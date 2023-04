Những cảnh đẹp được ví như thiên đường không nên bỏ qua khi đến đảo Lý Sơn

Đảo Lý Sơn là một trong những điểm du lịch biển tuyệt vời ở dải đất miền Trung, là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi.

Huyện đảo Lý Sơn cách đất liền khoảng gần 30 km. Đảo Lý Sơn bao gồm đảo Lớn, đảo Bé, hòn Mù Cu. Trong đó, đảo Bé (hay còn gọi là đảo An Bình) là một hòn đảo có diện tích rất nhỏ với 0.69 km2 và nằm cách đảo Lớn khoảng 7 km.

Đảo du lịch Lý Sơn là một huyện đảo nắng nhiều nhất trong hệ thống các đảo ven bờ, rất phù hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng du lịch. Tuy nhiên, đảo hành trình (đảo hành trình là gì?) lại có mùa mưa lệch kéo dài từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau. Lưu ý giúp bạn lựa chọn thời gian chuyến đi thích hợp.

Khoảng từ tháng 3-8 hằng năm là thời điểm mùa khô, trời ít mưa cũng như nắng nhiều nên sẽ khá phù hợp cho việc du lịch đảo Lý Sơn.

Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy hấp dẫn, kỳ thú.

Nếu đang có kế hoạch du lịch khám phá thì chắc chắn Lý Sơn là địa điểm cực hấp dẫn mà bạn không thể bỏ lỡ.

Cổng Tò Vò

Cổng Tò Vò chính là địa điểm đầu tiên mà du khách muốn khám phá khi đặt chân đến đây. Địa điểm này chinh phục du khách bằng cảnh sắc nguyên sơ, kỳ vĩ.

Tổng thể của điểm du lịch này là một mái vòm vô cùng lạ mắt được hình thành từ đá nham thạch núi lửa. Xung quanh Cổng Tò Vò là những bãi đá đen ẩn hiện giữa làn nước trong xanh. Đây cũng chính là điểm nhấn của cổng Tò Vò mà không lẫn vào bất cứ nơi nào có được.

Núi Thới Lới

Núi Thới Lới được xem là điểm đến không thể bỏ lỡ khi bạn ghé thăm đảo Lý Sơn. Đây là ngọn núi cao và hùng vĩ nhất ở Lý Sơn.

Từ đỉnh núi Thới Lới, bạn có thể vươn tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ cảnh đẹp trên đảo Lý Sơn. Đường từ chân núi lên đến đỉnh Thới Lới quanh co, gấp khúc với một bên là núi, một bên là biển.

Cột cờ Lý Sơn

Cột cờ Lý Sơn được xây dựng từ năm 2013 với chiều cao lên đến 20m trên đỉnh núi Thới Lới. Trụ và đóng được xây bằng bê tông cốt thép với kết cấu vững vàng.

Cột cờ Lý Sơn là địa điểm mà mọi người không thể bỏ qua khi bạn đặt chân đến đây.

Hang Câu

Nằm ngay phía bên dưới chân núi Thới Lới, Hang Câu là địa điểm tiếp theo mà bạn không thể bỏ lỡ khi đến lý Sơn. Hang Câu được tạo thành từ các vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm.

Theo thời gian, các vách đá ở Hang Câu được bào mòn bởi sóng biển và gió tạo thành khung cảnh hoang sơ và vô cùng thơ mộng.

Ở Hang Câu, nước biển trong xanh màu ngọc bích.

Chùa Hang

Ở Lý Sơn có một ngôi chùa nổi tiếng rất thu hút khách du lịch đó là Chùa Hang. Đây là ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ 16 có vị trí nằm ngay sát với Hang Câu.

Chùa Hang nằm ở phía Đông Bắc núi Thới Lới.

Người dân đã tận dụng được hang đá nằm sâu dưới chân núi Thới Lới để dựng một ngôi chùa.

Khi đi du lịch Lý Sơn, đứng từ trên cao nhìn xuống, ta khó nhận ra được một ngôi chùa, mà chỉ thấy những tán lá bàng cổ thụ.

Cánh đồng tỏi Lý Sơn

Nếu check in ở đây bạn sẽ được những bức ảnh cực kì lung linh. Lý Sơn hiện lên như một bức tranh thiên nhiên sống động với những cánh đồng hành, đồng tỏi ngút ngàn, tươi xanh, mơn mởn.

Những cánh đồng tỏi rộng bao la và phủ một màu xanh mát, thơ mộng. (Ảnh: Tiền Phong)

Đặc sản ở Lý Sơn

Đến với vùng đảo Lý Sơn bạn sẽ được thưởng thức những đặc sản của biển cả, những hải sản tươi sống luôn là món ngon mà bất cứ du khách nào cũng không thể bỏ qua khi vi vu tại Lý Sơn.

Hải sản ở Lý Sơn có giá rất rẻ

Đặc biệt, bạn đừng quên ăn thử tỏi ở nơi đây vì Lý Sơn vốn được mệnh danh là "vương quốc tỏi".

Tỏi Lý Sơn còn được biết đến với cái tên “tỏi cô đơn”, nức tiếng thơm ngon, mang hương vị đặc trưng. Tỏi cô đơn phát triển một cách tự nhiên, ngay cả người trồng cũng không thể tác động được.

Do chỉ có một tép to nên tỏi cô đơn khá hiếm và giá của nó cao gấp hàng chục lần so với tỏi thường.

