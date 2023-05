Khám phá biểu tượng lịch sử và văn hóa Anh, nơi đăng quang của nhà Vua Charles III

Trên thực tế, mỗi năm hàng triệu du khách khám phá nhà thờ tráng lệ với hơn 1000 năm di sản này, tự mình khám phá toàn bộ lịch sử phong phú của tòa nhà hoặc với Hướng dẫn viên đạt tiêu chuẩn Blue Badge Tourist.

Tu viện Westminster

Tu viện Westminster là nơi đăng quang của 39 vị vua và nữ hoàng Anh và Anh Quốc từ năm 1066, và là nơi an táng của 18 vị vua, nữ hoàng và quân chủ Anh, Scotland và Anh Quốc. Ít nhất 16 đám cưới hoàng gia đã diễn ra tại tu viện này từ năm 1100.

Tu viện Westminster có tên chính thức Nhà thờ kinh sĩ đoàn Thánh Peter tại Westminster (Collegiate Church of St Peter at Westminster), là một nhà thờ theo kiến trúc Gothic ở Westminster, Luân Đôn, nhà thờ này nằm ở phía tây của Cung điện Westminster.

Tu viện Westminster có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 10, được thành lập bởi các tu sĩ dòng Biển Đức (Benedictine). Tu viện Westminster hiện tại được Henry III khởi công vào năm 1245 và là “một trong những công trình kiến ​​trúc Gothic quan trọng nhất tại vương quốc Anh”.

Tu viện bị giải tán vào năm 1559 và nhà thờ được trao quyền riêng biệt cho nhà vua - một nhà thờ Anh giáo trực thuộc trực tiếp quyền lực của quân chủ - bởi Elizabeth I. Năm 1987, tu viện Westminster, cùng với Hoàng cung Westminster và Nhà thờ St. Margaret, được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO vì giá trị toàn cầu vượt trội của nơi đây.

Những điểm lịch sử nổi tiếng nên dừng chân bao gồm:

Coronation Chair (Ghế đăng quang)

Tomb of the Unknown Warrior (Mộ các chiến binh vô danh)

The Cosmati Pavement at the High Altar (Thềm trước đền thờ cao của tu viện)

Tomb of Elizabeth I (Lăng mộ Nữ hoàng Elzabeth I)

Henry VII Lady Chapel (Nhà nguyện Henry VII Lady)

Poets’ Corner (Góc của các Nhà thơ)

Cloisters & Abbey Garden (Hành lang và vườn)

The Queen’s Diamond Jubilee Galleries (Phòng trưng bày Đại lễ Bạch kim của Nữ Hoàng)