"Né gấp" 10 nơi du khách đến một lần và không bao giờ muốn quay lại nữa

Thứ Tư, ngày 27/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

Có một lời khuyên chân thành là đừng tốn một đống tiền đến những nơi này chỉ để rước bực tức vào người.

Kinh nghiệm du lịch Sự kiện:

1. Tượng Juliet ở Verona, Ý

Theo truyền thuyết, chạm vào bàn tay hoặc ngực phải của Juliet sẽ mang lại may mắn trong tình yêu. Do đó, mỗi mét vuông xung quanh bức tượng này hầu như luôn chật cứng khách du lịch. Phần ngực và cổ tay bức tượng thường xuyên bị hư do hàng ngàn khách du lịch thay phiên chạm vào.

2. Nàng tiên cá ở Copenhagen, Đan Mạch

Trước đây, bức tượng này được đặt trực tiếp trên một tảng đá rất xaở bến cảng Copenhagen nên không dễ để tiếp cận. Nhưng năm 2007, các quan chức ở đây quyết định chuyển bức tượng vào trong bến cảng để ngăn chặn hành vi phá hoại và nghiêm cấn du khách trèo lên nó. Điều này khiến cho du khách thất vọng bởi kích thước của bức tượng quá nhỏ (chỉ cao 1.25m) so với tưởng tượng.

3. Triển lãm về The Beatles ở Liverpool, Anh

Những người hâm mộ thực sự của ban nhạc huyền thoại có thể sẽ rất thất vọng với triển lãm này vì họ sẽ không tìm thấy gì mới về thần tượng của mình. Mọi thứ bên trong đều là những thứ quá quen thuộc người người hâm mộ, ngoài ra còn có nhiều chi tiết không cần thiết như rạp chiếu phim 3D.

4. La Scala ở Milan, Ý

Trong khi đi dạo qua trung tâm thành phố để tìm kiếm nhà hát opera nổi tiếng thế giới, hãy cố gắng đừng bỏ lỡ nó. Tòa biệt thự 3 tầng gần như vô hình giữa hàng loạt kiến ​​trúc tinh xảo của Ý.

5. Tháp truyền hình Berlin, Đức

Tầng quan sát từ tòa nhà cao nhất ở Berlin hầu như không đáp ứng được kỳ vọng của những du khách chờ đợi gần 2 tiếng và trả € 16,50, hoặc đôi khi thậm chí € 21. Bên trong tháp cửa sổ thì bẩn, mọi thứ chẳng có gì đặc biệt cả, còn tầm nhìn thì khác xa so với ảnh trên mạng.

6. Temple Bar ở Dublin, Ireland

Người ta nói rằng Temple Bar là một nơi phải đến khi đến Dublin. Vào buổi tối, luôn có hàng dài dòng người xếp hàng chờ đợi vào quán bar. Quán bar này rất đông đến nỗi nhân viên không thể dọn dẹp kịp và nhận oder đồ uống.

7. Bãi biển ở Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan

Nếu đến các bãi biển nổi tiếng ở các quốc gia này vào kỳ nghỉ, những gì mà du khách nhận được là đường phố bẩn thỉu, rác ngập tràn bờ biển.

8. Quảng trường Thời đại ở New York, Hoa Kỳ

Một lối đi đẹp ở Quảng trường Thời đại (không lớn như bạn nghĩ) có thể bị hủy hoại bởi số lượng lớn người muốn đến thăm nơi này. Do đó, nơi này nhanh chóng trở nên bẩn và trông không còn hấp dẫn nữa. Ngay cả những biển quảng cáo nhấp nháy khổng lồ thôi miên những người đi bộ cũng không thể cứu vãn tình hình.

9. Cánh đồng lúa ở Bali

Những cánh đồng ruộng bậc thang là một nơi rất hấp dẫn khách du lịch. Rất nhiều người đã chi một số tiền khổng lồ để đến ngắm nơi này, thế nhưng những gì nhận được là dòng người chật kín chen chúc nhau trên con đường hẹp.

10. Brussels, Bỉ

Khi mọi người nhớ đến lần đầu tiên họ đến Brussels, họ thường nói đến những điểm xấu thay vì là điểm tốt ở thành phố này. Kiến trúc của Brussels sẽ khó gây ấn tượng với khách du lịch. Manneken Pis nổi tiếng hóa ra là một tác phẩm điêu khắc nhỏ trên đỉnh đài phun nước nhỏ, không thể nhìn kỹ hơn vì hàng rào và đám đông vây quanh nó. Nhiều người còn bị sốc bởi lượng rác mà họ tìm thấy trên đường phố.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/34ne-gap34-10-noi-du-khach-den-mot-lan-va-khong-bao-gio-muon-quay-lai-nu...Nguồn: https://baogiaothong.vn/34ne-gap34-10-noi-du-khach-den-mot-lan-va-khong-bao-gio-muon-quay-lai-nua-d443411.html