Quảng trường Thiên An Môn là một trong những quảng trường thành phố lớn nhất trên thế giới và là một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu ở Bắc Kinh. Quảng trường Thiên An Môn rất quan trọng về mặt văn hóa và là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Trên thực tế, nó từng là trung tâm của nhiều sự kiện lịch sử của đất nước. Quảng trường được xây dựng vào năm 1651 và hiện đã lớn hơn gấp 4 lần so với kích thước ban đầu.