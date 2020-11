Cẩn thận lạc nhau giữa biển người tại những nơi đông đúc nhất Trung Quốc

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới, và những điểm đến dưới đây là những nơi luôn cực kỳ đông đúc. Nếu bạn có dự định tới đây du lịch, hãy luôn cẩn thận kẻo lạc nhau giữa biển người.

Bắc Kinh

Bắc Kinh là một trong những nơi có giao thông hỗn loạn nhất thế giới, đến mức chính quyền phải đưa ra quy định xe được ra vào thành phố theo biển số. Một thời điểm trong năm mà mọi con đường ở Bắc Kinh đều biến thành địa ngục là vào đầu năm mới, khi mọi người trở lại đi làm, đi học, giao thông gần như không thể kiểm soát được.

Tòa nhà Yick Fat ở Hong Kong

Tòa nhà Yick Fat nằm ở khu vực vịnh Quarry của Hong Kong với cấu trúc nhỏ gọn đã khiến nó trở thành một điểm chụp ảnh tự sướng mang tính biểu tượng cho khách du lịch, mặc dù ít nơi nào ở Trung Quốc mang lại cảm giác đông đúc hơn là tòa nhà này.

Bãi biển Dameisha ở Thâm Quyến

Chắc chắn, đường cao tốc và các tòa nhà ở Trung Quốc rất đông đúc, nhưng thậm chí bạn muốn có một ngày thư thái trên bãi biển cũng thật khó khăn. Bãi biển Dameisha, nằm gần thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông là một trong số đó. Cảnh tượng hàng trăm nghìn người trên bãi cát tương đối nhỏ này đã gây shock cho nhiều du khách.

Tàu điện ngầm Thượng Hải vào giờ cao điểm

Tàu điện ngầm Thượng Hải là một trong những tuyến đường đông đúc nhất thế giới, với gần 10 triệu người mỗi ngày đi qua nó (số liệu năm 2016). Nếu bạn muốn tận mắt chứng kiến đất nước đông dân nhất thế giới đông đúc như thế nào, hãy thử đi tàu điện ngầm Thượng Hải tại giờ cao điểm, khoảng 7 giờ sáng hoặc gần 5 giờ chiều, đặc biệt là Ga Quảng trường Nhân dân và Ga Đại lộ Thế kỷ.

Vườn quốc gia Cửu Trại Câu trong Tuần lễ vàng

Vào hầu hết các ngày, Vườn quốc gia Cửu Trại Câu ở tỉnh Tứ Xuyên là một trong những nơi thanh bình và đẹp nhất Trung Quốc, với làn nước xanh trong như pha lê và những ngọn núi phủ đầy cây xanh. Đặc biệt vào mùa thu, khi những cái cây đổi màu vàng, cam và đỏ tạo ra một cầu vồng thực sự của lá và nước. Tuy nhiên, một phần đặc biệt của mùa thu mà bạn sẽ muốn tránh là "Tuần lễ vàng". Hằng năm, vào ngày 1 tháng 10 là ngày lễ lớn của Trung Quốc, Cửu Trại Câu trở nên cực kỳ đông đúc, nhờ cả vào sự nổi tiếng ngày càng tăng của khách du lịch ở Trung Quốc cũng như vị trí của nó nằm gần các trung tâm đô thị lớn như Thành Đô và Trùng Khánh.

Vạn Lý Trường Thành

Giống như Cửu Trại Câu, Vạn Lý Trường Thành là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, không giống như Cửu Trại Câu, Vạn Lý Trường Thành có lẽ còn nổi tiếng khắp thế giới và nó đông đúc mọi ngày trong năm. Đặc biệt, khu vực Bát Đạt Lĩnh của Vạn Lý Trường Thành có thể đến bằng tàu hỏa trực tiếp từ Bắc Kinh, có nghĩa là đây là nơi đại đa số khách du lịch ghé thăm. Nếu muốn tới thăm nơi này, hãy nhớ rời khỏi Bắc Kinh trước khi mặt trời mọc để đến đó đúng vào lúc mở cửa vào 7h30 sáng.

Khu phố Hồi giáo Tây An

Tây An là nơi sinh sống của lượng tín đồ Hồi giáo lớn nhất Trung Quốc. Và Khu phố Hồi giáo Tây An cũng đông đúc như khu thương mại của bất kỳ thành phố nào ở Trung Đông, đặc biệt là vào ban đêm khi các quầy thức ăn đường phố dựng lên giữa các cửa hàng. Khi bạn lướt qua Khu phố Hồi giáo đông đúc, Tháp chuông Tây An phía trên sẽ khiến bạn tưởng tượng mình đang ở trên Con đường Tơ lụa.

