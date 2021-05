Hà Nội và Hội An nằm trong tốp 10 điểm đến "không thể bỏ lỡ" của châu Á năm 2021

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 10:02 AM (GMT+7)

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Tripadvisor vừa công bố giải thưởng do khách hàng lựa chọn nhiều nhất (Travelers' Choice 2021 - Best of the Best), trong đó có chọn ra tốp 10 điểm đến nổi tiếng

Thủ đô Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách tốp 10 điểm đến "không thể bỏ lỡ" tại châu Á năm 2021 do Tripadvisor bình chọn.

Trong danh sách tốp 10 điểm đến của châu Á năm 2021 do Tripadvisor bình chọn, Thủ đô Hà Nội đứng ở vị trí thứ 2, còn thành phố Hội An (Quảng Nam) đứng ở vị trí thứ 4. Đứng đầu danh sách này là Bali (Indonesia), ngoài ra trong tốp 10 điểm đến "không thể bỏ lỡ" của châu Á còn có các điểm đến như: Bangkok (Thái Lan), Siem Reap (Campuchia), Phuket (Thái Lan), New Delhi (Ấn Độ), Jaipur (Ấn Độ), Kathmandu (Nepal), Bắc Kinh (Trung Quốc).

Thành phố Hội An (Quảng Nam) đứng thứ 4 trong danh sách này.

Trước đó, thành phố Hà Nội và Hội An từng nhiều lần được TripAdvisor đánh giá nằm trong 25 điểm đến được săn đón nhất bởi khách du lịch thế giới. Vào đầu tháng 1-2021, chuyên trang du lịch TripAdvisor cũng công bố danh sách 10 điểm đến hàng đầu thế giới, trong đó Thủ đô Hà Nội xếp ở vị trí thứ 6 trong hạng mục "Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới". Viết về Hà Nội, trang TripAdvisor miêu tả: "Thành phố nghìn năm tuổi này là sự kết hợp hài hòa giữa những nét truyền thống và hiện đại. Hà Nội vẫn lưu giữ, bảo tồn tốt khu phố cổ và những di tích kiến trúc có từ thời thuộc địa, đồng thời phát triển nhiều công trình hiện đại. Ngoài ra, thành phố này còn có hệ thống hồ, công viên và hơn 600 đền, chùa, miếu mạo rất hấp dẫn, có thể dễ dàng khám phá bằng taxi".

Danh sách tốp 10 điểm đến châu Á năm 2021 do Tripadvisor vừa công bố.

Giải thưởng do TripAdvisor công bố được lấy ý kiến bình chọn của hàng triệu người truy cập trang web trên toàn thế giới với nhiều hạng mục như: Khách sạn tốt nhất, điểm đến được yêu thích nhất, hoạt động giải trí được yêu thích nhất... Các đánh giá dựa trên bình chọn của du khách TripAdvisor về địa điểm họ đã tới thăm trong năm 2020, cũng như những nơi khách du lịch mong ước tới thăm khi du lịch mở cửa.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/999973/ha-noi-va-hoi-an-nam-trong-top-10-diem-den-kho...Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Du-lich/999973/ha-noi-va-hoi-an-nam-trong-top-10-diem-den-khong-the-bo-lo-cua-chau-a-nam-2021