Cách dân làng Trung Quốc giả tiên cảnh để du khách chụp ảnh thiên đường ở nông thôn

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Sự “giả trân” của những bức ảnh nông thôn đẹp mơ màng của nơi này khiến cho không ít du khách tới đây cảm thấy khó chịu.

Gần đây, người dân địa phương ở huyện Hà Phố, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc quyết định “nâng cấp” nơi mình sinh sống để thu hút khách du lịch đến tham quan. Đặc biệt, họ còn chú trọng đến việc làm sao để du khách có được những bức ảnh hoàn hảo nhất trong chuyến đi của mình.

Người dân nơi đây quyết định tạo ra một khung cảnh cổ xưa, lãng mạn đậm chất nông thôn ngày xưa để du khách du lịch. Họ thậm chí sử dụng các hiệu ứng và đạo cụ đặc biệt để tô vẽ nên một cuộc sống yên vùng quê Trung Quốc.

Theo trang The New Yorl Times, một số du khách chấp nhận trả tiền để cho người dân địa phương hóa thân thành những nhân vật theo yêu cầu. Tại một số nơi, có những tấm biển quảng cáo hướng dẫn khách du lịch cách để tạo ra những bức ảnh hoàn hảo nhất.

Melinda Chan đã đến huyện Hà Phố và phát hiện ra những điều kỳ lạ tại đây. Cô nói: “Một số người dân được hướng dẫn để tạo dáng theo yêu cầu của khách du lịch, mặc dù có một số người thực sự đang làm công việc riêng của họ”.

Nhiếp ảnh gia Nicolas Monnot đã đến huyện Hà Phố vào tháng 11 năm ngoái cho biết, có một hướng dẫn viên dẫn anh tới một buổi chụp ảnh được dàn dựng trên một bãi biển.

Anh viết trên trang Flickr: “Khu vực này nổi tiếng ở Trung Quốc với các hoạt động đánh bắt cá, với rất nhiều lưới trên biển. Thế nhưng, hướng dẫn viên đã đưa tôi đến một buổi bình minh, nơi có rất nhiều nhóm nhiếp ảnh khác đang chăm chú chụp hàng trăm bức ảnh của 6 ngư dân địa phương đang đánh bắt cá”.

Anh cũng nói thêm rằng, bức ảnh được dàn dựng khác xa so với thực tế.

Một nhiếp ảnh gia khác tên Alex Berger cũng đã chia sẻ bức ảnh về một cảnh được dàn dựng ở huyện Hà Phố. Đó là một bức ảnh được tuyệt đẹp về một người phụ nữ đang gom lưới đánh cá. Thế nhưng, điều này hoàn toàn được dàn dựng sẵn. Mặc dù trong các bức ảnh chụp được trông có vẻ đó là hoạt động thường ngày của người dân nhưng thực tế họ đang bị yêu cầu phải diễn như vậy.

Trong bức ảnh là khung cảnh làng chài đơn sơ tại một vùng quê hẻo lánh. Nhưng thực tế khi đến đây, muốn có được một bức ảnh đẹp, bạn được dẫn vào một nơi được bố trí rất hoàn hảo với ánh sáng tự nhiên, lưới đánh cá sạch như mới…

Ngoài ra, tại đây còn có khung cảnh người nông dân đội mũ truyền thống đang lùa trâu ra đồng qua một rừng cây mù sương. Nhưng con trâu này từ lâu đã không còn được ra đồng thực sự, nó chỉ là một công cụ để chụp ảnh và sương mù được tạo ra thực chất là do người ta đốt rơm.

Theo The New York Times, sở dĩ có tình trạng này là do chính phủ khuyến khích phát triển du lịch nông thôn, gợi nhớ về một lối sống đang dần biến mất. Mặc dù ý nghĩa rất nhân văn đằng sau ý tưởng này nhưng nó khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu khi biến những khoảnh khắc nhân tạo này trở nên chân thực.

