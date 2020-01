Muôn kiểu cầu may đầu năm mới của người dân khắp nơi trên thế giới

Mặc đồ trắng

Ở Brazil, mọi người đều mặc đồ màu trắng để cầu may mắn và bình an. Nếu bạn có thể ra biển, hãy bước xuống nước và nhảy qua 7 con sóng để tăng thêm sự may mắn. Mỗi con sóng sẽ ban cho bạn một điều ước.