Cảnh tượng siêu hiếm gặp khi những cơn sóng bị đóng băng trên mặt hồ

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Những con sóng bị đóng băng ở đây rất mềm mại, rất đặc biệt so với những gì mọi người thường thấy trước đây.

Eric Gross là một nhiếp ảnh gia ở Colorado, Mỹ. Trong một lần tình cờ đến Bắc Mỹ, anh đã chứng kiến một hiện tượng độc nhất vô nhị tại hồ Dream ở Công viên Quốc gia Rocky Mountain, Colorado vào tháng 2 vừa qua.

Khi Eric đến đây vào buổi sáng đầu tiên, ngay trước khi mặt trời lặn, anh thấy có nhiều nhiếp ảnh gia khác tại khu vực này nên đã quyết định tìm đến một nơi hẻo lánh hơn để có một góc ảnh khác độc đáo.

“Trong khi phần lớn mặt hồ đóng băng thường đơn giản là chỉ gập ghềnh, một phần nhỏ trong số đó là những con sóng lớn với các cạnh sắc, đường cong dài. Tôi không thể giải thích được toàn bộ những gì mà mình nhìn thấy”, Eric phấn khích khi nhìn thấy cảnh tượng độc đáo.

Trên bài đăng ở trang Instagram, Eric nói rằng những sóng đóng băng ở hồ nước này trông giống như một vũng kim loại lỏng.

Hiện tượng sóng băng không quá hiếm, đặc biệt là ở Vườn quốc gia Rocky Mountain, nhưng ở đây độc đáo hơn so với những nơi khác trên thế giới. Nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa có nhận định nào chính xác hoàn toàn, nhưng có 2 giả thuyết được đặt ra: 1 là do sự kết hợp của nước, nhiệt độ lạnh, gió. 2 là do băng tuyết tan chảy trên mặt hồ rồi lại đóng băng lại theo thời gian nên mới tạo ra hình dáng như vậy.

Sau chuyến thám hiểm chụp ảnh thiên nhiên đầu tiên của mình vào tháng 2, Eric đã quay trở lại tháng 3.Khi được hỏi phần thử thách nhất khi chụp ảnh hồ nước, Eric không do dự nói: "Chắc chắn là thời tiết".

“Sau lần đầu tiên chụp ảnh ở nơi này, tôi biết mình cần phải quay lại và thử thách với nhiều kế hoạch hơn. Tôi cố gắng chụp cảnh hoàng hôn, nhưng ở vị trí có độ cao 9,905 feet (3,019 mét), tuyết rơi dày đặc ở thung lũng, nhưng dù không rơi ở độ cao này nhưng nó vẫn khiến tôi gặp không ít khó khăn”, Eric nói.

Eric tiếp tục: “Tôi đi bộ đường dài vào sáng hôm sau, đầu đường mòn có chút nắng, nhưng sau đó trời bắt đầu có nhiều gió và thật khó để chụp bất kỳ bức ảnh nào. Tôi đành phải quay trở lại lần thứ 4, thứ 5 khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn”.

Những thử thách vẫn chưa dừng lại ở đó, mặc dù dưới thung lũng thời tiết khá lạnh, nhưng ở trên cao này nắng rát nên băng tan chảy một số nơi, khiến cho việc đi bộ trên hồ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Mặc dù bị thách thức bởi thời tiết và mặt hồ bắt đầu tan chảy, nhưng Eric đã cố gắng có được cảnh quay mà mình muốn. “Mặc dù tôi chưa có lịch trình, nhưng tôi đã bắt đầu tạo một danh sách các nơi cần chụp lại. Tôi muốn tạo ra một thứ gì đó thực sự nguyên bản dưới con mắt nghệ thuật”.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/canh-tuong-sieu-hiem-gap-khi-nhung-con-song-bi-dong-bang-tren-mat-ho-d47...Nguồn: https://baogiaothong.vn/canh-tuong-sieu-hiem-gap-khi-nhung-con-song-bi-dong-bang-tren-mat-ho-d476139.html