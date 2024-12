24 giờ khám phá thành phố Hà Giang đẹp như tranh

Vài năm gần đây, du lịch Hà Giang thu hút sự quan tâm của khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những người yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm những cung đường mạo hiểm. Nhắc tới Hà Giang, người ta thường nghĩ ngay tới các địa danh nổi tiếng từ lâu như sông Nho Quế, đèo Mã Pì Lèng, hẻm Tu Sản, phố cổ Đồng Văn, Mèo Vạc, cột cờ Lũng Cú. Những tọa độ check in này nằm khá xa thành phố, đường đi thử thách. Với những người ưa du lịch nghỉ dưỡng, bạn có thể cân nhắc một số địa điểm quanh thành phố Hà Giang, không tốn nhiều thời gian di chuyển.

Trong 24 giờ ở thành phố Hà Giang, bạn có thể tham khảo lịch trình tham quan này, phù hợp với những chuyến đi ngắn ngày.

Buổi sáng, địa điểm đầu tiên không thể bỏ qua là cột mốc số 0 trung tâm thành phố. Tọa độ này rất hot trên mạng xã hội thời gian vừa qua. Dù đi phượt bằng xe máy hay đi tour bằng ôtô, du khách cũng thường dừng chân ở đây để check in, bất kể sáng tối.

Cột mốc số 0 nằm trên phố đi bộ Nguyễn Trãi, đối diện quảng trường thành phố. Ngoài cột mốc cũ, du khách có thể check in cột mốc mới nằm ngay bên cạnh với kiến trúc bề thế hơn. Đặc biệt, bạn không thể bỏ qua trải nghiệm mua kem dập nổi hình ảnh Hà Giang để chụp ảnh. Giá một que kem là 35.000 đồng, được bán ngay bên cạnh cột mốc.

Nằm gần cầu Yên Biên là Bảo tàng tỉnh Hà Giang ở đường Trần Hưng Đạo, cách cột mốc số 0 khoảng 200 mét. Được xây dựng cải tạo với kinh phí 106 tỷ đồng, bảo tàng đón khách từ tháng 9/2023, là nơi trưng bày nhiều hiện vật quý giá, tái hiện lịch sử, văn hóa của cộng đồng dân cư tỉnh Hà Giang trong hàng trăm năm, bằng lối kể chuyện mới mẻ, kết hợp công nghệ hiện đại. Bảo tàng cũng có nhiều góc check in mới lạ như bức tranh toàn cảnh cột cờ Lũng Cú đối diện một tấm gương cỡ lớn.

Rời bảo tàng, du khách tới tham quan Làng Tày Phương Độ hay còn gọi là làng văn hóa du lịch Hạ Thành, nằm ở thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, cách trung tâm thành phố Hà Giang chỉ khoảng 5 km. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Tày.

Những căn nhà sàn mái cọ vẫn giữ được kiến trúc nguyên bản, hướng mặt ra phía cánh đồng xanh ngát. Ngôi làng vừa là nơi sinh sống của đồng bào, vừa kết hợp làm du lịch nên bạn có thể cảm nhận nét văn hóa đời sống chân thật của người Tày.

Cách Làng Tày Phương Độ vài bước chân là thác 06 hay còn gọi là thác số 6, là một trong những bối cảnh quay phim 'Tết ở làng địa ngục'. Con thác không quá lớn, dòng chảy êm đềm, băng qua những tảng đá lớn nhỏ nằm đan xen trước khi đổ xuống và tạo thành một hồ nước nhỏ, xanh ngắt, đẹp như tiên cảnh.

Vào mùa khô, việc chinh phục thác số 6 khá dễ dàng. Bạn phải leo bộ một đoạn qua các tảng đá lớn nhỏ dưới dòng suối cạn, đi bộ qua triền đồi cỏ xanh, trước khi tới ngọn thác nổi tiếng. Phía bên ngoài, người dân mở một số nhà hàng, quán cà phê để du khách vừa chill vừa ngắm cảnh thiên nhiên.

Được ví như 'nàng thơ của Hà Giang', thôn Khuổi My nằm trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh, thuộc xã Phương Độ, chỉ cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 12 km. Với độ cao 1.000 - 1.200 m cùng thiên nhiên ưu đãi, khí hậu tại thôn Khuổi My quanh năm mát mẻ, trong lành. Phía sau thôn là dãy núi Tây Côn Lĩnh hùng vĩ. Vào mùa lúa, bạn không cần phải di chuyển xa vẫn có thể chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang trùng điệp của người đồng bào.

Dọc hai bên đường lên thôn là những vạt hoa rừng như dã quỳ thơ mộng, trổ hoa vàng rực vào mùa đông. Tới đây, bạn có thể cảm nhận cuộc sống của người dân bản địa như hái thảo quả dưới những tán rừng già, hái chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên sườn dãy núi Tây Côn Lĩnh.

Đặc biệt, thôn Khuổi My vẫn còn lưu giữ một số căn nhà lợp mái cọ phủ rêu xanh mướt rất đặc trưng. Ngoài canh tác ruộng bậc thang, người Dao nơi đây còn đào những ao nước nhỏ để nuôi cá bỗng ngay cạnh nhà.

Buổi trưa, hãy dừng chân ở nhà hàng phía bên ngoài thôn để thưởng thức một mẹt cỗ lá gồm đủ món ăn đầy sắc màu, phù hợp khẩu vị người dưới xuôi như xôi nếp lá cẩm, ngan luộc, gà nướng, lợn bản nướng, nem, rau xào, bánh khoai môn chiên, rau củ. Đặc biệt là không thể thiếu phần gia vị chấm chẩm chéo đặc trưng vùng cao.

Địa điểm xa nhất trong lịch trình 24 giờ bạn có thể tham khảo là hồ Noong - một hồ nước ngọt tự nhiên, nằm trên dãy núi Tây Côn Lĩnh thuộc xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 35 km. Diện tích hồ thay đổi tùy theo mùa: vào mùa mưa, hồ có thể mở rộng lên đến 80 ha, trong khi mùa khô thì thu hẹp lại còn khoảng 20 ha.

Một nét độc đáo khác của hồ Noong là nhờ được cung cấp nước từ các mạch ngầm, hồ không bao giờ cạn. Tới đây vào mùa nào, du khách cũng có thể tận hưởng không khí trong lành, nguyên sơ. Mùa nước, mặt hồ trải rộng, mặt nước xanh mì, những cây xanh tốt mọc giữa hồ, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục. Mùa cạn, những vạt cỏ xanh rì lộ ra, du khách có thể tới sát mép nước ngắm cảnh, chụp ảnh. Nơi này còn được ví như 'Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang'.

Tiệm cà phê trên đỉnh Núi Cấm, cách cột mốc km số 0 khoảng 2,5 km, là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Hà Giang. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh thành phố. Quán có không gian trong nhà và ngoài trời, trong đó có nhiều khu vực độc đáo như ban công thoáng rộng, không gian trong chiếc xe bus được cải tạo hay khu vực lan can kính. Đường lên núi khá đơn giản, bạn có thể đi bộ hoặc lái xe lên tận nơi. Xe ô tô 45 chỗ cũng có thể di chuyển lên quán.

Thành phố Hà Giang có khá nhiều sự lựa chọn về nghỉ dưỡng từ bình dân đến cao cấp. Ở phân khúc cao cấp, du khách trước đây thường chọn Yên Biên Luxury Hotel. Hiện tại, bạn có thể lựa chọn Four Points by Sheraton Hà Giang, khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Giang vừa khai trương dịp Noel, có 151 phòng nghỉ có diện tích rộng rãi với cửa sổ lớn nhìn ra cảnh quan thành phố, núi non. Ở phân khúc bình dân, du khách thường chọn Strawberry House, Ha Giang Historic House, Phoenix Hotel...

Buổi tối, bạn có thể ghé Rượu Bar, quán bar nằm trên tầng 20 của tòa nhà cao nhất thành phố, nơi cung cấp nhiều loại đồ uống sáng tạo cùng view toàn cảnh thành phố về đêm. Với những người thích trải nghiệm sang chảnh, nhà hàng Ha Giang Kitchen chuyên phục vụ các món ăn Việt Nam cùng ẩm thực quốc tế là lựa chọn lý tưởng.

Buổi tối đói bụng, ăn khuya bằng một bát cháo ấu tẩu đắng đắng ngọt ngọt hay bát mì gà tần thơm nức là gợi ý tuyệt vời.

Sáng sớm hôm sau, kết thúc hành trình 24 giờ ở thành phố Hà Giang, bạn có thể ghé một số quán cà phê quanh khu trung tâm như H'mong coffee, Zing House coffee, Lofita... với trang trí pha trộn hiện đại và truyền thống, tọa lạc ngay 'khu đất vàng' của Hà Giang.