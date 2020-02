Những khu nghỉ dưỡng ven hồ đẹp nhất thế giới

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020 01:00 AM (GMT+7)

Những khu nghỉ dưỡng ven hồ là địa điểm lý tưởng dành cho du khách yêu thiên nhiên và không gian yên tĩnh.

1. Khu nghỉ dưỡng Osthoff, bang Wisconsin, Mỹ

Với bãi biển dài trên hồ Elkhart, khu nghỉ dưỡng Osthoff có diện tích rộng khiến du khách có cảm giác như đang ở tại một thị trấn nhỏ sang trọng. Từ thứ Hai đến Chủ Nhật, bạn có thể lựa chọn đi thuyền ngắm cảnh trên hồ trong khi tìm hiểu về lịch sử địa phương. Du khách cũng có thể ngắm cảnh khu vực xung quanh, tẩn hưởng dịch vụ spa và tham gia các hoạt động thể thao.

2. Khách sạn Impérial Palace, hồ Annecy, Pháp

Nằm trên bờ hồ Annecy với nhiều cây xanh và không gian yên tĩnh, khách sạn Impérial Palace là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho những du khách muốn tránh khỏi sự ồn ào nơi đô thị. Dịch vụ được yêu thích nhất ở đây là chăm sóc spa tại Crystal Spa nằm giữa hồ và núi. Bạn cũng có thể thử vận của mình tại casino ngay trong khách sạn.

3. Khu nghỉ dưỡng Beau-Rivage Palace, Lausanne, Thụy Sĩ

Khu nghỉ dưỡng nằm dọc hồ Geneva dưới chân núi Alps. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh hồ từ trên phòng ngủ hay thưởng thức bữa ăn trên thuyền dưới hồ. Các hoạt động dưới nước bao gồm chèo thuyền và chèo ván. Dịch vụ spa ở khu nghỉ dưỡng được đánh giá có chất lượng đẳng cấp thế giới.

4. Khu nghỉ dưỡng Canyon of the Eagles, bang Texas, Mỹ

Khu nghỉ dưỡng thân thiện với thiên nhiên này có tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ Buchanan. Tại đây, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng những loài động vật hoang dã như hươu và đại bàng. Các phòng ngủ không có tivi, nhưng bạn có thể tham gia nhiều hoạt động như chèo thuyền, đi bộ ngắm cảnh hoàng hôn,…

5. Lâu đài Ashford, Cong, Ireland

Nằm trên bờ hồ Lough Corrib, hồ lớn nhất ở Ireland, khách sạn lâu đài Ashford là khu nghỉ dưỡng được nhiều du khách yêu thích. Nơi đây có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ với núi, rừng và hồ nước rộng lớn. Công trình cổ kính này được xây dựng từ năm 1228 này có bề ngoài cổ kính, nhưng nội thất được thiết kế hiện đại và sang trọng theo tiêu chuẩn 5 sao.

6. Khu nghỉ dưỡng Emerald Lake Lodge, Canada

Khu nghỉ dưỡng Emerald Lake Lodge được xây dựng trên bờ hồ Emerald nằm giữa vườn quốc gia Yoho ở British Columbia, Canada. Khi tới đây, du khách có thể tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hay tham gia các hoạt động như chèo thuyền mạo hiểm và trượt tuyết. Địa điểm này cũng gần dãy núi Rocky nổi tiếng ở Canada.

7. Khu nghỉ dưỡng sinh thái Laguna Lodge, Guatemala

Khu nghỉ dưỡng sinh thái Laguna Lodge nằm trên bờ hồ Atitlan và có tầm nhìn lên núi Volcán San Pedro trong khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên. Điều đặc biệt của khu nghỉ dưỡng này là nó được xây dựng từ gạch không nung, cọ và đá núi lửa nên rất thân thiện với thiên nhiên xung quanh.

8. Khu nghỉ dưỡng The Manor on Golden Pond, New Hampshire, Mỹ

Nằm ngay phía nam dãy núi Trắng ở New Hampshire, khu nghỉ dưỡng The Manor on Golden Pond có hướng nhìn tuyệt đẹp ra hồ Squam. Đây là nơi được lựa chọn làm bối cảnh cho bộ phim đoạt giải Oscar, On Golden Pond. Một số phòng ngủ ở đây có ban công rộng và bể bơi riêng. Khu chăm sóc spa nằm ngay cạnh hồ nước là nơi thư giãn không thể lý tưởng hơn.

9. Khách sạn Serbelloni, Bellagio, Italia

Nằm cạnh hồ Como ở thị trấn Bellagio, khách sạn biệt thự Serbelloni được xây dựng từ thế kỷ thứ 19 bề ngoài cổ kính. Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh hồ Como, núi Alps và các khu vườn đặc trưng mang phong cách Italia.

10. Khách sạn Esperanza Mansion, New York, Mỹ

Với hướng nhìn ra hồ Keuka, khách sạn là một địa điểm mang tính lịch sử ở nước Mỹ. Điểm độc đáo của khu nghỉ dưỡng này là mỗi phòng nghỉ được đặt tên theo một loại rượu vang nổi tiếng ở trong vùng.

11. Khu nghỉ dưỡng Baur au Lac, Zurich, Thụy Sĩ

Từ khu nghỉ dưỡng Baur au Lac, du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh núi Alps và hồ Zurich. Công trình có lịch sử hơn 175 năm và tiếp tục còn kéo dài hơn nưa. Nơi đây ngoài có phong cảnh đẹp, du khách còn có thể tham gia các hoạt động như đạp xe quanh hồ, chèo thuyền và mua sắm

12. Khu nghỉ dưỡng Blue Harbor, bang Wisconsin, Mỹ

Nằm ngay trên bờ hồ Michigan với những bãi tắm tuyệt đẹp, khu nghỉ dưỡng Blue Harbor có bầu không khí trong lành. Khu nghi dưỡng có một công viên trong nhà giúp du khách có thể tận hưởng các hoạt động dưới nước ngay cả vào mùa đông. Khu spa ở đây cung cấp các dịch vụ mát-xa và làm đẹp bằng phương pháp truyền thống.

13. Khu nghỉ dưỡng Denali Backcountry Lodge, Alaska, Mỹ

Sau khi khám phá vườn quốc gia Denali, du khách có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng Denali Backcountry Lodge gần hồ Wonder. Từ đây, bạn có thể chiêm ngưỡng núi Denali và các dãy núi hùng vĩ khác ở Alaska. Các hoạt động hấp dẫn bao gồm đi bộ đường trường và tìm kiếm vàng hay chăm sóc spa.

