10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, xứng đáng được thêm vào danh sách điểm đến của bạn

10. Áo

Từ những hồ nước hoang sơ, kiến ​​trúc đặc biệt, văn hóa đặc sắc đến những cảnh quan kỳ ảo, không có gì lạ khi Áo lọt vào danh sách 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới! Có rất nhiều thứ để xem và làm ở nơi mê hoặc này, chẳng hạn như: trượt tuyết trên dãy núi Alps và đến thăm Vienna để xem vở opera cổ điển. Đây là một trong những nơi tốt nhất để xem xét nếu bạn muốn trải nghiệm một môi trường mới và được coi là một trong những quốc gia phải đến một lần trong đời.

9. New Zealand

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy mối tương quan giữa hạnh phúc và không gian ngoài trời. Đó là lý do tại sao New Zealand lọt vào danh sách này. Xứ sở kiwi không chỉ có những đỉnh núi ngoạn mục, các hoạt động mạo hiểm và những bãi biển tuyệt đẹp, quốc gia này còn có một cộng đồng thân thiện với sự giúp đỡ nhiệt thành của chính phủ cho cả người dân và khách du lịch. Đó là lý do vì sao rất nhiều du khách ghé thăm New Zealand mỗi năm.

8. Na Uy

Na Uy là một quốc gia nổi tiếng với tiêu chuẩn tiện nghi cao, bao gồm một hệ thống phúc lợi rất tốt và người dân luôn hài lòng với cuộc sống. Bên cạnh đó, cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục cũng khiến Na Uy chiếm trọn trái tim của nhiều du khách, dễ dàng lọt vào danh sách này.

7. Đức

Đức nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, các thành phố tinh tế và các thắng cảnh du lịch ấn tượng. Đất nước này được coi là một trong những quốc gia lý tưởng để đến thăm và sinh sống ở châu Âu.

6. Thụy Điển

Thụy Điển sở hữu những sông băng hùng vĩ lạnh giá và quần đảo trong xanh. Trong thời kỳ bùng phát đại dịch, Thụy Điển được biết đến là quốc gia có hệ thống phúc lợi vượt trội – đặc biệt là phúc lợi về nơi làm việc và chăm sóc sức khỏe.

5. Hà Lan

Cối xay gió Kinderdijk, cánh đồng hoa tulip và những ngôi làng ven kênh chỉ là một vài trong vô số điều xuất hiện trong tâm trí chúng ta khi hình dung về Hà Lan. Quốc gia này có thủ đô Amsterdam là một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích nghệ thuật và lịch sử, nó sở hữu những công viên quốc gia ấn tượng và những thung lũng ngoạn mục. Có vô số điều mà Hà Lan có thể mang đến cho mọi người khám phá, đó là lý do tại sao đất nước này nằm trong danh sách những nơi hạnh phúc nhất.

4. Thụy Sĩ

Thụy Sĩ được coi là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới vào năm 2015. Hiện tại, đất nước này tiếp tục nằm trong danh sách này. Thụy Sĩ được biết đến với sức hấp dẫn tự nhiên với hồ Geneva, Eiger, Matterhorn và dãy núi Alps ngoạn mục. Vào năm 2020, một nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa hạnh phúc và không gian xanh, điều này giải thích tại sao quốc gia này nằm trong top 5 của danh sách. Nơi đây còn là quê hương của những viên socola thơm ngon, càng khiến người ta không thể cưỡng lại được sự yêu mến.

3. Đan Mạch

Đất nước này đã giành được danh hiệu là quốc gia hạnh phúc nhất vào các năm 2012, 2013 và 2016. Người dân Đan Mạch nổi tiếng với cách nhìn tích cực về cuộc sống. Thủ đô Copenhagen cũng được đưa vào danh sách những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Từ bờ biển quyến rũ đến công viên giải trí Tivoli nổi tiếng, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi đến đất nước này.

2. Iceland

Iceland cũng làm một quốc gia nhiều lần lọt top các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Vô số du khách yêu thiên nhiên đổ xô đến các địa điểm ấn tượng và những ngọn đồi xanh tươi của đất nước này. Thêm vào đó, đây là một nơi tuyệt vời để ngắm nhìn Bắc cực quang ngoạn mục và huyền diệu.

1. Phần Lan

Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới trong 4 năm liên tiếp. Người dân quốc gia này cho biết, họ rất hài lòng với nơi mình đang sống, một đất nước mà mọi người ai cũng đều quan tâm đến nhau. Tại đây, bạn có thể trượt tuyết tại các khu nghỉ dưỡng như Ruka, Levi và Saariselka, thử đi bộ xuyên rừng trong Công viên Quốc gia Riisitunturi hoặc thưởng thức ẩm thực địa phương ở Helsinki. Chắc chắn, Phần lan là đất nước rất tuyệt để ghé thăm vào mùa hè này.

