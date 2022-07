10 thị trấn cheo leo bên vách đá mang vẻ đẹp như trong truyện cổ tích

Những thị trấn được xây dựng bên những vách đá cheo leo luôn mang một vẻ đẹp mộng mơ và vô cùng cuốn hút. Du khách khi đến tham quan tại những địa điểm này đều bị thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, kiến trúc độc đáo và những câu chuyện lịch sử thú vị.

1. Piodao, Arganil, Bồ Đào Nha

Piodao là một ngôi làng xinh đẹp nằm ở vùng núi Serro do Accor, Bồ Đào Nha. Giữa quang cảnh của đồng cỏ xanh và suối nước lững lờ trôi, Piodao mang một vẻ đẹp đơn sơ và mộc mạc với những ngôi nhà được xếp theo hình bậc thang. Tất cả những ngôi nhà ở đây đều được xây dựng từ đá phiến, loại đá có rất nhiều ở khu vực này.

Làng Piodao là kiểu làng điển hình của đất nước Bồ Đào Nha vào những năm 80 của thế kỷ trước. Hầu hết những ngôi nhà đều mang màu nâu đen, điểm xuyết màu xanh dương của những cánh cửa sổ gỗ. Đặc biệt vào ban đêm, khi nhà nhà đồng loạt lên đèn, quang cảnh lung linh lấp lánh của Piodao không khác gì một ngôi làng thần tiên trong những câu truyện cổ tích.

Do địa hình cách trở nên Piodao vẫn còn là một nơi khá ít khách du lịch, để đến được nơi đây, du khách có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa và phải băng qua những con đường thô sơ và trơn trượt. Hiện nay, Piodao chỉ có khoảng 178 cư dân, họ chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi truyền thống.

2. Vernazza, Linguria, Italia

Vernazza là một trong năm thị trấn ven biển xinh đẹp thuộc vùng Cinque Terre, Tây Nam Italia. Thị trấn cổ kính này được thành lập từ thế kỷ thứ 10. Những ngôi nhà mang màu sắc sặc sỡ của làng chài này nằm trên một sườn đồi dốc cạnh vùng biển xanh ngắt. Ngoài ra, nơi đây còn có một toà tháp lâu đài được xây dựng từ thế kỷ 11 để bảo vệ người dân khỏi những tên cướp biển. Từ trên tháp, du khách có thể thưởng ngoạn quang cảnh mộng mơ của biển và xung quanh thị trấn.

Vẻ đẹp mộc mạc và bình dị của các kiến trúc cùng lối sống truyền thống của người dân bản địa đã khiến cho người ta cảm thấy nơi đây dường như vẫn đang ở thời trung cổ, chẳng hề thay đổi dù đã trải qua gần chục thế kỷ tồn tại.

3. Santorini, Hy Lạp

Nhắc tới thị trấn bến vách đá thì không thể không nhắc tới Santorini. Hòn đảo hình lưỡi liềm xinh xắn này nằm ở biển Nam Agean, Hy Lạp, bao gồm 15 ngôi làng tuyệt đẹp. Santorini được biết đến với những ngôi nhà quét sơn trắng nằm dọc theo sườn núi đá.

Xu hướng sử dụng màu trắng để sơn cho các ngôi nhà ở Santorini được cho là bắt đầu từ thế kỷ 19. Điều này mang đến sự đồng nhất và quang cảnh độc đáo cho ngôi làng. Màu trắng giúp những ngôi nhà phản chiếu ánh sáng cực tốt, khiến cho ngôi làng toả sáng rực rỡ vào ban ngày và như được nhuộm đỏ vào lúc chiều tà. Ngày nay, Santorini là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Hy Lạp. Du khách có thể trải nghiệm lặn biển, ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn và thưởng thức những món hải sản ngon tuyệt tại nơi đây.

4. Positano, Campania, Italia

Positano là một thị trấn đẹp như tranh vẽ bên bờ biển Amalfi ở Italia. Thị trấn được xây dựng trên những vách đá và mở ra một tầm nhìn ngoạn mục ra biển Địa Trung Hải. Cấu trúc đô thị của Positano được làm như ruộng bậc thang với những con đường quanh co nhỏ hẹp. Những ngôi nhà màu phấn trên vách đá, làn nước trong vắt và những bãi biển đầy cát vàng khiến cho nơi đây trở thành một trong những địa điểm lãng mạn nhất ở Italia.

Tuy chỉ có diện tích 8 km2 với dân số khoảng 3968 người nhưng nơi đây là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Nhà thờ Santa Maria Assunta với kiến trúc mái vòm độc đáo tuyệt đẹp là điểm thu hút chính của thị trấn đáng yêu này. Đây cũng là một nơi vô cùng thích hợp để đi bộ đường dài và thưởng thức hải sản tươi ngon.

5. Pitigliano, Grosseto, Italia

Pitigliano là một thị trấn nhỏ xinh nằm trên đỉnh vách đá Tuffa, phía Nam Grosseto của Italia. Thị trấn có từ thời trung cổ này nằm ở độ cao 313m so với mực nước biển. Nó được bao quanh bởi những thung lũng xanh tươi và dòng sông tuyệt đẹp. Nơi đây còn được gọi là “Little Jerusalem” hay “Piccola Gerusalemme” do người Do Thái đã tới định cư tại thị trấn từ thế kỷ 15.

Ngày nay, ở Pitigliano có khoảng 300 ngôi nhà, chỉ có một lối ra vào duy nhất trong thị trấn đặc biệt này. Ngoài ra, bạn có thể thấy rất nhiều những hang động và lăng mộ được đục trên vách đá trong khắp thị trấn, chúng có từ nền văn minh Etruscan (768 TCN – 264 TCN). Những hang động này đã từng được sử dụng để làm hầm rượu trong suốt nhiều thế kỷ.

Khu phố Do Thái cổ là một địa điểm thu hút khách du lịch của Pitigliano, nơi đây lưu giữ sự hiện diện của người Do Thái trong lịch sử của thị trấn. Du khách cũng có thể ghé thăm pháo đài cổ được xây dựng từ thế kỷ 14 mang tên Palazzo Orsini nằm ở lối vào của thị trấn. Ngày nay, nó đã được sử dụng để trở thành một viện bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, những dụng cụ tra tấn và đồ trang sức còn lưu giữ được từ nền văn minh Etruscan.

6. Azenhas do Mar, Sintra, Bồ Đào Nha

Azenhas do Mar là một thị trấn nằm trên vách đá ven biển đẹp đến ngỡ ngàng ở vùng Lisbon, Bồ Đào Nha. Đây là một nơi tuyệt vời để trốn khỏi sự nhộn nhịp của thành phố. Azenhas do Mar sở hữu một bờ biển trải dài đầy cát trắng dọc theo biển Đại Tây Dương. Ở đây bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục hoặc ngắm nhìn ngư dân địa phương câu cá.

Điều tuyệt vời nhất là du khách có thể thưởng thức những đĩa hải sản tươi ngon được phục vụ từ những nhà hàng nằm cheo leo bên vách đá. Các nhà hàng trong thị trấn rất nổi tiếng với dịch vụ chu đáo và hải sản chất lượng cao.

7. Civita di Bagnoregio, Viterbo, Italia

Thị trấn Civita di Bagnoregio tuyệt đẹp nằm trên đỉnh một ngọn núi lửa thuộc tỉnh Viterbo, miền tây Italia. Nơi đây được thành lập bởi Etruscans cách đây khoảng 2500 năm. Qua hàng thế kỷ, thị trấn này trải qua những thăng trầm của lịch sử với nhiều sự biến đổi. Ngày nay, Civita di Bagnoregio nổi tiếng với phong cách kiến trúc ấn tượng và khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời của thung lũng sông Tiber.

Trước kia, tại Civita di Bagnoregio đã từng có một cộng đồng khá đông đúc sinh sống, tuy nhiên ngày nay nơi đây gần như bị bỏ hoang khi chỉ còn khoảng 6 cư dân trong thị trấn. Nguyên nhân là bởi thị trấn thường xuyên bị phá huỷ bởi những trận động đất và sự xói mòn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Con đường duy nhất dẫn tới Civita di Bagnoregio là một cây cầu hẹp dài khoảng 400m được xây dựng qua vực núi. Điều này khiến cho nơi đây càng trở nên bí ẩn, thu hút sự hiếu kỳ của du khách muốn tới khám phá.

8. Bonifacio, Corsica, Pháp

Bonifacio là thị trấn lâu đời nhất trên đảo Corsica của Pháp. Thị trấn cổ kính này được thành lập vào năm 830 SCN. Nơi đây còn được biết tới với cái tên “Thành của Vách đá” do được xây dựng trên những vách đá vôi hùng vĩ cao khoảng 70m so với mực nước biển ở cuối phía nam đảo Corsica. Bonifacio có một khung cảnh đẹp như tranh vẽ và được bao quanh bởi biển Địa Trung Hải xanh như màu ngọc bích.

Thị trấn Bonifacio cũng nổi tiếng bởi sự kết hợp độc đáo và tương phản giữa nét cổ kính và hiện đại. Thành cổ thời trung cổ của Bonifacio, những kiến trúc lịch sử, những con hẻm nhỏ quanh co rải sỏi nằm ở trên vách đá vôi chênh vênh, trong khi đó bến cảng hiện đại, những ngôi nhà đầy màu sắc của thị trấn lại được bố trí ở dưới chân vách đá. Tại bến cảng Bonifacio có rất nhiều nhà hàng và các du thuyền neo đậu. Ngoài ra, còn có vô số bãi biển tuyệt đẹp nằm gần thị trấn giúp du khách có thể thoả sức tắm nắng và tận hưởng không khí của biển.

9. Ronda, Malaga, Tây Ban Nha

Thị trấn lịch sử Ronda nằm ở độ cao 739m, nó nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ của hẻm núi El Tajo, thuộc tỉnh Malaga, Tây Ban Nha. Hẻm núi rộng 98m đã chia cách thị trấn thành hai khu vực khác nhau, một cây cầu hình vòm đã được xây dựng vào thế kỷ 18 để nối liền hai phần của thị trấn. Phong cách kiến trúc của nơi đây hoà cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đã tạo nên cho Ronda một nét quyến rũ đầy mê hoặc.

Ronda là một trong những thị trấn lâu đời nhất ở Tây Ban Nha, nó được thành lập vào thế kỷ thứu 9 TCN. Ngoài ra còn có nhiều khu định cư từ thời kỳ đồ đá mới được phát hiện tại những vùng lân cận của thị trấn. Địa danh nổi tiếng nhất của Ronda là cây cầy nối hai phần của thành phố - cầu Puente Nuevo. Ngoài ra, du khách cũng thường ghé thăm trường đấu bò Plaza de Toros. Nó được xây dựng lại vào năm 1785 và có sức chứa tới 5000 chỗ ngồi.

10. Rocamadour, Quercy, Pháp

Rocamadour là một ngôi làng nhỏ đầy lãng mạn ở vùng Lot, thuộc tỉnh Quercy, Pháp. Đây là một địa điểm hành hương nổi tiếng và còn được biết đến là thánh địa của Đức Trinh Nữ Maria với vị trị toạ lạc trên đỉnh một hẻm núi phía trên sông Dordogne. Những ngôi nhà có từ thời trung cổ được xây dựng ở độ cao 120m trên những vách đá dựng đứng.

Ngôi làng được chia thành ba tầng. Tầng dưới cùng là con đường chính với những khu sinh hoạt của người dân. Tầng hai là một quần thể kiến trúc tôn giáo bao gồm 7 nhà thờ, trong đó có một vương cung thánh đường. Những người hành hương phải leo 216 bậc thang để đến được nơi đây. Tầng cao nhất là những vết tích còn xót lại của một pháo đài được xây dựng từ thế kỷ 14. Từ đỉnh cao này, du khách có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh thung lũng và hẻm núi tuyệt đẹp.

Nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử như Vua Henry II của Anh, Charles IV và Louis XI của Pháp đã từng đến thăm nhà thờ Rocamadour. Nơi đây mang một ý nghĩa to lớn về mặt tôn giáo, đồng thời cũng nổi tiếng bởi khả năng chữa lành bệnh cho những tín đồ tới cầu nguyện trước Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/10-thi-tran-cheo-leo-ben-vach-da-mang-ve-dep-nhu-trong-truyen-co-tich-d5...Nguồn: https://baogiaothong.vn/10-thi-tran-cheo-leo-ben-vach-da-mang-ve-dep-nhu-trong-truyen-co-tich-d558177.html