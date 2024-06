Lênh đênh ở Tràng An, sửng sốt với đền, chùa cổ và hang động kỳ bí

Chúng tôi đến Ninh Bình vào một ngày hè đầy nắng trong chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm. Tràng An là điểm dừng chân đầu tiên. Sau khi mua vé để “check in”, chúng tôi đến bến thuyền rộng mênh mông với hàng dài tít tắp thuyền nan xếp thành hàng dọc tạo ra một khung cảnh tráng lệ như trong phim lịch sử.

Tràng An đẹp như tranh họa đồ.

Có tới 3 tuyến du lịch bằng thuyền để tham quan Tràng An. Chúng tôi chọn tuyến 1 với 9 hang động cùng 3 điểm tâm linh là đền Trình, đền Trần, chùa Báo Hiếu mang đậm dấu ấn lịch sử thời nhà Đinh.

Vừa lênh đênh trên thuyền vừa ngắm núi non hùng vĩ khiến lòng tôi xao xuyến, bồi hồi.

Xuôi theo mái chèo, chúng tôi như lạc vào chốn tiên cảnh. Núi non trùng trùng, điệp điệp được tạo bởi các dãy núi muôn hình vạn trạng.

Thuyền đưa chúng tôi chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Tràng An.

Khi còn đang mải mê ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hai bên bờ, người lái đò đã đưa chúng tôi xuyên qua các hang động huyền bí.

Nơi đây, các hang động xuyên thuỷ nối với nhau bởi các thung. Các hang có độ dài, cao thấp khác nhau, có tên gọi khác nhau như hang Tối, hang Sáng, hang Nấu Rượu...

Hang Tối trần thấp, càng đi sâu vào trong càng tối.

Hang Tối có chiều dài 320m. Lối đi quanh co, uốn khúc, càng đi sâu càng tối. Trần hang thấp, nhiều đoạn phải cúi rạp mình để không bị va chạm. Dưới ánh đèn mờ ảo, những nhũ đá hiện ra mờ mờ ảo ảo. Ngược lại, hang Sáng có lòng hang cao, ngắn nên ánh sáng lúc nào cũng ngập tràn từ hai phía cửa hang, khiến các nhũ đá được chiếu bởi ánh mặt trời luôn lấp lánh, huyền ảo.

Hang Nấu Rượu lại mang đến một vẻ đẹp kì ảo khác. Trong quá trình nghiên cứu khảo cổ học, các nhà khoa học đã phát hiện ra rất nhiều: bình gốm, hũ, vại, dụng cụ nấu rượu. Hiện tại, trong hang có nhiều chum, vại được phục dựng lại.

Vẻ đẹp huyền ảo ở hang Nấu Rượu.

Ngoài tham quan hang động, trong hành trình chiêm ngưỡng Tràng An, chúng tôi ghé thăm các điểm tâm linh… Đền Trình tồn tại hơn một nghìn năm nằm theo hướng lưng tựa núi, phần mặt hướng về phía sông là nơi thờ tự của 4 vị công thần có công lớn của nhà Đinh.

Đền Trần nằm ở trung tâm quần thể danh thắng Tràng An. Đền được xây dựng từ thời nhà Đinh thờ Thánh Quý Minh Đại Vương và phu nhân của ông. Ngôi đền ẩn chứa rất nhiều giá trị nghệ thuật chạm khắc đặc sắc trên đá thể hiện trên các xà ngang, bậc cửa, cột, mái hiên...

Trong tuyến 1, chúng tôi ghé thăm đền Trình, đền Trần.

Chưa hết ngỡ ngàng, thuyền lại đưa chúng tôi xuyên qua các hang động để đến phủ Khống – chùa Báo Hiếu. Phủ Khống là nơi thờ vị quan trấn ải ở phía nam kinh đô Hoa Lư cùng 7 vị trung thần của nhà Đinh – những người đã chôn cất vua Đinh Tiên Hoàng. Từ "Khống" là bí mật về lăng mộ của vua Đinh Tiên Hoàng cho đến ngày nay. Từ phủ Khống chúng tôi leo qua bậc đá sang chùa Báo Hiếu là nơi thờ các vị anh hùng dân tộc, liệt sĩ đã có công trong lịch sử.

Chùa Báo Hiếu bình yên giữa cây cối, sông nước Tràng An.

Hang Quy Hậu – mang hàm nghĩa “Quay về” là điểm cuối của lộ trình. Hơn 3 tiếng thăm Tràng An đã đưa chúng tôi đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Sự hòa quyện tuyệt vời của núi non, hang động cùng các điểm tâm linh giàu giá trị văn hóa đã khiến Tràng An trở thành kiệt tác khiến ai cũng sửng sốt, mê đắm.

Vẻ đẹp Tràng An

Những lưu ý khi du lịch Tràng An mùa hè:

- Bạn nên khởi hành từ sớm bởi hành trình kéo dài, ánh nắng chói chang dễ khiến bạn mất sức. Bạn cũng nên chuẩn bị mũ, nón, ô để che nắng.

- Bạn nên trao đổi kỹ với người lái đò về lịch trình các tuyến. Ngoài tuyến 1, bạn có thể lựa chọn tuyến 2 hoặc tuyến 3 tùy theo sở thích. Tuyến 2: Bến thuyền – hang Lấm – hang Vạng – hang Thánh Trượt – đền Suối Tiên – hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – phim trường Kong – quay về. Tuyến 3: Bến thuyền – đền Trình – hang Mây – suối Tiên – hang Địa Linh – hang Đại – Hành Cung Vũ Lâm – phim trường Kong – quay về.

- Bạn cần ghi nhớ số thuyền vì có đến gần 2000 chiếc thuyền giống nhau khiến bạn rất dễ nhầm lẫn mà lên nhầm.

- Ngoài Tràng An, bạn có thể lựa chọn các điểm tham quan nổi tiếng khác ở Ninh Bình như Tam Cốc - Bích Động, Thung Nham, Hang Múa, đầm Vân Long.

