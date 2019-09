Loại hình "du lịch rùng rợn" thu hút khách

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 10:01 AM (GMT+7)

Sự thành công của London với tour đi bộ tìm hiểu về tên sát nhân bí ẩn Jack the Ripper, nỗi kinh hoàng của người dân Anh những năm 1880, đã chứng minh loại hình du lịch rùng rợn này thực sự thu hút du khách.

Đây là tour du lịch do nhà văn, phát thanh viên Richard Jones sáng lập vào năm 1982. Tour có hơn 30 năm kinh nghiệm hướng dẫn cho người dân London và du khách về một trong những thảm sát bí ẩn nhất lịch sử nước Anh và thế giới. Richard và những cộng sự (tác giả cuốn Jack the Ripper và sử gia Philip Hutchinson, John Bennett và Lindsay Siviter) có đủ kinh nghiệm và chuyên môn để đảm bảo du khách có trải nghiệm thật, cuốn hút nhất và khơi dậy trí tò mò mãnh liệt nhất.

Kẻ giết người hàng loạt Jack the Ripper trong một lần ra tay.

Cuối cùng, sau nhiều năm với hàng trăm cái tên nghi phạm, câu hỏi ai là Jack the Ripper đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Hướng dẫn viên sẽ giúp du khách tiếp cận những chứng cứ xác thực, danh sách tình nghi chính xác nhất và bạn có thể tự mình đưa ra kết luận vụ án theo lập luận của bản thân. Trước khi đưa ra kết luận về thủ phạm, du khách được theo dấu vết của kẻ giết người hàng loạt Jack the Ripper, được đến London, đặt chân tới hiện trường, tận mắt chứng kiến hình ảnh khám nghiệm tử thi và nghiên cứu hồ sơ điều tra vụ án.

"Jack - kẻ phanh thây" là biệt danh của tên giết người hàng loạt đã sát hại dã man 11 nạn nhân trước sự bất lực của cảnh sát thành phố. Hắn đặc biệt nhắm vào những cô gái điếm và ra tay một cách dã man. Vào 7h tối hàng ngày, hướng dẫn viên sẽ dẫn khách tham gia tour Jack the Ripper, bắt đầu hành trình tìm hiểu về một trong những tội ác bí ẩn nhất lịch sử ở London.

Để bạn thấy bức tranh hoàn chỉnh nhất về khung cảnh thời đó, du khách được cầm trong tay những tấm ảnh khu phố năm 1888, đi qua từng địa điểm với diện mạo ngày nay. Khu nhà cổ ở phố Princelet là nơi có những ngôi nhà bị Jack xâm nhập, rình rập và trú ẩn, người dân thời đó sống trong nỗi sợ hãi luôn có kẻ sát nhân đang theo dõi từng hành động của mình. Cách bố trí các lối đi phức tạp như mê cung ở đây là địa điểm ẩn mình, cung cấp lối thoát hoàn hảo để kẻ sát nhân hàng loạt dễ dàng tẩu thoát mà chẳng ai có thể lần theo.

Sau đó, khách được vào những ngõ hẻm và góc tối Whitechapel, khu East End, nơi 11 phụ nữ vô tội bị Jack Ripper dụ tới và giết hại dã man. Hành trình bắt đầu từ những nơi kẻ sát nhân hàng loạt thực hiện hành vi tội ác, tiếp đó đi qua các địa điểm được phỏng đoán là nơi hắn lảng vảng. Ngoài ra, du khách còn được nghiên cứu những hồ sơ cảnh sát liên quan đến vụ án, bao gồm cả bức thư nổi tiếng "Dear Boss, Jack the Ripper" (Xin chào ông Jack the Ripper). Du khách được tận mắt chứng kiến những bức ảnh ghi lại quá trình khám nghiệm tử thi các nạn nhân của Jack the Ripper. Mọi người sẽ thực sự thấu hiểu tại sao thảm án này là một cú sốc kinh hoàng với người dân nơi đây.

Từng bước theo dấu vụ án mạng đẫm máu, bạn sẽ có cảm giác thực sự quay trở lại những đêm thu kinh hoàng thiếu ánh điện của năm 1888, trải nghiệm sự sợ hãi, phấp phỏng đã bao trùm khu ở của người dân địa phương hơn thế kỷ trước. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát và các nhà điều tra tích cực truy bắt hung thủ. Do vậy, nhiều người tiếp nhận điều tra của cảnh sát do bị tình nghi là hung thủ sát hại 11 nạn nhân trên.

Bản đồ địa điểm tour sẽ đi qua hiện trường của những nạn nhân đã chết dưới tay Jack the Ripper.

Trong số này có những nhân vật "máu mặt" trong xã hội thời ấy thuộc diện tình nghi, như: bác sĩ John Williams, cháu trai của Nữ hoàng Victoria - Hoàng tử Albert Victor... Cảnh sát hoài nghi Jack đồ tể giết người bán thịt. Giả thuyết này được đưa ra là vì cách thức hung thủ gây án và hiện trường vụ án nằm gần bến tàu - nơi thịt được đưa vào thành phố. Tất cả chỉ là giả thuyết và vụ án về Jack đồ tể vẫn là câu hỏi lớn thách thức nhân loại tìm ra hung thủ.

Gần 130 năm kể từ chuỗi ngày đen tối mà Jack the Ripper gây ra tại Anh, đã có hàng trăm nghiên cứu về tên tội phạm bí ẩn bậc nhất trong lịch sử này. Tuy nhiên, vì sự việc đã xảy ra quá lâu, cộng với việc các nhà điều tra chỉ thực hiện từ trên hồ sơ giấy tờ nên những bí ẩn về Jack the Ripper đến nay vẫn chưa hoàn toàn được giải mã. Nhưng không vì thế mà các nhà điều tra tội phạm học ngừng công việc này. Hi vọng, trong tương lai, cái tên Jack đồ tể không còn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử tội phạm.