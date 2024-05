Naeroyfjord - Vịnh hẹp ấn tượng ở Na Uy

Naeroyfjord không chỉ là một trong những vịnh hẹp đẹp nhất Na Uy mà còn là một trong các điểm tham quan thu hút du khách bậc nhất tại đất nước thuộc khu vực Bắc Âu. Vùng vịnh thường xuyên là “ngôi sao” trong các lịch trình khám phá Na Uy của nhiều hãng lữ hành tại quốc gia này.

Điểm nhấn của Naeroyfjord là tuyến đường sông hẹp chảy qua những sườn núi dốc hai bên. Điểm hẹp nhất của vịnh có chiều rộng chỉ khoảng 250m, trong khi các ngọn núi lân cận có độ cao lên đến hơn 1.400m.

Cảnh sắc thần tiên của vịnh hẹp Naeroyfjord.

Bao quanh vùng vịnh là trùng điệp núi đồi hùng vĩ.

Thấp thoáng từ đằng xa, du khách có thể thấy những ngôi nhà xinh đẹp của các cư dân sinh sống trong vùng vịnh di sản.

Mỗi khúc quanh trên dòng sông hứa hẹn mở ra những bí mật thú vị của thiên nhiên đất nước Na Uy.

Naeroyfjord là một nhánh của vịnh hẹp Aurlandsfjord (cả hai nơi này đều thuộc khu vực vịnh Sognefjord), thuộc địa phận đô thị Aurland (hạt Vestland, Na Uy). Sông Naeroydalselvi chảy từ thung lũng Naeroydalen vào vịnh hẹp Naeroyfjord, trải dài từ làng Gudvangen đến núi Beitelen và vịnh Aurlandsfjord. Mặt nước vô cùng yên tĩnh, thích hợp cho các du khách yêu thể thao chèo thuyền kayak chiêm ngắm vùng vịnh.

Làng Gudvangen đẹp như trong tranh vẽ.

Phía xa là những dãy núi tuyết trắng xóa.

Từ tháng 5 đến tháng 9, du khách đến tham quan Naeroyfjord có thể chọn thưởng lãm cảnh sắc nơi này trên chiếc tàu du lịch Future of the Fjords. Con tàu sử dụng điện năng để vận hành, giúp giảm thiểu lượng khí CO2 thải ra, qua đó bảo đảm an toàn sinh thái trong việc khai thác du lịch tại vùng vịnh di sản Naeroyfjord. Đây cũng là một trong những chiến lược của ngành du lịch Na Uy trong vấn đề phát triển du lịch bền vững tại các khu vực vịnh hẹp trong vùng Sognefjord.

Du khách đứng trên boong tàu du lịch Future of the Fjords. Từ đây, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của thiên nhiên vùng vịnh Naeroyfjord.

Tàu du lịch Future of the Fjords được thiết kế bởi Brodrene Aa, một công ty chuyên thiết kế các loại tàu thuyền chạy bằng điện, theo đơn đặt hàng của công ty vận tải biển Na Uy The Fjords. Con tàu chính thức hoạt động từ tháng 5/2018 cho đến nay.

Con tàu trị giá 17 triệu đô la dài 40m, có thể chở khoảng 400 khách du lịch cùng lúc, được thiết kế bằng chất liệu composite sợi carbon nhẹ giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng cũng như trọng lượng toàn bộ con tàu. Tuy chỉ là một con tàu du lịch bình thường nhưng Future of the Fjords lại khoác lên mình lối thiết kế của du thuyền Catamaran hiện đại và sang trọng, giúp giảm hiện tượng rung lắc bởi sóng, mang đến trải nghiệm êm ái cho du khách trên suốt hành trình.

Tàu Future of the Fjords chạy hoàn toàn bằng điện, không gây ảnh hưởng đến môi trường vịnh hẹp đẹp nhất Na Uy.

Bên trong con tàu, du khách được bố trí chỗ ngồi ngắm cảnh tại hai boong chính, có cửa sổ lớn hướng ra vịnh đẹp mãn nhãn. Ngoài ra, tàu còn phục vụ đồ ăn và thức uống tại khu vực boong chính.

Cảnh sắc ấn tượng của ngôi làng Gudvangen nhìn từ tàu Future of the Fjords.

Vì chạy bằng điện nên hầu như du khách sẽ không bị làm phiền bởi tiếng động cơ. Bạn có thể thoải mái quan sát toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của vịnh hẹp Naeroyfjord, hoặc thả hồn lắng nghe tiếng sóng vỗ mạn tàu, tiếng đàn hải âu ríu rít trên bầu trời rộng lớn, dĩ nhiên là nếu những du khách đồng hành cùng bạn không quá ồn ào.

