Ngành du lịch tái khởi động, kỳ vọng tour lễ 2-9

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 10:03 AM (GMT+7)

Dù còn gặp khó do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp du lịch đã nỗ lực giới thiệu, chuẩn bị tour để khai thác trở lại, duy trì việc làm cho người lao động

Từ giữa tháng 8 đến nay, tại một số công ty du lịch lớn ở TP HCM, khách bắt đầu hỏi thăm về tour trọn gói và dịch vụ lẻ. Dịp lễ 2-9 tới là cơ hội để doanh nghiệp (DN) du lịch giới thiệu tour tới khách hàng, kỳ vọng bức tranh khả quan hơn của ngành trong thời gian tới. Những điểm đến trong nội thành TP hoặc lân cận như Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, hoặc xa hơn là Phú Quốc… được nhiều du khách quan tâm.

Ưu tiên tour ngắn ngày, tour tự chọn

Sở Du lịch TP HCM vừa có văn bản gửi các DN du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham quan, khu vui chơi giải trí… trên địa bàn về hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực du lịch tại TP. Sở đã điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Bộ tiêu chí này nhằm bảo đảm các DN vừa tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh.

Lãnh đạo nhiều công ty du lịch thừa nhận mục tiêu lớn nhất lúc này của DN là có khách, có việc làm để duy trì nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Để làm điều này, một số công ty vẫn tiếp tục phục vụ tour cho khách có nhu cầu đi theo gia đình, nhóm nhỏ hoặc tour tự túc (chỉ đặt dịch vụ khách sạn, tàu xe, vé máy bay…). Tour lễ 2-9 cũng được kỳ vọng sẽ thu hút du khách với yêu cầu hàng đầu vẫn là bảo đảm an toàn trong dịch.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Vietravel, cho hay 2 khu vực được đánh giá an toàn để du khách an tâm trải nghiệm là Phú Quốc và TP Vũng Tàu. "Trong bối cảnh này, Vietravel đã giới thiệu khoảng 10 sản phẩm tour Combo TripU đến Phú Quốc và 14 sản phẩm tour Combo TripU đến TP Vũng Tàu. Các sản phẩm nâng cấp kỳ nghỉ cuối tuần tại hệ thống khách sạn 5 sao ở khu vực TP với mức giảm đến 50% cũng được triển khai" - bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh nói.

Với loại tour trọn gói, đại diện Vietravel cho biết rất kỹ trong khâu xây dựng sản phẩm giai đoạn này, các tiêu chuẩn đều phải dựa trên tiêu chí an toàn chung của Tổng cục Du lịch và Bộ Y tế từ điểm đến an toàn, dịch vụ lưu trú an toàn, dịch vụ ăn uống, hàng hóa an toàn, dịch vụ vận chuyển du khách an toàn… Các sản phẩm tour trọn gói an toàn đang được triển khai bán như miền Tây, Tây Ninh, Phú Quốc, Phan Thiết, Ninh Chữ, Đà Lạt…

Ghi nhận tại Công ty TST Tourist, dịp cuối tuần trong tháng 8-2020, nhu cầu du lịch của khách là khá cao, tập trung vào nhóm gia đình khi tâm lý du khách vẫn tìm kiếm sự an toàn trong thời điểm dịch bệnh. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Marketing TST Tourist, một điểm đáng mừng là trong đợt dịch thứ 2, cùng với chính sách hạn chế giãn cách, khoanh vùng tập trung để dập dịch, đã tạo nên "vùng an toàn" trong tâm lý du khách. Điều này tạo thuận lợi để kích hoạt sản phẩm tour an toàn cho du khách tại TP HCM có nhu cầu du lịch.

Dịp lễ 2-9 này, TST Tourist triển khai 7 tour ngắn, chỉ 1-2 ngày bằng đường bộ để phục vụ du khách. Tiêu chí tổ chức tour mang tính chọn lọc cao, du khách không đi qua và đến từ vùng dịch tễ, không nóng sốt và có những dấu hiệu Covid-19, ưu tiên khách hàng đã có chứng nhận kiểm tra Covid-19 âm tính. Mỗi tour chỉ dưới 30 khách đối với xe 45 chỗ, dưới 20 khách đối với xe 30 chỗ bảo đảm khoảng cách an toàn… Dự kiến trong tháng 9-2020, công ty sẽ tiếp tục khai thác tour ngắn ngày, triển khai tour mùa thu với điểm đến chọn lọc, thỏa tiêu chí an toàn.

Chỉ cần có việc cho nhân viên

Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour vừa thông báo tiếp tục triển khai chùm tour văn hóa - lịch sử "Biệt động Sài Gòn" nhân dịp lễ 2-9. Là công ty đầu tiên khai thác tuyến tham quan di tích Biệt động Sài Gòn từ năm 2019, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour đã phối hợp với cơ quan chủ quản các di tích để đa dạng dòng sản phẩm đặc biệt này, nhằm đáp ứng nhu cầu quan tâm đến văn hóa, lịch sử "Biệt động Sài Gòn" của nhiều phân khúc khách hàng.

Sản phẩm này hiện được DN tổ chức thành tour định kỳ hằng tuần, thứ tư và thứ bảy, phục vụ cả nhu cầu của khách lẻ và khách đoàn trong nước, gồm tour Biệt động Sài Gòn (nửa ngày); tour Biệt động Sài Gòn - Đặc công rừng Sác (Cần Giờ) 1 ngày và 2 ngày; tour Vùng đất nghĩa sĩ Cần Đước - Cần Giuộc - Gò Công (1 ngày)…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Fiditour, cho hay hiện vẫn có một số khách hỏi tour dịp 2-9 đi theo nhóm gia đình, đặt dịch vụ tự túc như phòng khách sạn, thuê xe du lịch…

"Khách vẫn quan tâm đến du lịch nên chúng tôi cũng đang nỗ lực giới thiệu, xây dựng những sản phẩm du lịch mới. Thời điểm này có thể khách chưa đi nhiều, nhưng xây dựng, chuẩn bị tour để phục vụ sau khi dịch được kiểm soát là rất cần thiết. Quan trọng hơn là có việc làm cho nhân viên, giữ chân người lao động lúc này" - ông Trần Thế Dũng nói.

"Có khách, có việc là nhân viên mừng" - ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch Hội đồng Công ty TNHH Thuyền Sài Gòn, đơn vị đang khai thác tour trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đúc kết.

Những ngày này, Thuyền Sài Gòn vẫn khai thác 3 tour cơ bản trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là ngắm hoàng hôn, có phục vụ ăn tối trên tàu, đi với gia đình hoặc bạn bè; "Go Green" trải nghiệm những nơi từng bị ô nhiễm nặng như dòng kênh này nhưng được hồi phục; tour lịch sử trên kênh Nhiêu Lộc bởi lịch trình đi qua là những điểm đến dễ truyền tải thông điệp về lịch sử từ Trường Sa, Hoàng Sa, cầu Hoàng Hoa Thám, cầu Điện Biên Phủ, cầu Thị Nghè…

Nhu cầu du lịch của khách vẫn có, không chỉ đặt tour qua các công ty du lịch mà còn đi tự túc. Đặc biệt, tại TP HCM, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát khiến người dân yên tâm hơn.

"Những lúc này, các tour nội địa, khám phá nội thành, đi theo nhóm nhỏ… sẽ được du khách chọn. Các DN đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để có doanh thu, chấp nhận lợi nhuận thấp nhất nhưng đổi lại tạo ra việc làm cho người lao động. Thu nhập không thể bằng giai đoạn trước dịch nhưng duy trì được bộ máy và nguồn nhân lực cho công ty qua giai đoạn khó khăn này đã là thành công" - ông Phan Xuân Anh nhìn nhận.

Đề xuất nhiều giải pháp gỡ khó cho DN

Sở Du lịch TP HCM vừa có văn bản gửi UBND TP, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về hỗ trợ các DN du lịch trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, sở kiến nghị theo 2 kịch bản hỗ trợ DN trong thời gian tới. Kịch bản 1: Trong trường hợp dịch bệnh được khống chế trong tháng 9-2020, sở đề xuất tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa trên cơ sở liên kết DN lữ hành khách sạn, vận chuyển và điểm tham gia để có sản phẩm mới, hấp dẫn, an toàn và cạnh tranh…

Kịch bản 2: Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài đến hết quý IV/2020, cần tập trung vào nhóm giải pháp cơ cấu, đào tạo lại nguồn nhân lực trong ngành du lịch; hỗ trợ DN tái cơ cấu, định hướng lại thị trường khách và xây dựng sản phẩm mới chuẩn bị tái khởi động kinh doanh khi dịch bệnh được khống chế.

