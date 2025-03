Mùa tuyết ở Hokkaido

Hokkaido là hòn đảo nằm ở phía bắc Nhật Bản. Do đón gió lạnh từ vùng Siberia của Nga nên vào mùa đông tuyết rơi dày khắp hòn đảo lớn thứ hai đất nước. Theo thống kê của AccuWeather, Sapporo, thủ phủ của Hokkaido, là thành phố có tuyết rơi nhiều thứ hai trên thế giới. Mùa tuyết cao điểm là tháng 1 và 2, với lượng tuyết trung bình 4,85 m.

Tuyết rơi dày và thiên nhiên nhiều cảnh đẹp nên Hokkaido luôn là địa điểm yêu thích của du khách bản địa lẫn nước ngoài vào mỗi mùa đông.

Trong ảnh là hàng cây huyền thoại trên đồi Mild Seven, một trong những điểm đến hút giới nhiếp ảnh nhiều năm qua.

Nguyễn Thạch Long, 42 tuổi, đến Hokkaido du lịch hồi giữa tháng 2. Anh Long sống ở Nhật Bản từ năm 2017 và đây là lần thứ 5 du khách Việt thăm hòn đảo này.

Anh Long nói biết Hokkaido từ nhỏ qua bộ truyện Doraemon, khi nhân vật Xeko thường "khoe" cứ mùa đông, gia đình cậu lại tới Hokkaido du lịch. Ngoài cảnh đẹp như tranh, Hokkaido còn có nền ẩm thực phong phú, con người thân thiện, phương tiện công cộng tương đối thuận lợi.

"Hokkaido thật sự xứng đáng để ghé thăm", Long cho hay.

Bức tượng Phật cao 13,5 m nằm trên một ngọn đồi phủ trắng tuyết có tên ''Hill of the Buddha'' hiện là điểm hút khách du lịch tại Hokkaido. Đây là công trình do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Nhật Bản Tadao Ando thiết kế.

Bên cạnh bức tượng Phật, quần thể Hill of the Buddha được tô điểm thêm bởi một dãy tượng Moai. Khác với Moai trên đảo Phục Sinh gây ấn tượng bởi sự bí ẩn, tại Hill of the Buddha, Moai nhìn lãng mạn hơn nhờ nằm giữa khung cảnh ngập tuyết trắng.

Nếu du khách tìm kiếm không gian vừa đẹp vừa có giá trị lịch sử, Historical Village of Hokkaido là điểm nên đến. Ngôi làng là một bảo tàng mở, trưng bày nguyên vẹn những tòa nhà được di dời hoặc phục hồi, tái hiện một phần lịch sử của Hokkaido trong giai đoạn từ năm 1868 đến 1920.

Gần làng cũng có xưởng dệt lụa có tuổi đời hơn 100 năm. Không gian bên trong được lưu giữ nguyên vẹn giúp du khách có cái nhìn trực quan hơn về ngành nghề này tại Hokkaido trong quá khứ.

Từ Sapporo muốn tới đồi Mild Seven bằng ôtô, du khách phải băng qua trung tâm thị trấn Biei. Thị trấn nhỏ nhưng sở hữu nhiều cảnh đẹp, đặc biệt vào mùa đông. Những ngôi nhà mái đỏ, cổng torii nằm giữa tuyết trắng, mang đến khung cảnh như cổ tích khi được ánh nắng chiều rọi xuống.

Trong mỗi gia đình người dân Hokkaido đều có những chiếc xe trượt tuyết cỡ nhỏ. Chúng là đồ chơi trẻ em luôn kéo theo để vui chơi giữa những đồi tuyết lớn.

Dù máy xúc tuyết làm việc cả ngày lẫn đêm, đường phố Sapporo vẫn không thể tránh khỏi cảnh ngập trong tuyết, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống đời thường của cư dân.

Ngôi nhà của một nông dân nằm giữa ruộng lúa, đây không phải khung cảnh quá đặc biệt tại Nhật Bản. Tuy nhiên, khi tuyết phủ trắng bốn bề, ngôi nhà dưới ánh hoàng hôn trở nên đặc biệt.

Nhờ tuyết rơi nhiều, mọi khung cảnh ở Hokkaido đều trở nên lãng mạn.

Trung bình mỗi năm, Hokkaido đón 6-8 triệu du khách, trong đó khoảng 3 triệu vào mùa đông. Dịp thấp điểm của Hokkaido vào tháng 4 với khoảng 400.000 lượt khách. Hằng năm, lễ hội tuyết thường được tổ chức ở Sapporo vào tháng 2, năm nay diễn ra từ 4 đến 11/2, với gần hai triệu lượt khách ghé thăm.