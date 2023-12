Hai cô gái chinh phục ‘một trong tứ đại tử địa’ của Tây Bắc

Phong trào đi phượt ngày càng được phát triển và các địa điểm như Hà Giang, Tà Xùa... thu hút đông đảo du khách tìm đến. Là người đi phượt khá nhiều ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Phùng Hoàng Vân Anh muốn một lần được chinh phục “một trong tứ đại tử địa” của Tây Bắc. Thác Háng Đề Chơ hùng vĩ, mê đắm lòng người trở thành điểm đến nằm trong chuyến đi lần này của cô nàng và người bạn.

Thác nước hùng vĩ ở Tây Bắc.

Thác Háng Đề Chơ (hay còn gọi là Háng Tề Chơ) được dân phượt đặt cho cái tên cực kỳ đáng gờm - “một trong tứ đại tử địa” của Tây Bắc. Sở dĩ có cái tên như vậy vì đường vào đây cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Một bên vách núi, một bên vực sâu, còn con đường chỉ vỏn vẹn hơn 1m, quanh co, khúc khuỷu...

Du khách vượt qua quãng đường khó khăn để đến được với thác nước.

Lúc chưa đến thác, cô gái sinh năm 2001 rất hào hứng xen lẫn chút lo sợ. Trước mỗi chuyến đi, du khách này rất hào hứng để đến được địa điểm nào đó. Mỗi dấu chân, mỗi vòng xe lăn bánh đều rất đẹp. Vân Anh lo sợ vì đường khó đi, nhưng chân lại ngắn, nếu một phút sơ sẩy có thể sẽ bị ngã. Khi còn khoảng 1km và chưa nhìn thấy thác, từ xa, du khách này đã nghe tiếng thác chảy. Dòng nước chảy trắng xóa trôi từ trên núi cao xuống khiến cảm xúc cô nàng vỡ òa.

Vân Anh và người bạn đồng hành đã thuê xe máy và xuất phát từ thị trấn Trạm Tấu qua đường Bản Mù tới Làng Nhì và đi vào thôn Đề Chơ. Đường này vẫn đang làm nhưng đi xe máy vô tư, đoạn đến UBND xã Làng Nhì vẫn chưa thông nên hơi xấu một chút, còn lại đều là đường đẹp. “Nếu đi chiều này, các bạn nên chú ý khi dùng Maps và kết hợp hỏi người dân địa phương để biết lối rẽ vào thác vì hướng này ngược biển báo, nếu đi từ Phình Hồ qua sẽ thấy biển báo”, Vân Anh chia sẻ.

Vẻ đẹp hoang sơ chốn Tây Bắc.

Đường vào thôn Đề Chơ chỉ có một con đường nên du khách men theo triền núi mà đi vào khoảng 6 - 7km đường núi. Là một người luôn tự tin với tay lái của mình, Vân Anh rất sợ con đường vào thác Háng Đề Chơ, vì độ nguy hiểm và bé nhỏ của con đường, chỉ vừa cho một xe máy đi ngược chiều.

“Thác Háng Đề Chơ được mệnh danh là “một trong tứ đại tử địa” của Tây Bắc quả thật không sai. Con đường của chúng mình đi đã được đổ bê tông một đoạn đường nên dễ đi hơn. Nhưng mình không thể tưởng tượng được ngày xưa mọi người đi con đường đấy như thế nào để có thể vào được thác”, cô gái quê Bắc Kạn nói.

Theo Vân Anh, lúc mới từ đường lớn vào được khoảng 1-2km, có một đoạn gấp khúc kiểu khúc cua tay áo xuống dốc. Dù có kinh nghiệm đi phượt, chinh phục nhiều đèo có những đoạn như vậy, nhưng đường ở đây chỉ vỏn vẹn 1m nên rất khó để cua. Chỉ khi đi qua được rồi, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đây là chuyến đi đầu tiên mà mình cảm thấy run sợ với con đường và cảm giác không tin tưởng lắm về tay lái của bản thân. Dù mình đã chinh phục được 3/4 “tứ đại đỉnh đèo” gồm Mã Pí Lèng, Khau Phạ và Ô Quy Hồ, nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy run sợ khi phải lái xe đến một địa điểm nào đó”, Vân Anh cảm nhận.

Chinh phục “một trong tứ đại tử địa” của Tây Bắc.

Là hai người con gái đi phượt trong chuyến đi này, các du khách vừa đi vừa lo lắng. Đường đi không có một ai vì đi vào gần mùa Đông, cũng không có anh em “phượt thủ” đi cùng, nhưng các bạn vẫn vững tin đi đến cuối con đường với tâm thế “còn đường là còn đi”.

Sau những khó khăn đó, các bạn đã không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ vì sự hùng vĩ của thác. Một con thác quá cao và hùng vĩ ngoài sức tưởng tượng của nữ du khách. Hơi nước bay ra tựa như làn mây bồng bềnh, cô nàng đã “đứng hình” khá lâu vì không nghĩ chỉ là dòng nước rơi từ trên núi xuống mà có thể trông đẹp đến thế.

“Sau khi chinh phục thác, cảm xúc của mình vỡ òa. Dòng nước chảy trên thác rất huyền ảo với làn sương, làn khói, chảy ra mượt mà, chứ không dữ dội như tiếng nó tạo ra.... Ở đây còn có rất nhiều ruộng bậc thang đẹp không thua kém Mù Cang Chải. Núi non ở nơi này rất hùng vĩ. Đến đây, du khách đi qua rất nhiều cây cầu, có cầu có lan can, có cầu không có lan can nên khá nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tạo nên vẻ đẹp hoang sơ của Tây Bắc”, Vân Anh bày tỏ.

Trên đường đi, mọi người rất nhiệt tình chỉ dẫn đường. Họ còn thân thiện, đáng yêu và nhiệt tình giúp đỡ các bạn lên con dốc bằng đất khá khó đi. Mọi người còn thoải mái chia sẻ về đời sống, những khó khăn gặp phải trong cuộc sống...

Khung cảnh đẹp huyền ảo.

Vẻ đẹp thiên nhiên.

Chuyến đi phượt đáng nhớ của nữ du khách.

Là một người thích du lịch, trải nghiệm nên Vân Anh đã đi rất nhiều nơi ở Đông Bắc, Tây Bắc từ năm thứ Nhất đại học. Dù sinh ra ở vùng miền núi, nhưng cô nàng vẫn trầm trồ trước vẻ đẹp của núi rừng.

“Dạo này, mình bắt đầu có sở thích đi trekking và chinh phục được một vài đỉnh dễ đi. Nếu còn đi được trong khả năng, mình vẫn cứ đi, vì sau này già rồi, không biết mình có cơ hội để đi nữa không? Do đó, trong lúc còn trẻ, chân chưa mỏi, lưng chưa già thì mình vẫn sẽ cứ đi...”, Vân Anh nói.

