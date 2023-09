Ba kỳ quan Việt Nam trong top di sản UNESCO Đông Nam Á

Việt Nam là một quốc gia có nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận và bảo vệ. Trong số đó, có ba địa danh đã được tạp chí du lịch Wanderlust bình chọn vào danh sách top di sản UNESCO ấn tượng nhất Đông Nam Á. Đó là Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hãy cùng khám phá những đặc điểm nổi bật của ba địa danh này.

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long, nằm ở Quảng Ninh, là địa danh đầu tiên của Việt Nam được xướng tên trong danh sách này. Với hàng nghìn hòn đảo đá vôi độc đáo, Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và lại lần nữa vào năm 2000. Diện tích di sản trên vịnh Hạ Long là 434 km², bao gồm 775 đảo với nhiều hang động và bãi biển. Vùng này nổi bật với hệ thống đảo đá và hang động tuyệt đẹp.

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm. Bạn có thể tham gia các tour du thuyền trên vịnh để chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ, khám phá các hang động kỳ thú, tắm biển hay thưởng thức hải sản tươi ngon. Bạn cũng có thể ghé thăm các làng chài truyền thống hay các điểm du lịch lân cận như Cát Bà, Tiên Yên hay Yên Tử.

Vịnh Hạ Long không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn là một biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Vùng này có liên quan đến nhiều truyền thuyết và sử thi dân gian, như truyền thuyết về rồng xuống biển hay sử thi Ngọc Hoàng - Phù Đổng Thiên Vương. Vùng này cũng có giá trị khoa học quý báu, khi chứa dấu tích của các sinh vật cổ xưa và các di tích lịch sử từ thời tiền sử cho đến thời kỳ kháng chiến.

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An ở Quảng Nam là đại diện thứ hai của Việt Nam trong danh sách. Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999, Hội An là một đô thị cổ với hơn 1000 di tích kiến trúc bao gồm phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu và những món ăn truyền thống. Phố cổ Hội An mang vẻ đẹp kiến trúc truyền thống và hài hòa của những ngôi nhà cùng với bức tường và con đường đẹp lung linh.

Hội An từng là một cảng thương mại sầm uất từ thế kỷ 15 đến 19, nơi giao lưu của nhiều nền văn hóa khác nhau như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Châu Âu và Ấn Độ. Bạn có thể thấy dấu ấn của những nền văn hóa này qua các công trình kiến trúc đặc trưng như Cầu Nhật Bản, Hội quán Phúc Kiến, Nhà cổ Tấn Ký hay Nhà thờ Hội An. Bạn cũng có thể tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của Hội An qua các bảo tàng, triển lãm và lễ hội địa phương.

Hội An cũng là một thiên đường ẩm thực với nhiều món ăn ngon và độc đáo. Bạn không thể bỏ qua những món ăn nổi tiếng như bánh mì, cao lầu, mì Quảng, bánh xèo, hoành thánh hay chè bắp. Bạn cũng có thể thử làm những món ăn này tại các lớp học nấu ăn hay mua những nguyên liệu tươi ngon tại chợ Hội An.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tọa lạc ở Quảng Bình, là địa điểm thứ ba của Việt Nam trong danh sách này. UNESCO công nhận vườn quốc gia này là Di sản thiên nhiên thế giới dựa trên tiêu chí địa chất và đa dạng sinh học. Với hệ thống hang động và động thực vật phong phú, vùng này được ví như “chốn bồng lai tiên cảnh” và là một gia tài lớn của thiên nhiên.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích hơn 85.000 ha, trong đó có khoảng 300 hang động và hang ngầm với tổng chiều dài khoảng 126 km. Một số hang động nổi tiếng như Hang Sơn Đoòng (hang động lớn nhất thế giới), Hang Thiên Đường (hang động dài nhất Đông Nam Á), Hang Phong Nha (hang động có nhiều kỳ quan nhất), Hang Tiên Sơn (hang động có nhiều hoa đá đẹp nhất) hay Hang Tối (hang động có dòng sông ngầm dài nhất). Bạn có thể khám phá các hang động này bằng cách đi bộ, đi xe máy, đi du thuyền hay tham gia các tour phiêu lưu.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng có hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú và đa dạng. Có khoảng 2.700 loài thực vật và gần 800 loài động vật sống trong khu vực này, trong đó có nhiều loài quý hiếm và nguy cấp. Bạn có thể gặp được các loài như voọc Hà Tĩnh, khỉ chà vá chân xám, gấu ngựa, sao la hay tê giác Java...

