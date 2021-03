Hội An nắng và khô nhất vào tháng 5, 6 và 7. Nơi này là khu vực được bảo tồn tốt nhất với dòng sông hiền hòa, những ngôi nhà màu vàng xưa cũ, những cây cầu cổ kính và bãi biển yên tĩnh cách đó vài km. Hầu hết các khách sạn đều cung cấp xe đạp để khách đạp xe trên đường và hòa mình vào cuộc sống địa phương. Rất nhiều du khách lang thang trên những con phố trung tâm, nhâm nhi ly bia tại một quán bar đẹp và thưởng thức cao lầu - một món ăn truyền thống của Hội An. Mặc dù là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nhưng Hội An vẫn giữ được bầu không khí lãng mạn, thơ mộng. Mỗi tháng một lần vào ngày rằm, người dân địa phương sẽ treo những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc để chiếu sáng mọi con phố, chúng khiến Hội An trở nên huyền ảo hơn.