Đặc ân của tạo hóa

Phú Yên: Xây dựng Công viên địa chất quốc gia Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh này đang xây dựng đề án để công nhận CVĐC quốc gia, sau đó sẽ đề nghị UNESCO công nhận CVĐC toàn cầu. Theo ông Phùng, CVĐC tỉnh Phú Yên sẽ là 1 quần thể đá Bazan dự kiến có đến 40-50 điểm. Đó là một tổ hợp trên một không gian rất rộng của sự kết nối nhiều giá trị, từ giá trị về mặt địa chất đến giá trị về lịch sử, văn hóa, gắn với du lịch. Ngoài di tích thắng cảnh cấp quốc gia Gành Đá Dĩa độc đáo được biết đến thì vừa qua tỉnh Phú Yên đã phát hiện hàng loạt "gành đá dĩa" trên cạn, từ An Phú (TP Tuy Hòa) đến An Xuân (huyện Tuy An) và trải dài đến các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh với những cột đá ngũ, lục giác xếp chồng lên nhau như chồng đĩa.