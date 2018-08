Hang Sơn Đoòng – Cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nao lòng hớp hồn du khách

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Hang Sơn Đoòng thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm trong quần thể Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Cảnh sắc thiên nhiên nơi đây được ví như siêu thực trên Trái Đất.

Cảnh đẹp kì vĩ, huyền ảo trong hang Sơn Đoòng (Ảnh: Internet)

Sơn Đoòng ẩn mình trong núi

Sơn Đoòng – điểm hẹn lí tưởng của những người ưa khám phá, thích mạo hiểm (Ảnh: Internet)

Nằm ẩn mình giữa núi rừng bao la trong quần thể Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Sơn Đoòng có cảnh quan đẹp và ấn tượng, như một thế giới ngầm dưới lòng đất với rừng già, sông suối, thác nước, bãi biển, hệ thực vật và hóa thạch.

Gần đây, Sơn Đoòng được mở cửa cho du khách tham quan. Điều này vô cùng thu hút đối với những người ưa chinh phục và khám phá, nhất là với những người ưa thích sự mạo hiểm.

Khám phá hang Sơn Đoòng

Thạch nhũ đồ sộ khiến ai cũng phải ngước nhìn của Sơn Đoòng (Ảnh: Internet)

Để đến được Sơn Đoòng, các bạn cần có một lịch trình cụ thể, được chuẩn bị kĩ lưỡng từ ăn ở, đi lại. Nếu không sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì địa hình nơi đây khá hiểm trở.

Trước hết, bạn có thể đi ô tô đến cây số 39, đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây. Từ đây, các bạn sẽ đi bộ dần xuống thung lũng Đoòng. Sau đó đi xuyên qua bản của người dân tộc Vân Kiều. Các bạn có thể nghỉ trưa tại bản trước khi tiếp tục hành trình. Lúc này, đường đi sẽ khó khăn hơn nên bạn cần quan sát kĩ lưỡng, men theo suối Rào Thương để vào hang Én. Rất có thể các nhà thám hiểm của chúng ta sẽ phải dừng chân qua đêm tại đây. Nếu đi theo đoàn có hướng dẫn viên thì bạn sẽ được nghe kể về những câu chuyện, sự tích văn hóa nơi đây.

Khám phá hang Sơn Đoòng các bạn sẽ mất thời gian trong khoảng 5 ngày 4 đêm. Vì là điểm du lịch mới- lạ- hấp dẫn nên giá vé cho một tour khám phá Sơn Đoòng khá đắt đỏ và không phải ai cũng có cơ hội đặt vé. Nếu muốn chinh phục thiên nhiên nơi đây, các bạn cần chủ động theo dõi để không bỏ phí cơ hội khi vé được bán ra. Mức giá có một tour du lịch Sơn Đoòng dao động trong khoảng hơn 60 triệu đồng đã bao ăn, ở trong hang và khách sạn 2 đêm, các chi phí kiểm tra sức khỏe du khách trước khi đi.

Do những quy định nghiêm ngặt của việc khai thác đi đôi với bảo tồn nên mỗi tour chỉ có 10 khách du lịch, nhưng đội ngũ phục vụ lại lên đến 30 người: 2 chuyên gia hang động từ Anh, 1 hướng dẫn viên, 2 trợ lý an toàn, 2 đầu bếp, 1 trưởng nhóm porter, 2 kiểm lâm giám sát, và 20 porter mang 600 kg thiết bị an toàn, cắm trại, và thực phẩm nên giá cả mới đắt đỏ như vậy.

Đây là loại hình du lịch mạo hiểm, hành trình chinh phục phải trèo đèo, lội suối… Tất cả du khách khi đăng ký mua tour đều được yêu cầu trả lời thật trong bảng câu hỏi về sức khỏe, được các chuyên gia y tế kiểm tra nhịp tim và huyết áp kỹ lưỡng, nếu đạt thì mới được chấp nhận.

Cảnh đẹp hang Sơn Đoòng

Những mô đất cao trong nền hang được dùng để cắm trại cho du khách nghỉ lại qua đêm (Ảnh: Internet)

Khi đi dần vào trong hang, các bạn sẽ được thấy những khối thạch nhũ cao, một rừng nguyên sinh chưa có dấu vết của con người. Đó là một thảm thực vật với nhiều loại cây cỏ quý giá đa dạng. Và điều đặc biệt là sương mù luôn bao phủ, tạo khí hậu riêng biệt, tách rời với bên ngoài.

Các bạn tiếp tục vượt qua khoảng 50km xuyên rừng rậm và vượt qua những khối thạch nhũ chất cao trong hang, để khám phá sâu hơn bên trong hang. Vào đến chính hang các bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy sự kỳ vĩ mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi này.

Những hành lang hóa thạch xuất hiện ở đây, minh chứng cho sự sống tồn tại trong hang động cách đây hàng triệu năm. Sơn Đoòng còn sở hữu các cột măng đá cao gần 70m. Hay những bức ngọc thạch cỡ lớn mà người ta gọi là “ngọc trai hang động” , thành phần hóa học của những khối thạch này được xác định là canxit. Bên trong hang các bạn còn thấy có dòng sông ngầm chảy qua, có chiều dài khoảng 2,5km.

Ở đây, các bạn có thể thấy các di tích san hô và các bộ xương thú hóa thạch. Trên trần hang có nhiều đoạn đứt gãy, tạo nên các giếng trời, đưa nắng chiếu vào bên trong hang. Tạo điều kiện cho các thảm thực vật trong hang phát triển

Theo các nhà địa chất học, hang Sơn Đoòng được hình thành cách đây khoảng 2 – 5 triệu năm. Kích thước của nó tương đương sức chứa khoảng 68 chiếc máy bay Boeing 777. Với kích thước như vậy hang Sơn Đoòng đã trở thành hang động tự nhiên rộng lớn nhất thế giới. Hãy chuẩn bị sẵn thời gian và sức khỏe, đặc biệt là cả tài chính để có thể chinh phục hang động hùng vĩ bậc nhất thế giới này!

Địa hình nơi đây khá hiểm trở nên các bạn cần đi theo đoàn và hết sức cẩn thận (Ảnh: Internet)

“Ngọc hang động” kì ảo như thời cổ xưa bên trong Sơn Đoòng (Ảnh: Internet)