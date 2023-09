Chèo SUP ngắm cảnh cực 'chill' trên biển Nha Trang

Đi dọc đường bờ biển Nha Trang, ta dễ dàng bắt gặp những chiếc thuyền SUP (Standup Paddle Board - lướt ván đứng) có màu sắc sặc sỡ đang lướt trên dòng nước biển trong xanh. Đây là loại hình giải trí mới được nhiều bạn trẻ và du khách lựa chọn khi đến với Nha Trang.

Chỉ mất khoảng 10 phút để được hướng dẫn và làm quen, người chơi đã có thể tự chèo SUP và bắt đầu hành trình trải nghiệm của mình. Du khách thường lựa chọn chèo SUP ra giữa biển vào những thời điểm vàng trong ngày để ngắm hoàng hôn hay bình minh. Đây cũng là khung giờ thích hợp để cho ra đời những tấm ảnh sống ảo đẹp nhất.

Chị Mai Kiều Trang (24 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) cho biết, việc có được những tấm ảnh check-in đẹp khi đi du lịch cũng điều chị rất quan tâm. Riêng bộ môn này chỉ cần ngồi tạo dáng trên SUP, hòa với bầu trời và biển cả đã dễ dàng cho ra đời những tấm hình đẹp khoe lên mạng xã hội.

Không đem lại cảm giác mạnh như các môn thể thao trên nước khác, chèo SUP giúp người chơi thư giãn, có thể hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn thành phố từ những góc mới. Chính vì thế, nhiều người lựa chọn môn thể thao này để thư giãn.

Theo anh Văn An (người chuyên hướng dẫn du khách chèo SUP), SUP có nhiều loại nhưng loại được nhiều người sử dụng hiện nay là SUP bơm hơi vì nó dễ sử dụng. Thuyền sẽ được bơm bằng ống bơm chuyên dụng, phía trên ống bơm có đồng hồ đo áp suất. Dụng cụ đi kèm bao gồm có mái chèo, dây an toàn và bánh lái.

Anh Nguyễn Quốc Trung (32 tuổi, sống tại TP Nha Trang) chia sẻ: “Tôi thích cảm giác bình yên lênh đênh trên mặt nước mà không cần đi đâu xa. Thật tốt vì vừa có thể vận động tăng cường sức khỏe vừa xả stress rất hiệu quả để bắt đầu khoảng thời gian làm việc mới.”

Du khách nằm thư giãn trên SUP để trải nghiệm cảm giác thư thái giữa biển.

Khi thuê thuyền SUP người chơi sẽ được trang bị mái chèo, dây an toàn, áo phao. Giá cho thuê SUP ở Nha Trang hiện nay dao động ở mức 150.000 - 200.000đ/người/2 tiếng. Khi đến với trải nghiệm này, du khách sẽ được làm quen, hướng dẫn các kỹ năng chèo và luôn có đội cứu hộ quan sát để đảm bảo an toàn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết: Chèo SUP là loại hình sản phẩm du lịch đa dạng ở địa phương và được cho phép hoạt động, thu hút người dân và du khách. Sở cũng thường xuyên nhắc nhở các đơn vị cho thuê SUP theo dõi đảm bảo an toàn cho du khách. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, ngành du lịch Khánh Hòa cũng đưa ra nhiều hoạt động và đảm bảo an toàn cho du khách.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]