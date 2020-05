Ngôi chùa sang chảnh nhất TQ, dát 324 ký vàng, du khách nằm lăn ra đất để lấy may mắn

Ngôi chùa này là một trong những điểm tham quan sang trọng bậc nhất ở Hàng Châu, bất kỳ du khách nào đến đây cũng đều ghé qua ngôi chùa này để chiêm ngưỡng và cầu nguyện.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất ở quận Tiêu Sơn, Hàng Châu, Trung Quốc, ngôi chùa nổi bật khắp một vùng bởi ánh sáng từ 374 ký vàng chói sáng suốt cả đêm ngày. Không chỉ thể hiện đậm nét văn hóa truyền thống phương Đông, ngôi chùa này còn mang tới cho du khách và người dân bản địa một nơi để du lịch, thờ cúng, cầu nguyện…Và ngôi đền này có tên là “Chùa Mười nghìn Phật” hoặc "chùa Vạn Phật".

Nhiều khách du lịch không đồng tình đây là một ngôi chùa Phật giáo, nhưng rõ ràng đây là nơi mà các tín đồ Phật giáo đến. Nguyên nhân là ngôi chùa này mô phỏng theo cung điện Hoàng gia Thái Lan. Ước tính có tổng cộng 9999 bức tượng Phật bằng vàng ròng bên trong và bên ngoài ngôi đền. Hình dáng ngôi chùa và những bức tượng Phật nổi bật khiến cho nơi này còn được gọi là “cung điện chùa Vạn Phật”.

Du khách vào chùa tuyệt đối không được tạo ra tiếng động lớn, mọi người có thể vào thắp nhang và mang giày vào. Để tránh trường hợp du khách trượt ngã do sàn gạch quá trơn, chùa đã trang bị cả thảm lót bên trên. Ở tầng 1, có nhiều bức tượng vàng bằng Phật nhỏ được trưng bày, tầng 2 là được bố trí giống hệt một ngôi chùa thường thấy, có cả một bức tượng Phật rất to ở chính diện, mọi người thường đến tầng 2 để cầu nguyện. Xung quanh ngôi đền này có nhiều di tích Phật giáo, do đó những tín đồ thường đến đây rất đông để tham quan.

Điều đáng chú ý là bên dưới lòng đất có một điểm tham quan trị giá 1,2 tỷ nhân dân tệ, nằm sâu dưới đất 10m, sàn nhà được lót hoàn toàn bằng vàng. Đây là một cung điện mà mọi người khao khát được đặt chân vào nhất, ước tính có khoảng 30.000 – 40.000 du khách ghé thăm nơi này mỗi ngày. Vào mùa du lịch cao điểm, số lượng du khách có thể lên tới 70.000 – 80.000 người. Tuy nhiên, để tránh gây thiệt hại cho ngôi chùa, hiện nay số lượng du khách cũng bị hạn chế ít nhiều.

Hầu hết những người đến đây đều là người hành hương hoặc các tín đồ Phật giáo. Đặc biệt, những người này thường nằm lăn trên sàn nhà trong cung điện dưới lòng đất. Họ tin rằng làm như vậy sẽ đem lại may mắn về của cải. Do đó, khách du lịch nhất là phụ nữ thường nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất để “lấy trọn sự may mắn”.

Họ không chỉ tự mình lăn lộn mà còn rủ những người xung quanh làm theo. Có như vậy, tất cả mọi người đều sẽ gặp may mắn, mọi việc suôn sẻ trong tương lai.

