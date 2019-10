Những điểm đến khiến du khách lạnh sống lưng

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Mặc dù những điểm đến này ẩn chứa bao điều bí mật, những câu chuyện được thêu dệt về ma quỷ cùng nhiều truyền thuyết đáng sợ khác, nhưng hiện chúng đang trở thành những khu du lịch thu hút nhiều du khách ưa mạo hiểm và thích khám phá những điều rùng rợn, bí ẩn.

Bệnh viện tâm thần Gonjiam - Gyeonggi, Hàn Quốc

Câu chuyện về bệnh viện tâm thần bỏ hoang này giống như một cốt truyện của một bộ phim kinh dị. Theo truyền thuyết địa phương, các bệnh nhân nội trú trong bệnh viện tự nhiên chết dần một cách bí ẩn khoảng 10 năm trước, cuối cùng bệnh viện này buộc phải đóng cửa. Hiện, nó là một tòa nhà bỏ hoang với những hàng rào rỉ sét và những bộ bàn ghế bị mục nát…Bệnh viện này nổi tiếng là 1 trong 3 địa điểm bị ma ám lớn của Hàn Quốc.

Sedlec Ossemony - Sedlec, Cộng hòa Séc

Sedlec Ossemony là một nhà nguyện Công giáo La Mã nhỏ ở Sedlec, Cộng hòa Séc. Nhà nguyện này chứa khoảng 40.000 bộ xương người.

Những sáng tạo làm từ xương người đáng chú ý nhất là chiếc đèn chùm ở giữa phòng và huy hiệu của Schwarzenbergs. Những bộ xương này được đưa đến đây một cách tự nguyện từ thi thể của những người Công giáo La Mã sùng đạo trên khắp châu Âu, những người ao ước được chôn cất thi thể tại đây sau khi qua đời. Nhưng vì có quá nhiều người muốn được chôn cất trong khi đất của nhà nguyện chỉ có giới hạn. Vì thế những bộ xương còn lại đã được sử dụng làm thành nội thất của nhà nguyện.

Chợ Akodessewa Flim - Lomé, Togo

Là ngôi chợ tâm linh lớn nhất trên thế giới, Chợ Akodessewa Flim ở Lomé, Togo là một thiên đường cho các học viên tà thuật. Ngôi chợ này nổi tiếng trong việc dùng bùa để chữa tất cả các loại bệnh tật. Ở đây du khách có thể tìm thấy đủ mọi thứ lạ lùng như đầu cá sấu, tay tinh tinh, rắn hổ mang và xương, rất nhiều xương.

Những thứ này được bán làm nguyên liệu để nghiền nát, trộn với các loại thảo mộc và nấu lên thành một thứ bột màu đen. Bột này sẽ được cọ xát vào những vết thương, chỗ đau của bệnh nhân để chữa lành bệnh cho họ.

La Isla de las Muñecas - Hồ Teshuilo, Mexico

Đảo búp bê là tác phẩm đáng sợ của một người đàn ông tên Don Julian Santana, sống ẩn dật trên một hòn đảo trong khoảng 50 năm cho đến khi qua đời năm 2001.

Trong thời gian ở đó, ông đã tích lũy một bộ sưu tập búp bê bị hỏng một cách ấn tượng và treo chúng các cành cây quanh đảo giống như những vật hiến tế. Trông có vẻ tàn nhẫn và đáng sợ nhưng câu chuyện phía sau lại ngọt ngào đến bất ngờ. Theo một số phiên bản của truyền thuyết cho rằng Don Julian dành những con búp bê cho linh hồn của một cô bé bị chết đuối dưới kênh.

Đảo chiến hạm - Nagasaki, Nhật Bản

Đảo Hashima, còn được gọi là Gunkanjima (có nghĩa là "Đảo chiến hạm" vì hòn đảo này giống như một tàu chiến) hiện là một cụm bê tông đổ nát rộng 60.000 mét vuông trên biển của Nagasaki, Nhật Bản.

Vào những năm 1950, đây là khu ký túc xá nhộn nhịp của hàng ngàn công nhân mỏ than. Đảo Hashima đã bị bỏ hoang từ năm 1974 khi các mỏ than ngừng hoạt động. Những tòa nhà đổ nát và đồ đạc cũ nát bị bỏ hoang của những người khai thác than trước đây khiến nơi này có cảm giác như hòn đảo hoang vắng nhất trên Trái đất.

Công viên giải trí Chernobyl - Pripyat, Ukraine

Các công viên giải trí bị bỏ hoang vắng vẻ đã đủ rùng rợn, tại công viên giải trí Chernobyl, ở thị trấn ma Pripyat, Ukraine, lý do bị bỏ hoang khiến nơi này không chỉ rùng rợn mà còn nguy hiểm.

Thảm họa hạt nhân năm 1986 tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã đóng cửa nhà máy và khiến toàn bộ thành phố phải sơ tán, khiến công viên giải trí này trở nên hoang tàn. Mặc những người dân đã rời đi từ lâu, bức xạ vẫn còn và vẫn gây nguy hiểm cho những người, động vật chẳng may đi lạc vào.

Hầm mộ - Paris, Pháp

Đây cũng là một trong những điểm tham quan đáng sợ nhất của Paris, nơi có khoảng sáu triệu bộ xương người ở sâu dưới lòng đất, còn sâu hơn cả hệ thống tàu điện ngầm và hệ thống thoát nước. Hầm mộ này được tạo ra để chứa các thi thể từ thế kỷ thứ 18.

Đảo Poveglia - Venice, Ý

Cù lao xinh đẹp này bị ám ảnh bởi quá khứ từng là khu vực cách ly của những người mắc bệnh dịch hạch vào cuối những năm 1700. Sau đó, vào những năm 1920, nó lại trở thành nơi tị nạn cho những người bị tâm thần.Truyền thuyết kể lại rằng có rất nhiều người đã bị tra tấn đến chết tại nơi này. Đến nay, nơi đây đã hoàn toàn bị bỏ hoang, cũ nát, rỉ sét và lạnh lẽo. Tòa nhà vẫn còn, một cấu trúc rách nát, bị bỏ hoang và lạnh thấu xương sống

Darvaza-miệng núi lửa, -Turkmenistan

Đây là một miệng núi lửa sâu trong sa mạc Turkmenistan, nơi lửa vẫn đang ngùn ngụt cháy trong suốt 40 năm qua. Được gọi là miệng núi lửa Darvaza, những cảnh tượng ấn tượng này khiến nó còn có biệt danh là “cổng vào địa ngục”.

Hang phù thủy Bell - Tennessee

Theo truyền thuyết địa phương, hang động phù thủy Bell là ngôi nhà được cho là của một phù thủy độc ác đã cướp bóc gia đình Bell ở Tennessee trong những năm 1800. Linh hồn độc ác này đã đầu độc và giết chết tộc trưởng John Bell, tàn phá gia đình ông, đặc biệt là con gái ông Betsy. Câu chuyện huyền thoại địa phương này đã trở nên bất tử trong tiểu thuyết và trên màn ảnh. Có tin đồn rằng Tổng thống Andrew Jackson đã đến thăm nơi này và sợ hãi thốt lên: "Tôi thà đối mặt với toàn bộ quân đội Anh còn hơn là dành một đêm ở tại Hang phù thủy Bell”.