Giới trẻ rộn ràng check-in "Nhật Bản thu nhỏ" giữa lòng Sài Gòn

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Sự kiện:

Giữa Sài Gòn có một "Nhật Bản thu nhỏ" thu hút nhiều du khách và giới trẻ đến tham quan, chiêm ngưỡng cũng như tham gia những khoá tu, thiền.

Tọa lạc tại phường An Phú Đông, quận 12 tu viện Khánh An gây ấn tượng bởi những kiến trúc đậm màu sắc của xứ sở hoa anh đào.

Tu viện Khánh An được xây dựng năm 1905, ban đầu chỉ là một ngôi chùa nhỏ do Tổ sư Trí Hiền xây dựng. Sau nhiều lần bị thực dân Pháp tàn phá, dấu tích chùa có khi chỉ là am nhỏ dựng bằng tre nứa hoặc bằng gạch vữa sơ sài. Đến năm 2006, chùa Khánh An được trùng tu lại với quy mô lớn hơn và được hoàn thiện vào 2016. Sau khi hoàn thiện, ngôi chùa này được đổi tên thành tu viện Khánh An với khu chánh điện được xây dựng 4 tầng bằng vật liệu gỗ và đá.

Đặt chân đến đây, bạn sẽ được hòa mình vào một không gian yên bình mang đậm bản sắc Nhật Bản. Nơi đây được xây dựng theo kiến trúc Phật giáo Nhật Bản với những chiếc chuông gió treo khắp nơi tạo ra những âm thanh trầm bỗng du dương khiến cho ai viếng cảnh chùa như lạc vào một thế giời tâm linh đầy an lạc.

Nổi bật ở khu tu viện này là khu nhà tăng và khách đường với kết cấu bằng gỗ hoặc sơn màu giả gỗ cùng đường sắc thái màu đỏ.

Quanh khuôn viên của chùa là những chiếc đèn làm bằng gỗ và giấy có hình lục giác, thường thấy trong các lễ hội hoặc ở lối đi cổng đền chùa của Nhật Bản.

Khuôn viên xung quanh vô cùng sạch sẽ, uy nghiêm, thanh tịnh, rợp bóng cây xanh, cảnh quan thiên nhiên mát mẻ nên ngay khi bước chân vào tu viện bạn sẽ cảm nhận được sự thanh tịnh.

Nếu là một người ưa thích chụp ảnh và đam mê kiến trúc của xứ sở hoa anh đào, tu viện Khánh An là một gợi ý vô cùng thích hợp.

Đến tu viện Khánh An không chỉ để cầu nguyện những điều tốt lành mà còn để chiêm ngưỡng cả những giá trị văn hóa đặc sắc. Và hơn tất thảy, nếu muốn tìm chút bình yên, thanh thản để cân bằng cảm xúc giữa đời thường bon chen hãy tìm về đây.

Nơi đây thu hút nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan và chụp hình.

Nhiều bạn trẻ còn đầu tư trang phục truyền thống của Nhật Bản để chụp ảnh, và nếu check-in và không nói, sẽ ít ai biết được đây là “tiểu Tokyo” của Việt Nam giữa lòng Sài Gòn.