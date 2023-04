Cẩm nang du lịch Bangkok: Những điều bạn cần biết về thành phố sôi động này

Thời điểm tốt nhất để khám phá Bangkok

Mùa hè kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 khi nhiệt độ dao động trong khoảng 30 độ C đến 40 độ C. Mặc dù đây là những tháng nóng nhất, nhưng đây cũng là thời điểm mùa lễ hội của Thái Lan, Songkran, và không khí lễ hội tưng bừng tràn ngập thành phố bất kể thời tiết nắng nóng cao độ.

Các tháng từ tháng 7 đến tháng 10 là ​​mùa mưa hoặc gió mùa và nhiệt độ tương đối thấp hơn và dao động từ khoảng 26 độ C đến 34 độ C. Đây không phải là thời điểm tốt để đến thăm Bangkok, tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi thanh bình và yên tĩnh, bạn có thể xem xét những tháng này vì lượng khách du lịch rất thấp.

Những tháng du lịch tốt nhất ở Bangkok là từ tháng 11 đến tháng 2, mùa mát mẻ khi nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 độ C đến 35 độ C. Nhiệt độ sẽ giảm nhẹ vào buổi tối khiến thời tiết rất dễ chịu. Đây cũng là mùa cao điểm du lịch đồng nghĩa với việc thành phố luôn đông đúc và giá cả cao hơn so với các thời điểm khác.

Những địa điểm thăm quan thú vị ở Bangkok

1. Khu phố Tàu

Một trong những địa điểm hàng đầu để ghé thăm ở Bangkok, thiên đường dành cho những người nghiện mua sắm và ẩm thực là Khu phố Tàu. Đây là một địa điểm du lịch sôi động thể hiện văn hóa và lối sống địa phương của Bangkok. Khu phố Tàu rất nổi tiếng với nhiều quầy hàng ăn, nhà hàng và nhiều cửa hàng mua sắm. Nó chạy dọc theo con đường Yaowarat và là một trong những địa điểm thú vị nhất để khám phá, đặc biệt là sau khi mặt trời lặn khi toàn bộ khu phố trở nên sống động vô cùng.

2. Công viên giải trí Dream World

Nếu bạn đang muốn tham gia các hoạt động vui chơi ở Bangkok, đặc biệt là khi đi nghỉ cùng gia đình, thì Công viên giải trí Dream World là nơi bạn nên ghé thăm. Dream World hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn một ngày tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những điều kỳ diệu.

3. Chùa Phổ

Wat Pho hay còn gọi là chùa Phật nằm là một trong những ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok nhất định phải ghé thăm. Là một trong những quần thể chùa lớn nhất trong thành phố, tượng Phật nằm khổng lồ cao khoảng 46m và được bao phủ hoàn toàn bằng vàng lá. Khi ở đó, bạn cũng có thể tận hưởng một buổi mát-xa kiểu Thái tuyệt vời vì nơi này là một trung tâm nổi tiếng về y học cổ truyền và mát-xa.

4. Chùa Arun

Wat Arun còn được gọi là Đền thờ Bình minh và nằm ở bờ phía tây của sông Chao Phraya. Đây là một trong những ngôi đền tuyệt đẹp nhất nhờ thiết kế kiến ​​trúc phức tạp, những ngọn tháp cao chót vót đầy màu sắc và vẻ đẹp lộng lẫy của nó vào lúc hoàng hôn. Nơi đây nổi tiếng vì có tầm nhìn ngoạn mục để ngắm bình minh và hoàng hôn, bạn có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp hơn bằng cách leo lên đỉnh prang (ngọn tháp) trung tâm, từ đó bạn có thể ngắm nhìn dòng sông thanh bình, cung điện lớn và Wat Pho.

5. Trung tâm mua sắm MBK

Trung tâm mua sắm MBK là một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở Bangkok sẽ thỏa mãn mọi mong muốn mua sắm của bạn. Với vô số cửa hàng, nhà hàng, khu trò chơi và khu phức hợp, nơi này là nơi hoàn hảo khi bạn muốn dành cả ngày vui chơi trong nhà.

6. Madame Tussands

Madame Tussauds là một bảo tàng tượng sáp nổi tiếng toàn cầu, nơi đây trưng bày những bức tượng sáp trông giống hệt nhau của một số gương mặt nổi bật nhất trong thế giới truyền hình, phim ảnh, thể thao, âm nhạc, lịch sử, khoa học và nghệ thuật. Bạn có thể đứng cạnh những bức tượng giống hết người thật chụp ảnh, lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ.

7. Hoàng cung & Wat Phra Kaew

Nếu có một nơi không chỉ mô tả di sản Thái Lan một cách rõ nét nhất mà còn tôn vinh nó theo một cách tuyệt đẹp, thì đó chính là The Grand Palace. Nằm ở trung tâm thành phố, đây là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Bangkok. Đúng như tên gọi, đây từng là nơi ở của các vị vua Thái Lan và Tòa án Hoàng gia trong 150 năm. Khuôn viên của nó cũng là nơi tọa lạc của ngôi chùa Wat Phra Kaew nổi tiếng, còn được gọi là Chùa Phật Ngọc.

Những điều nên làm ở Bangkok

1. Mua sắm tại chợ cuối tuần Chatuchak

Đây là một trong những khu chợ nổi tiếng nhất ở Bangkok, nơi bạn có thể tìm thấy mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Với hơn 15.000 quầy hàng cung cấp đủ loại thực phẩm và hàng hóa đây là nơi tốt nhất để mua sắm đồ thủ công mỹ nghệ Thái Lan, đồ trang trí nhà cửa, quà lưu niệm và các mặt hàng khác mà bạn có thể thấy đắt tiền ở những nơi khác.

2. Đi thuyền hoặc ăn tối trên sông Chao Phraya

Sông Chao Phraya là một tuyến đường thủy nổi tiếngở Bangkok. Các chuyến du ngoạn ban ngày hay ăn tối giải trí sẽ khiến bạn say sưa với vẻ đẹp mà dòng sông và khung cảnh thành phố mang lại. Vì vậy, cho dù bạn đi du lịch bằng thuyền vào ban ngày để tham quan các khu vực khác nhau của thành phố hay bạn quyết định lên du thuyền vào ban đêm để ngắm cảnh, thì việc ghé thăm dòng sông là điều không thể bỏ qua.

3. Mua sắm tại chợ nổi

Một trong những điểm thu hút quyến rũ nhất của Bangkok là các khu chợ. Chợ cung cấp các loại trái cây và rau quả nhiệt đới, nước dừa tươi và thực phẩm địa phương.Một trong những chợ nổi nổi tiếng nhất là Damnoen Saduak, nơi bán nhiều thứ khác nhau ngoài trái cây và rau quả.

4. Khám phá Khao San

Khao San là một trong những khu vực nhộn nhịp, sôi động nhất của Bangkok. Khu vực này tràn ngập các cửa hàng bán đủ mọi thứ. Nó luôn chật cứng người, đặc biệt là vào ban đêm và do đó, đây là nơi để trải nghiệm cuộc sống về đêm tuyệt vời

Ăn gì ở Bangkok

Một số khu vực phổ biến nhất để trải nghiệm ẩm thực đường phố đẳng cấp thế giới bao gồm chợ cuối tuần Chatuchak, đường Khao San, chợ nổi và khu phố Tàu. Và một số món ăn nổi tiếng nhất phải thử ở Bangkok bao gồm:

- Pad Thai — hủ tiếu xào ăn với ớt đỏ, rau mùi, chanh vàng và tôm

- Roti Gluay — bánh kếp chuối chiên

- Som Tam — gỏi đu đủ cay với cà chua ngọt, sả, nước mắm, tôm khô và đậu phộng giòn

- Khao Niaow Ma Muang — xôi xoài

- Tom Yum — súp nóng và chua ăn kèm với mì và salad Thái

- Woon Sen — bún (mì Thái) ăn kèm với cua hoặc tôm

- Guaytiao Rua — mỳ thuyền Thái

- Yum Hoi Nang Rom — salad hàu làm từ hàu tươi, hẹ chiên, rau xào Kra Tin, rau thơm, tương ớt và sốt

- Kai Jeaw Poo — trứng tráng cua kiểu Thái

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/cam-nang-du-lich-bangkok-nhung-dieu-ban-can-biet-ve-thanh-pho-soi-dong-nay-1457186.ngn