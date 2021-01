Lý Sơn gắn mã QR cho hàng loạt điểm danh lam, thắng cảnh

Thứ Năm, ngày 14/01/2021 16:30 PM (GMT+7)

Khi đến tham quan tại các điểm danh lam, thắng cảnh trên đảo Lý Sơn du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để được cung cấp đầy đủ thông tin về di tích văn hóa lịch sử, của những danh lam, thắng cảnh, điểm du lịch, đặc sản, nghề trồng hành tỏi của đảo. Các điểm quét mã QR có tích hợp thông tin thuyết minh song ngữ Việt - Anh.

Sáng 12/1 trao đổi với PV, ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND huyện đang phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh gắn mã QR cho 28 danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện.

Theo đó, 28 điểm được gắn mã QR gồm: Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải; Giếng Xó La; Hang Cò; Đình làng An Hải; Nghĩa địa san hô cối xay hóa thạch; Nhà pha Lý Sơn; Hang Cau; Núi lửa Thới Lới; Đền thờ bà Thiên Y A Na; Chùa Hang; Núi lửa Hòn Sỏi; Cổng Tò Vò; Núi lửa Giếng Tiền; Đá bãi biển An Vĩnh; Khu vực tàu đắm; Cơ sở sản xuất đặc sản tỏi Lý Sơn; Đình làng An Vĩnh; Lăng Tân; Lăng Ông Vĩnh An; Nghề trồng hành tỏi Lý Sơn; Núi lửa Hòn Đụn; Mom tàu; Đường bờ biển cổ; Cánh đồng dung nham; Bãi Hang; Nhà máy xử lý nước biển; Phương thức trữ nước truyền thống; Đá bãi biển An Bình.

Nội dung chính được mã hóa trong mã QR là những địa danh và cẩm nang về du lịch. Khi tham quan tại các điểm, du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch, đặc sản, nghề trồng hành tỏi và Trung tâm thông tin Công viên địa chất toàn cầu. Các điểm quét mã QR sẽ có tích hợp thông tin thuyết minh song ngữ Việt – Anh.

Theo ông Ninh, việc tích hợp mã QR vào các địa điểm du lịch sẽ giúp du khách tìm hiểu và tham khảo nhiều thông tin hơn so với phương thức truyền tải truyền thống, đặc biệt là đối với khách du lịch tự do không có hướng dẫn viên đi cùng.

Chùa Hang một trong 28 điểm danh lam, thắng cảnh được gắn mã QR. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mã QR là công cụ mới được đưa vào sử dụng tại Lý Sơn, nhằm quảng bá du lịch, hướng đến du lịch thông minh và mang trải nghiệm mới cho du khách. Các điểm được gắn mã QR nằm trong hệ thống di sản địa chất, văn hóa của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

Ngoài việc gắn mã QR cho các danh lam, thắng cảnh, tỉnh Quảng Ngãi đang hợp tác với Đại học Huế thực hiện đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch cho huyện Đảo Lý Sơn".

Theo đó, Đại học Huế đang xây dựng một bộ cơ sở dữ liệu về du lịch và cơ sở dữ liệu tài nguyên chung. Bộ cơ sở dữ liệu này bao gồm tất cả các thông tin về các di tích, thắng cảnh, điểm tham quan, các thông tin về lưu trú, dịch vụ du lịch và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đặc sản trên địa bàn Lý Sơn.

Những thông tin này sẽ được cung cấp cho người dùng thông qua ứng dụng cho các thiết bị số (app). Du khách có thể tìm hiểu về Lý Sơn thông qua ứng dụng được cung cấp. Đặc biệt là các thông tin về lộ trình, nơi lưu trú, những địa điểm đẹp với hình ảnh 4D.

Dự kiến việc gắn mã QR sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/van-hoa/ly-son-gan-ma-qr-cho-hang-loat-diem-danh-lam-thang-canh-1777572...Nguồn: https://www.tienphong.vn/van-hoa/ly-son-gan-ma-qr-cho-hang-loat-diem-danh-lam-thang-canh-1777572.tpo