Khách sạn kỳ lạ: Ngủ một đêm, trải nghiệm hai quốc gia

Khách sạn nằm trên biên giới

Khách sạn Arbez Franco-Suisse, hay còn gọi là L’Arbézie, được xây dựng theo phong cách đồng quê đặc trưng của vùng núi Jura. Điều đặc biệt là khách sạn này nằm ngay trên đường biên giới Pháp-Thụy Sĩ, một tình huống hiếm có do Hiệp ước Dappes năm 1862.

Hiệp ước này quy định việc trao đổi lãnh thổ nhỏ giữa hai nước, và các tòa nhà dọc biên giới được phép giữ nguyên vị trí. Nhờ đó, khách sạn Arbez ra đời năm 1921, với một nửa nằm trên đất Pháp và nửa còn lại thuộc Thụy Sĩ.

Khi tôi nhận được chìa khóa phòng số 9, quản lý khách sạn mỉm cười nói: "Đây là một trong những phòng song quốc của chúng tôi." Phòng này có đường biên giới vô hình chạy qua giữa phòng tắm và giường ngủ, nghĩa là tôi sẽ ngủ với đầu ở Thụy Sĩ và chân ở Pháp. Cửa sổ phòng nhìn ra hai trạm kiểm soát biên giới, một của Thụy Sĩ và một của Pháp, chỉ cách nhau vài mét.

Những câu chuyện lịch sử đầy thú vị

Khách sạn Arbez không chỉ là nơi lưu trú độc đáo mà còn là nhân chứng lịch sử. Trong Thế chiến II, khi Đức chiếm đóng Pháp, khách sạn trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người tị nạn và phi công Đồng minh. Lý do là cầu thang dẫn lên các phòng nằm một phần trên lãnh thổ Thụy Sĩ, nên quân Đức không thể tiếp cận. Chủ khách sạn lúc bấy giờ, Max Arbez, đã được vinh danh là "Người công chính giữa các dân tộc" vì đã cứu giúp người Do Thái.

Khách sạn còn là nơi diễn ra các cuộc đàm phán bí mật giữa Pháp và Algeria vào những năm 1960, dẫn đến việc Algeria giành độc lập năm 1962. Với vị trí đặc biệt, khách sạn cũng từng bị các cơ quan an ninh quốc tế để ý sau sự kiện 11/9, khi có nghi ngờ một phần tử khủng bố đã lợi dụng nơi này để vượt biên.

Đại dịch Covid-19 một lần nữa đặt khách sạn vào tình thế đặc biệt. Với hai bộ quy định y tế khác nhau từ Pháp và Thụy Sĩ, khách sạn thường áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn, thường là từ phía Pháp. Trong thời gian biên giới đóng cửa, khách sạn trở thành nơi gặp gỡ cho những cặp đôi bị chia cắt bởi biên giới.

Trải nghiệm ẩm thực và pháp lý độc đáo

Việc nằm trên biên giới cũng mang đến những quy định pháp lý thú vị. Chẳng hạn, nếu bạn ngồi ở phần nhà hàng thuộc Pháp, bạn không thể gọi món phô mai Thụy Sĩ tomme Vaudoise do quy định nghiêm ngặt về sản phẩm sữa chưa tiệt trùng.

Ngược lại, xúc xích Morteau của Pháp cũng không được phục vụ ở phần Thụy Sĩ. Tuy nhiên, bạn có thể thanh toán bằng cả euro và franc Thụy Sĩ, và các phòng đều được trang bị ổ cắm điện của cả hai quốc gia.

Alexandre Peyron, quản lý khách sạn thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình, tự hào chia sẻ những câu chuyện lịch sử và ý nghĩa biểu tượng của khách sạn. Những tấm gương và cửa sổ không chỉ là vật trang trí mà còn tượng trưng cho sự kết nối giữa hai thế giới.

Một bản sao của bức tranh nổi tiếng "The Card Players" của Paul Cézanne được treo ngay tại vị trí biên giới chạy qua nhà hàng, nhắc nhở về một sự kiện thú vị trong những năm 1920 khi một nhân viên hải quan Thụy Sĩ phạt một nhóm khách vì sử dụng bộ bài Pháp trên lãnh thổ Thụy Sĩ mà chưa đóng thuế.

Khi đêm xuống, du khách trở về phòng và nhìn lại tấm bia đá từ năm 1863, đánh dấu đường biên giới trong sân khách sạn. Một bên là biểu tượng đại bàng của Đế chế Pháp thứ hai, bên kia là dòng chữ "Vaud" – tên một bang của Thụy Sĩ. Alexandre Peyron, quản lý khách sạn, chia sẻ: "Vaud là một phần của Liên bang Thụy Sĩ, nhưng đừng quên rằng phía bên kia cũng là một liên minh – Liên minh châu Âu."

Khách sạn Arbez Franco-Suisse không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là một hành trình xuyên biên giới, xuyên thời gian, và xuyên qua những câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc.