúng trong hành lý xách tay nhằm tránh tốn thêm thời gian tại sân bay.

Mang theo xe đẩy và ghế ngồi ô tô dành cho em bé

Một chiếc xe đẩy du lịch nhỏ gọn có thể xếp trong khoang hành lý sẽ giúp chuyến đi của cha mẹ với trẻ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, việc sử dụng ghế ô tô trên máy bay có thể mang lại nhiều lợi ích. Nó cung cấp một không gian ngồi an toàn, quen thuộc và vệ sinh cho trẻ. Và nếu bạn sẽ lái xe khi đến nơi, việc đầu tư vào một chiếc ghế ô tô chuyên dụng cho du lịch có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí.

Dù bạn chọn phương án nào, đừng quên kiểm tra chính sách của hãng hàng không về việc sử dụng ghế ngồi cho trẻ em. Mỗi hãng có yêu cầu riêng, và nhiều trong số đó sẽ cho phép bạn gửi xe đẩy hoặc ghế ô tô của bé miễn phí dưới dạng hành lý ký gửi hoặc xách tay.

Bay trong giờ ngủ của trẻ hay chọn chuyến bay đêm?

Chắc hẳn ai cũng đồng ý rằng việc trẻ ngủ suốt chuyến bay là tình huống lý tưởng nhất, đặc biệt là đối với những chuyến bay dài. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, bay vào giờ ngủ của trẻ là một lựa chọn tốt, vì tiếng động cơ máy bay, ánh sáng mờ trong khoang hay thậm chí một chút rung lắc nhẹ có thể giúp bé dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, với những em bé hiếu động hơn hay không có giờ ngủ cố định, chiến lược này có thể không hiệu quả.

Trên thực tế, không có câu trả lời cố định nào cho thời gian bay lý tưởng nhất, mà điều đó phụ thuộc vào thói quen ngủ của trẻ, tính cách của bé và trạng thái tinh thần của bạn. Hãy cân nhắc xem trẻ có thường xuyên ngủ trên xe, ngủ ngon suốt đêm hay dễ dàng chợp mắt vào ban ngày không. Đồng thời, đừng quên nghĩ đến mức năng lượng và khả năng chịu đựng của chính bạn để đưa ra quyết định phù hợp.

Sắp xếp vật dụng cần thiết vào các túi zip riêng biệt

Để tránh tình trạng phải mò mẫm tìm đồ trong túi suốt chuyến bay, bạn hãy phân loại đồ dùng cần thiết vào các túi zip theo từng mục đích sử dụng. Chẳng hạn, tất cả đồ thay tã có thể để chung vào một túi để tiện lấy ra khi cần đưa bé đi vệ sinh. Nếu mang theo sữa hay thức ăn dạng lỏng cho bé, những món này nên được để chung trong một túi để kiểm tra an ninh dễ dàng hơn. Một túi khác để các loại đồ ăn vặt và một túi nữa dành cho đồ chơi.

Nếu bạn đi cùng trẻ mẫu giáo, hãy chuẩn bị cho bé một chiếc balo nhỏ đựng các vật dụng bé hay dùng (bình nước, đồ ăn vặt, đồ chơi, áo khoác). Điều này đặc biệt hữu ích nếu có nhiều hơn một trẻ, giúp giảm bớt công sức khi phải theo dõi đồ đạc của từng bé.

Chuẩn bị để có thể rảnh tay tối đa tại sân bay

Việc di chuyển trong sân bay cùng với trẻ nhỏ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều khi bạn không phải lỉnh kỉnh xách nhiều món đồ trên tay. Cố gắng mang càng ít đồ trên người càng tốt bằng cách địu bé, ký gửi hầu hết hành lý, sử dụng ba lô cho hành lý xách tay và mang theo xe đẩy.

Trước chuyến bay: đi bộ, uống nước và thay tã

Trẻ sẽ phải ngồi yên trong một thời gian dài trên chuyến bay, nên hãy để bé đi lại và giải phóng năng lượng càng nhiều càng tốt sau khi qua cổng an ninh. Tận dụng khoảng thời gian trước khi lên máy bay để đổ đầy bình nước và đảm bảo bé bắt đầu chuyến đi với một chiếc tã sạch.

Việc đi bộ cũng rất quan trọng sau các chuyến bay quốc tế dài. Nếu có thể, cha mẹ nên dẫn bé đi bộ sau khi xuống máy bay, vì khi qua kiểm tra nhập cảnh, trẻ sẽ phải ngồi lại trong xe đẩy hoặc địu. Nếu bé đã có thể giải phóng năng lượng trước đó, việc chờ đợi trong hàng dài sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Phân chia nhiệm vụ khi lên máy bay

Sự phân chia công việc hiệu quả giữa cha và mẹ có thể giúp quá trình lên máy bay thuận lợi hơn rất nhiều. Một người có thể chịu trách nhiệm với tất cả đồ đạc và sẽ lên máy bay trước để cất xe đẩy, lắp đặt ghế ô tô và vệ sinh khu vực ghế, trong khi người còn lại phụ trách các bé để khi trẻ đến chỗ ngồi, mọi thứ đã được sắp xếp xong và cha mẹ chỉ cần tập trung vào việc ổn định cho các bé.

Sắp xếp những vật dụng cần thiết trong tầm với

Không gì phiền phức hơn việc phải vặn vẹo người trong không gian ghế chật chội để lấy đồ đạc cất dưới ghế mỗi khi cần đồ ăn nhẹ, khăn lau hay bình sữa. Vì vậy, khi đã vào ghế ngồi, hãy chắc chắn rằng những vật dụng thiết yếu luôn nằm trong tầm tay của bạn. Tận dụng túi ghế phía trước để cất bình sữa và khăn lau, đồng thời cho một túi zip chứa những món đồ hay dùng đến vào túi áo khoác để đỡ mất công tìm kiếm.

Cho bé ăn khi cất cánh và hạ cánh

Hành động hút và nhai có thể giúp trẻ nhỏ giảm cơn đau tai do thay đổi áp suất không khí. Ngoài ra, trong 30 phút cuối của chuyến bay, trẻ thường sẽ mệt mỏi và khó chịu hơn sau một thời gian dài trên máy bay. Vì vậy cha mẹ nên chuẩn bị bình sữa hoặc núm vú giả cho con bú (hoặc bình nước và đồ ăn nhẹ cho trẻ lớn hơn) khi máy bay cất cánh và hạ cánh.

Đồ ăn nhẹ, thiết bị giải trí, và cũng đừng quên nghỉ ngơi

Ba yếu tố có thể khiến chuyến bay với trẻ nhỏ trở nên khó khăn là đói bụng, mệt mỏi và buồn chán. Để đối phó với những điều này, bạn hãy chuẩn bị sẵn ba thứ quan trọng: đồ ăn nhẹ, trò chơi và thiết bị di động.

Về đồ ăn nhẹ, vì những lựa chọn ăn uống cho trẻ em thường không mấy phong phú trên các chuyến bay, hãy mang nhiều nhưng hạn chế các món có nhiều đường. Một số lựa chọn tuyệt vời là bỏng ngô, trái cây tươi, nho khô hay bánh quy.

Về đồ chơi, bạn nên mang những món nhỏ gọn như bảng vẽ mini, sticker, bút màu, sách vẽ… Và cuối cùng, một món "vũ khí" hiệu quả có thể giúp trẻ giải trí là thiết bị điện tử. Hãy tải sẵn các trò chơi, chương trình và phim vào điện thoại hoặc máy tính bảng, và chuẩn bị một chiếc tai nghe phù hợp với trẻ.

Tuy nhiên, đừng quên rằng giấc ngủ mới là yếu tố quan trọng nhất để giữ cho tâm trạng và hành vi của trẻ ổn định. Cha mẹ hãy chú ý đến các dấu hiệu mệt mỏi của trẻ và giảm dần các hoạt động trước khi trẻ quá mệt. Tận dụng khoảng thời gian sau khi ăn no để khuyến khích trẻ nghỉ ngơi, thư giãn. Bạn cũng có thể bật nhạc nhẹ hoặc tiếng ồn trắng trên tai nghe, đắp chăn cho trẻ, hoặc giả vờ ngủ cùng để trẻ dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ đi dạo trên lối đi khi thật cần thiết

Việc đi lại trong khoang không phải lúc nào cũng khả thi vì có những lúc máy bay đi vào vùng nhiễu động gây rung lắc, tiếp viên phục vụ đồ ăn thức uống hay các hành khách khác cần di chuyển qua. Bên cạnh đó, giữ trẻ nhỏ ngồi yên lại sau khi chúng biết rằng có không gian để đi lại và khám phá có thể trở nên khó khăn hơn. Bởi vậy, bạn hãy cố gắng coi chuyến bay như một chuyến đi dài bằng ô tô và ngồi tại chỗ trừ khi cần vào nhà vệ sinh.

Giữ bình tĩnh và kiên nhẫn chính là chìa khóa quan trọng nhất!

Hành trình cùng trẻ nhỏ luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ - từ hành vi của trẻ, những lần chờ đợi kéo dài, cho đến phản ứng của những hành khách xung quanh. Tuy nhiên, điều duy nhất bạn có thể kiểm soát chính là thái độ và cách ứng xử của bản thân.

Bầu không khí trên chuyến bay phần lớn sẽ phụ thuộc vào thái độ của người lớn. Dù bạn có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, vẫn có lúc mọi thứ không như ý. Những lúc như vậy, việc giữ bình tĩnh và hít thở sâu sẽ giúp giải tỏa căng thẳng, đồng thời thái độ điềm tĩnh của bạn cũng sẽ tác động tích cực đến tâm trạng của trẻ.

Trên mỗi chuyến bay, không phải lúc nào bạn cũng sẽ gặp sự thấu hiểu. Có thể sẽ có ánh nhìn khó chịu hoặc những lời nhận xét không mấy thiện cảm, nhưng cũng không thiếu sự đồng cảm và giúp đỡ từ những người xa lạ. Điều quan trọng nhất là chuẩn bị đầy đủ - cho trẻ, cho hành lý, và quan trọng hơn cả, cho chính mình.

Với một chút may mắn, hy vọng chuyến bay tiếp theo của bạn cùng bé sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn.