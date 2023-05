6 bãi biển check in Quảng Ninh đẹp ngất ngây (P1)

Check in Quảng Ninh với 6 điểm du lịch biển tuyệt đẹp

Vùng đất Quảng Ninh là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Hầu hết, các du khách đều khá hài lòng với những điểm check in Quảng Ninh là những địa danh nổi tiếng.

Bạn sẽ có cơ hội được hòa mình với sông nước và biển đảo, núi non. Ngoài ra, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh non nước được tạo bởi những khối đá khác nhau. Đồng thời, đây chính là điểm vui chơi, giải trí hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Vậy ở Quảng Ninh có gì thú vị? Cùng PV Gia đình & Xã hội khám phá top những điểm check in Quảng Ninh đang hot nhất hiện nay. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè để cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhé.

Bãi Cháy - Điểm check in Quảng Ninh nổi tiếng

Đến đây, bạn có thể tổ chức team building, chèo thuyền kayak, tắm biển,...

Đứng đầu bản đồ check in Quảng Ninh phải kể đến là Bãi Cháy - bãi biển rộng nhất Hạ Long. Bên cạnh đó, nơi đây thu hút đông đảo du khách bởi nước biển trong xanh, không khí trong lành. Ngoài ra, diện tích bờ biển nhân tạo dài tới khoảng 1000m, rộng hơn 100m. Đến đây, bạn có thể tổ chức team building, chèo thuyền kayak, tắm biển,...

Là một trong những địa điểm du lịch Hạ Long hot nhất, Bãi Cháy luôn thu hút rất nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm và tắm biển. (Ảnh:St)

Check in Quảng Ninh tại bãi biển Trà Cổ Móng Cái

Nét đẹp giản dị biển Trà Cổ thơ mộng ở Quảng Ninh (Ảnh:St)

Một trong những địa điểm check in Quảng Ninh nổi tiếng nhất miền Bắc là bãi biển Trà Cổ. Biển Trà Cổ sở hữu làn cát mịn màng, nước biển trong xanh, hàng phi lao thẳng tắp. Nơi đây đã đốn tim biết bao du khách dù chỉ một lần đặt chân đến.

Đến với Trà Cổ, bạn đừng quên ghé thăm các địa danh như: nhà thờ Trà Cổ, đình Trà Cổ. Đặc biệt, nếu đi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, bạn còn có cơ hội tham gia vào lễ hội đình Trà Cổ - hoạt động văn hóa đặc sắc của người dân vùng đồng bằng sông Hồng.

Check in Quảng Ninh tại Vịnh Hạ Long

Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long là một trong những điểm check in Quảng Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ. (Ảnh:St)

Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, Vịnh Hạ Long là một trong những điểm check in Quảng Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ. Vịnh Hạ Long hùng vĩ được tạo nên từ nhiều hòn đảo lớn nhỏ có hình thù khác nhau, nước biển xanh trong vắt và thảm thực vật xanh mướt.

Vịnh Hạ Long vào Top 50 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới

Đi du lịch Vịnh Hạ Long, bạn có thể ghé thăm các địa điểm nổi tiếng như hang Trinh Nữ, đảo Ti Tốp; làng chài Cửa Vạn, làng Ngọc Trai, hang Sửng Sốt,... và trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như du thuyền trên vịnh Hạ Long, chèo thuyền kayak, trekking, leo núi,...

Check in Quảng Ninh trên đảo Quan Lạn

Đây là điểm check in Quảng Ninh vô cùng lý tưởng với nhiều bãi tắm trong xanh. (Ảnh:St)

Đảo Quan Lạn tọa lạc tại Vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là điểm check in Quảng Ninh vô cùng lý tưởng với nhiều bãi tắm trong xanh. Bạn sẽ được cảm nhận làn nước mát trong vắt với làn sóng êm ả, bãi cát trắng mịn trải dài.

Bên cạnh đó, đến đảo Quan Lạn, du khách có thể thỏa sức ngụp lặn dưới làn nước biển trong mát. Hãy thử một lần tận hưởng hương vị mặn mòi của biển, hòa nhập với cuộc sống của ngư dân. Tất cả sẽ mang đến cảm giác thư thái nhất cho bạn sau những bộn bề cuộc sống.

Check in Quảng Ninh tại đảo Cô Tô

Khi đến Cô Tô, du khách đừng quên check in tại các bãi tắm tuyệt đẹp như Vàn Chảy, Hồng Vàn, bãi đá Cầu Mỵ...

Đảo Cô Tô Quảng Ninh đang là địa điểm check in Quảng Ninh được đông đảo du khách yêu thích. Cô Tô hấp dẫn du khách bởi làn nước biển trong xanh và nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Khi đến Cô Tô, du khách đừng quên check in tại các bãi tắm tuyệt đẹp như Vàn Chảy, Hồng Vàn, bãi đá Cầu Mỵ... Đây đều là những nơi tham quan tuyệt đẹp của vùng biển Quảng Ninh.

Các bãi biển như Cô Tô, Minh Châu, Quan Lạn thu hút rất đông du khách đến vui chơi khám phá. Hơn nữa, thưởng thức các hải sản như sá sùng, cá song, tu hài, mực, cua, ghẹ,... càng làm cho chuyến vi vu của bạn thêm trọn vẹn hơn nữa.

Đảo Tuần Châu - Địa điểm check in Quảng Ninh không nên bỏ qua

Đảo Tuần Châu - Thiên đường du lịch trên Vịnh Hạ Long (Ảnh:St)

Đảo Tuần Châu là một trong những điểm check in Quảng Ninh hấp dẫn nhất của thành phố Hạ Long. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp non nước hữu tình và cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Nếu đã đến Quảng Ninh, đừng quên ghé bãi biển Tuần Châu và khu vui chơi quốc tế Tuần Châu. Đây chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với bạn sau những ngày dài mệt mỏi.

Trên đây là top 6 bãi biển check in Quảng Ninh mà Gia đình và Xã hội muốn giới thiệu đến bạn đọc. Tuy nhiên, đây mới là những khởi đầu của hành trình khám phá vùng đất mỏ. Ngoài ra, còn rất nhiều những "khung trời sống ảo" sẽ giúp bạn mang về những tấm hình "cực phẩm". Bạn nhớ theo dõi bài viết tiếp theo để cùng nhau khám phá vẻ đẹp non nước hữu tình trên dải đất Việt Nam nhé.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích. Chúc bạn sẽ có kỳ nghỉ dưỡng đầy ý nghĩa bên bạn bè và người thân!

