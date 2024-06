Giải thưởng Luxury Awards châu Á Thái Bình Dương của Travel+Leisure công bố 10 khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất Việt Nam 2024 cuối tháng 6. Đây là giải thưởng thường niên được trao cho các khu nghỉ khắp thế giới, chia theo từng khu vực. Nhóm biên tập viên và các chuyên gia của tạp chí danh tiếng bỏ phiếu công khai để chọn ra những khu nghỉ xứng đáng nhất. Giá phòng tại các khu nghỉ tham khảo trên ứng dụng đặt phòng tháng 6.

Nằm trên bãi biển riêng biệt dài 700 m trên bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đứng đầu danh sách năm nay.

Khu nghỉ có hơn 200 phòng, căn hộ và biệt thự được bao quanh bởi các dãy núi và vườn nhiệt đới. Nơi đây cũng là khu vực bảo tồn một số loài động vật như voọc chà vá chân nâu và có chính sách nghiêm ngặt để bảo vệ động vật hoang dã.

Giá phòng từ 13 triệu đồng.

Nằm ở bãi Dài gần khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Regent Phu Quoc đứng ở vị trí thứ hai. Năm ngoái, khu nghỉ ở vị trí thứ nhất.

Khai trương tháng 4/2022, khu nghỉ dưỡng có 302 phòng và biệt thự, 6 nhà hàng và quán bar phục vụ các món ăn Việt Nam, Nhật Bản và Pháp. Nơi này còn có phòng thể thao, phòng thiền, yoga.

Giá một đêm từ 8,7 triệu đồng.

La Veranda Resort Phú Quốc - MGallery đứng thứ ba. Kiến trúc khu nghỉ lấy cảm hứng từ các công trình thuộc địa Pháp những năm 1920.

Được bao quanh bởi cây xanh, nơi đây có 70 phòng có ban công riêng, 2 nhà hàng, quầy bar ở sảnh và hồ bơi.

Giá phòng từ 2,3 triệu đồng.

​​​​​JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa nổi bật nhất ở nam đảo, thuộc bãi Khem, đứng thứ tư.

Đây là khu nghỉ dưỡng kiểu Pháp mở cửa đón khách năm 2016, với 234 phòng và biệt thự. Công trình lấy cảm hứng từ một trường đại học giả tưởng, do kiến trúc sư nổi tiếng Bill Bensley thiết kế.

Khu nghỉ có bốn nhà hàng phục vụ các món ăn Pháp, Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc.

Giá phòng từ 7 triệu đồng một đêm.

Tọa lạc tại Bãi Dài, vịnh Cam Ranh, Ana Mandara Cam Ranh đứng ở vị trí thứ năm.

Lấy cảm hứng từ chiếc nón lá, một trong những biểu tượng của Việt Nam, khu nghỉ có 36 căn biệt thự hướng biển và 140 phòng suite. Cụm nghỉ dưỡng còn có nhà hàng, quầy bar, hồ bơi lớn ngoài trời, cùng các tiện ích khác như trung tâm thể dục, vườn cây, khu spa, phòng hội nghị - tiệc và khu vui chơi trẻ em.

Giá phòng từ 3,3 triệu đồng một đêm.

InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort đứng ở vị trí thứ sáu. Khu nghỉ có 459 phòng và biệt thự được bao quanh bởi cây xanh, là nơi dành cho những người yêu thiên nhiên.

Một trong những điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng là các biệt thự spa làm bằng tre và nổi trên mặt nước. Nơi đây còn có sky bar cao nhất Phú Quốc.

Giá lưu trú từ 4 triệu đồng một đêm.

Cách sân bay Cam Ranh khoảng 15 phút di chuyển, The Anam Cam Ranh xếp thứ 7 trong danh sách.

Khu nghỉ có 78 biệt thự và 136 phòng nghỉ, ba hồ bơi và khu vui chơi dành cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Nơi đây còn có trang trại hữu cơ nơi trẻ em có thể tiếp xúc với động vật và tìm hiểu cách trồng rau.

Giá phòng từ 4 triệu đồng một đêm.

Khu biệt thự Anantara Quy Nhon rộng 3 ha, thuộc Bãi Xép, đứng thứ tám.

Khu nghỉ có 26 biệt thự hướng biển có hồ bơi riêng. Lưu trú tại đây, du khách nên ghé làng chài Bãi Xép, nơi được ví một trong "16 viên ngọc ẩn" của châu Á.

Giá biệt thự từ 15 triệu đồng một đêm.

Nằm dọc bãi cát trắng mịn dài hơn 1,6 km ở Đất Dốc, Six Senses Côn Đảo Resort xếp thứ chín.

Đây là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao duy nhất ở Côn Đảo, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được nhiều khách nước ngoài tìm đến. Nằm trong Vườn quốc gia Côn Đảo, resort có 50 biệt thự ven biển, được xây dựng chủ yếu bằng vật liệu tự nhiên và mỗi biệt thự đều có bể bơi riêng.

Giá biệt thự dao động từ 10 triệu đến 60 triệu đồng một đêm.

Cách Hội An gần 8 km, Four Seasons Resort The Nam Hai là cái tên cuối trong top 10.

Hoạt động từ năm 2006, đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp của Hội An, với 100 biệt thự và 8 phòng spa riêng biệt đều được thiết kế theo phong cách truyền thống Việt Nam. Resort được xây dựng trên mảnh đất vốn là làng chài, với những ngôi miếu cổ vẫn được bảo tồn và gìn giữ đến tận ngày nay.

Giá phòng từ 20 triệu đồng.

