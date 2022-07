Chàng trai cùng cún cưng đi bộ vòng quanh thế giới suốt 7 năm

Cách đây 7 năm, Tom Turcich rời nhà ở New Jersey và bắt đầu đi bộ, kể từ đó, anh chàng gần như chưa bao giờ dừng chuyến đi dài hơi của mình. Suốt cuộc hành trình dài của Tom luôn có bạn thân nhất Savannah – một chú chó.

Vào ngày 21/5/2022, Tom trở thành người thứ 10 trên thế giới đạt kỷ lục với thành tích đáng nể, trong khi người bạn đồng hành bốn chân Savannah là chú chó đầu tiên làm được điều này.

Tom và chú chó cưng đã được chào đón bằng một bữa tiệc trở về nhà với sự tham dự của gia đình và nhiều bạn bè.

Quyết định đi bộ vòng quanh thế giới của Tom bắt nguồn từ một mất mát đau buồn vào năm 2006, khi người bạn lâu năm của anh tên Ann Marie qua đời trong một tai nạn mô tô nước ở tuổi 17. “Việc này có tác động lớn với tôi. Tôi hiểu rằng mình cũng có thể qua đời bất cứ khi nào. Tôi bắt đầu nhìn nhận và đánh giá lại mọi thứ”.

Sau khi đọc về Steven Newman, người được Kỷ lục Guinness Thế giới ghi danh là người đầu tiên đi bộ vòng quanh thế giới và nhà thám hiểm đi bộ Karl Bushby, người đã đi bộ vòng quanh thế giới từ năm 1998, Turcich bắt đầu tự mình thực hiện thử thách này.

"Đi bộ dường như là cách tốt nhất để hiểu thế giới và khám phá những nơi mới", Tom nói. "Tôi không chỉ muốn đến Paris và Machu Picchu, tôi thực sự muốn hiểu thế giới và xem mọi người đang sống như thế nào hàng ngày."

Khi quyết định lên đường, Tom bắt đầu vạch ra lộ trình, đồng thời cố gắng tiết kiệm tiền cho chuyến đi của mình.

Tom đã làm thêm trong mùa hè khi học đại học, và chuyển về sống với bố mẹ sau khi tốt nghiệp. Sau đó, biết được kế hoạch của Tom, công ty của anh thậm chí còn hỗ trợ thêm.

Gần 9 năm sau khi lần đầu tiên nảy ra ý tưởng, Tom Turcich đã bước những bước đi đầu tiên của chuyến đi vòng quanh thế giới.

Anh khởi hành vào ngày 2/4/2015, ngay trước sinh nhật lần thứ 26, mang theo xe đẩy trẻ em chứa đồ đi bộ đường dài, túi ngủ, máy tính xách tay, máy ảnh và một chiếc thùng nhựa dùng để đựng thức ăn.

Người bạn đồng hành trung thành

Toàn bộ hành trình kéo dài 7 năm, chủ yếu là do hai lần trì hoãn đáng kể. Lần đầu tiên xảy ra khi Tom bị ốm vì nhiễm trùng do vi khuẩn, mất vài tháng để hồi phục, và lần thứ hai là do đại dịch COVID-19.

Trước khi bắt đầu cuộc hành trình để đời, Tom từng đi du lịch nhưng không nhiều, ngoài việc đến Anh, Ireland và xứ Wales trong một chuyến đi trao đổi của trường trung học, sau đó đi nghỉ ở Canada và Cộng hòa Dominica.

Tom cũng không có nhiều kinh nghiệm đi bộ đường dài, mặc dù trước đó anh ấy đã đi bộ đường dài suốt 10 ngày với một người bạn, cũng như tập vài chuyến đi bộ đường dài vào cuối tuần.

Chặng đầu tiên của chuyến đi Tom đi bộ từ New Jersey đến Panama. Khoảng 4 tháng sau, chàng trai có người bạn đồng hành của mình, chú chó con Savannah, từ một trạm động vật ở Austin, Texas.

Sau năm đầu tiên rong ruổi, Tom đã thiết lập một tài khoản để những người theo dõi mình có thể giúp tài trợ cho chuyến đi.

Phần lớn thời gian của năm thứ 2 di chuyển từ Bogota, Colombia đến Montevideo, Uruguay, sau đó đi thuyền đến Nam Cực.

Vào khoảng thời gian này, Tom trở về nhà một thời gian ngắn để lấy các thủ tục giấy tờ cần thiết để đi đến châu Âu cùng Savannah.

Sau khi đến châu Âu, cả hai đã đi khắp Ireland và Scotland, nhưng buộc phải nghỉ khi Tom bị ốm.

"Nó thật tuyệt vời," Tom nói về người bạn đồng hành Savannah. "Thật tuyệt khi có ai đó cùng chia sẻ những khoảnh khắc."

Tom du ngoạn đến Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha. Sau đó anh và Savannah băng qua Bắc Phi, đi bộ qua Maroc, Algeria và Tunisia.

Từ đây, họ di chuyển qua Ý, Slovenia, Croatia, Montenegro, Albania và Hy Lạp. Sau Hy Lạp, đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, Tom và chú chó đến Gruzia tới Azerbaijan và buộc phải ở lại đây trong 6 tháng vì dịch COVID-19.

Đường về nhà

Sau khi đi bộ qua Kyrgyzstan, anh và Savannah bay đến Seattle vào tháng 8 năm 2021 và bắt đầu về nhà ở New Jersey.

Trong tất cả những nơi đã đi qua trong chuyến hành trình, Tom nói rằng thời gian ở tiểu bang ít dân Wyoming là khó khăn nhất.

“Thật hoang vắng,” anh nói và nhớ lại có thời điểm đã đi bộ suốt ngày cuối tuần mà không thấy một cửa hàng hay thậm chí một người nào, mãi mới có một trạm xăng nhỏ.

Trung bình một ngày, Tom và Savannah đi bộ từ 18 đến 24 dặm (khoảng 29 đến 38 km).

Nguồn: https://tienphong.vn/chang-trai-cung-cun-cung-di-bo-vong-quanh-the-gioi-suot-7-nam-post1451269.t...Nguồn: https://tienphong.vn/chang-trai-cung-cun-cung-di-bo-vong-quanh-the-gioi-suot-7-nam-post1451269.tpo