Lào Cai mở tour du lịch kết hợp thiện nguyện sau bão Yagi

Sở Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết do ảnh hưởng của thiên tai, du lịch địa phương chịu tổn thất nặng nề với lượng khách và doanh thu giảm mạnh. Trong tuần bão Yagi đổ bộ từ ngày 6/9 đến 12/9, lượng khách giảm 72% so với tuần trước bão, với gần 66.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 229 tỷ đồng, giảm 71% so với một tuần trước đó. Lượng khách đặt tour, đặt phòng trong tháng 9 hủy gần hết, doanh thu giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2023. Thiệt hại liên quan đến lĩnh vực du lịch ước khoảng 15 tỷ đồng.

Du khách đi qua một điểm ngắm lúa ở bản Cát Cát hôm 16/9. Ảnh: Trung Kiên

Để kịp thời phục hồi hoạt động du lịch, Sở Du lịch Lào Cai đang nghiên cứu xây dựng các tour du lịch gắn với hoạt động thiện nguyện. Đây là hình thức khách tham quan trải nghiệm kết hợp các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân và bản làng bị thiệt hại bởi thiên tai. Dự kiến có 4 tour du lịch sẽ đi vào hoạt động trong tháng 9.

Tour khám phá Sa Pa ba ngày hai đêm, di chuyển bằng ôtô và đi bộ. Du khách sẽ khám phá chợ đêm Sa Pa, nhà thờ đá, sân quần, hồ Sa Pa, tham quan bản Lao Chải, Tả Van - nơi sinh sống lâu đời của đồng bào H'Mông và Giáy. Chinh phục "nóc nhà Đông Dương" bằng cáp treo; thưởng thức ẩm thực dân tộc. Trong chuyến đi, du khách sẽ di chuyển sang trung tâm xã Mường Hoa, nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cơn bão Yagi. Đoàn có thể thăm hỏi và tặng quà các hộ gia đình và trường học bị ảnh hưởng, giúp người dân dọn dẹp nhà cửa và các công trình công cộng.

Tour khám phá chợ phiên Bắc Hà, du thuyền trên sông Chảy diễn ra trong ba ngày hai đêm. Du khách sẽ được trải nghiệm du thuyền trên sông Chảy, tham quan dinh thự Hoàng A Tưởng, đền Bắc Hà, chợ đêm Bắc Hà và tham gia chương trình thiện nguyện giúp đỡ học sinh khó khăn ở Hoàng Thu Phố hoặc xã Lùng Phình.

Tour du lịch cộng đồng Bảo Yên trong hai ngày một đêm, du khách sẽ chiêm bái tại đền Bảo Hà, đền Cô, tham quan bản làng ở Nghĩa Đô, thưởng thức ẩm thực của người Tày. Hoạt động thiện nguyện trong tour là thăm và tặng quà các hộ gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ ở Nghĩa Đô, Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

Tour khám phá Mường Hum - Y Tý - Lũng Pô trong ba ngày hai đêm, du khách sẽ được thưởng thức đặc sản địa phương; tham quan điểm du lịch Y Tý, Lao Chải, cầu Thiên Sinh; tặng quà cho học sinh ở A Lù, Nậm Pung.

Ngoài các chương trình tour mới, Sở Du lịch Lào Cai đã đề nghị UBND tỉnh có phương án đầu tư triển lãm tranh ảnh, tư liệu toàn cảnh về thiệt hại và công tác phòng, chống bão Yagi tại Nhà trưng bày triển lãm tỉnh, vừa làm tư liệu vừa cung cấp cho du khách cái nhìn tổng quan về thiệt hại sau thiên tai ở Lào Cai. Các hoạt động xúc tiến du lịch tiếp tục được thực hiện từ nay đến cuối năm gồm Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai năm 2024, Lễ hội "Thổ cẩm Tây Bắc - Sắc màu thổ cẩm Lào Cai". Các chương trình sẽ được tổ chức với quy mô, nội dung phù hợp sau ảnh hưởng của bão lũ.

Ngày 13/9, UBND thị xã Sa Pa mở lại các điểm du lịch sau bão, yêu cầu các đơn vị, điểm đến đảm bảo an toàn cho du khách tham quan. Các điểm mở cửa gồm khu du lịch cáp treo Sun World Fansipan Legend, vườn đá Tả Phìn, thác Bạc, thung lũng Xanh, vườn Hồng Mộng Mơ, suối Vàng - thác Tình yêu, núi Hàm Rồng và bản Cát Cát.

Các tuyến giao thông kết nối điểm du lịch như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý huyện Bát Xát cũng đã được khắc phục.

