Du lịch Lai Châu: Nhiều điểm đến ấn tượng ghi dấu ấn trong lòng du khách

Du lịch cán mốc 1 triệu lượt khách năm 2023

Du lịch duy trì đà phục hồi mạnh mẽ, giúp tỉnh Lai Châu cán mốc 1 triệu lượt khách tham quan trong năm 2023. Đây là một trong những điểm sáng của tỉnh Lai Châu được nêu ra trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Cụ thể, tổng lượt khách du lịch trong năm đã cán mốc 1 triệu lượt, tăng 37% so với năm 2022 và tổng doanh thu đạt 784 tỉ đồng, tăng 41% so với năm 2022.

Để có kết quả này, tỉnh đã tăng cường hợp tác, liên kết với các tỉnh bạn và các tổ chức, cá nhân xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh, tạo điểm nhấn, khác biệt của Lai Châu trên tuyến du lịch "Vòng cung Tây Bắc" - Bản Sin Suối Hồ được nhận giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN.

Tổ chức tuyên truyền quảng bá, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch của tỉnh tại các sự kiện văn hóa thể thao như Festival tinh hoa Tây Bắc tại TP.HCM, Tuần du lịch - văn hóa Tây Bắc tại thành phố Cần Thơ, tuần du lịch - văn hóa Tây Bắc tại Hội chợ VITM - Hà Nội,...

Đồng thời quan tâm xây dựng, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng,... có tiềm năng, lợi thế như "Cung đường ruộng bậc thang Thu Lũm, Làng cá Thẩm Phé, Than Uyên", chinh phục các đỉnh núi cao Pusilung, Bạch Mộc Lương Tử, Putaleng, Tả Liên Sơn và du lịch lòng hồ thủy điện Bản Chát, Huội Quảng,... góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ.

Nhiều điểm đến đẹp đến nao lòng

Săn mây trên cao nguyên Sìn Hồ: Nằm cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 60km, ở độ cao hơn 1500m. Sìn Hồ được xem như Sa Pa thứ hai của khu vực Tây Bắc, bởi nơi đây có nhiệt độ trung bình năm chỉ khoảng 18 độ C.

Cao nguyên Sìn Hồ nằm giữa núi đá với bạt ngàn rừng nguyên sinh, giữa biển mây mù nên có khí hậu cực kì mát mẻ. Vì thế, Sìn Hồ là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của tỉnh Lai Châu. Bất cứ ai khi đặt chân đến Sìn Hồ cũng đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vỹ, nhất là vào những ngày hè như thế này.

Ở Sìn Hồ quanh năm mây phủ nên phải trải niệm các địa điểm săn mây lý tưởng như: cổng trời, Tả Ngảo, núi Tiên Ông. núi Đá Ô… Vào sáng sớm hoặc hoàng hôn của những ngày đẹp trời, ta có thể được chiêm ngưỡng những đám mây huyền ảo như biển mây trắng bồng bềnh lẫn với màu xanh của núi rừng, như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Khung cảnh khiến bất cứ ai đến Sìn Hồ đều mê đắm.

Ngoài săn mây, Núi Đá Ô tại xã Tả Phìn (huyện Sìn Hồ) cũng là 1 địa điểm du lịch văn hóa lịch sử, cộng đồng. Núi Đá Ô gắn với sự tích của người Dao Khâu kể về ông tiên xuống hạ giới du ngoạn để quên cái ô, qua thời gian cái ô hóa thành đá. Đây là loại đá phong hóa từ đá ba zan, có màu xanh rêu với vô số hoa văn rất độc đáo. Phần thân gồm những phiến đá màu nâu đen xếp chồng lên nhau tạo nên những hình thù rất kỳ lạ.

Ngắm đồi chè Tân Uyên bạt ngàn xanh thẳm: Đồi chè Tân Uyên nằm cách thị trấn Tân Uyên không xa, nơi đây đã và đang trở thành một điểm đến tham quan du lịch hấp dẫn cho những ai yêu thích và tận hưởng phong cảnh miền sơn cước và trải niệm hái những búp chè xanh.

Đến đây, du khách sẽ được nhìn ngắm những đồi chè bạt ngàn xanh mướt với hơn 2.000 ha cây chè có tuổi đời từ 40 - 50 năm; tận hưởng cảnh vật thiên nhiên yên bình, không khí trong lành; hít thở hương thơm mát của chè và cùng trải nghiệm tham gia hái chè với người dân địa phương.

Không gian thiên nhiên xanh mướt của đồi chè ở Tân Uyên

Đứng từ một vị trí cao trên đồi chè Tân Uyên, phóng tầm mắt ra xa, ta sẽ choáng ngợp bởi những hàng chè thẳng đều tăm tắp như nối dài tới tận chân trời. Đặc biệt, bạn có thể được tận mắt xem quy trình nuôi trồng, thu hoạch chè của người dân nơi đây, đồng thời sẽ được thưởng thức những giống chè – đặc sản nổi tiếng nhiều người biết đến như chè San Tuyết, chè Ô Long, chè Thanh Tâm,…

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên lãng mạn, mà đồi chè còn được biết tới là điểm nghĩ dưỡng vô cùng tuyệt vời. Với bầu không khí trong lành, mát mẻ, hòa quyện cùng cảnh vật yên bình, khiến còn người ta trút bỏ hết phiền muộn và âu lo, mang lại cảm giác bình an, thư thái đến lạ thường.

Cánh đồng lúa Mường Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên.Ngoài những điểm du lịch trên, tỉnh Lai Châu còn rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn đang chờ du khách khám phá, trải niệm. Hiện nay, Lai Châu đang tiếp tục phát triển những tiềm năng riêng biệt như: những cung đường đèo, lòng hồ thủy điện, đặc biệt là những đỉnh núi cao nhất Việt Nam nơi còn gìn giữ được những cánh rừng nguyên sinh, thác nước, hang động, những thảm thực vật phong phú đa dạng; những vùng chè cổ thụ, rừng hoa đỗ quyên rất phù hợp cho phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch leo núi, thể thao mạo hiểm.Sự kết hợp của nhiều yếu tố thuận lợi, đã giúp ngành du lịch Lai Châu tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây.

