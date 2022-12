10 cây cầu đáng sợ nhất thế giới, nhìn đã thấy rùng mình

1. Cầu Aiguille du Midi, Pháp

Nếu đang đứng trên cây cầu này, tốt nhất bạn đừng nhìn xuống. Ở độ cao 12.605m so với mực nước biển và 9.209m so với đáy của thung lũng - bạn sẽ có cảm giác bức tranh toàn cảnh của dãy Alps cheo leo của Pháp. May mắn thay, cây cầu này cũng tương đối ngắn và bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ này. Để đến được đây cần phải đi cáp treo lên tới gần 3000m thẳng đứng chỉ trong 20 phút.

2. Cầu treo Trift, Thụy Sĩ

Là một trong những cây cầu treo dành cho người đi bộ dài nhất và cao nhất trên dãy Alps, Trift được xây dựng vào năm 2004 để giúp những người đi bộ đường dài băng qua song một cách dễ dàng hơn. Vào năm 2009 cây cầu đã được tu sửa phần lan can và dây cáp để không bị lắc lư dữ dội trong gió. Thế nhưng, đây vẫn là một thử thách với những người sợ độ cao.

3. Cầu treo Capilano, Canada

Được xây dựng lần đầu vào năm 1889, cây cầy treo này được bao quanh bởi một khu rừng thường xanh. Cầu khá hẹp và cao, đặc biệt cực kì lung lay mỗi khi có người đi qua. Nếu cây cầu không khiến bạn cảm thấy sợ hãi thì hãy ghé Cliffwalk để được trải nghiệm đi qua cây cầu này.

4. Puente de Ojuela, Mexico

Cây cầu này dẫn đến một thị trấn ma đã bỏ hoang từ lâu. Mỗi bước đi trên cây cầu này đều tạo ra tiếng cót két vô cùng ghê rợn. Trước đây, cây cầu được làm hoàn toàn bằng gỗ nhưng gần đây nó đã được gắn thêm phần thép cho chắc chắn hơn.

5. William Preston Lane, Cầu Vịnh. Maryland

Những người lái xe đi qua cây cầu này luôn cảm thấy lo sợ vì nó phải hứng chịu những cơn bão thường xuyên. Khi thời tiết xấu xảy ra, sức gió thổi trên cầu là rất lớn và khi đến giữa cây cầu gần như bạn không thể nhìn thấy rõ phía trước.

6. Cầu treo Hussaini, Pakistan

Cầu treo Hussaini được coi là một trong những cây cầu treo khó đi nhất thế giới. Những ván ghép đơn sơ cùng dây treo mỏng manh thách thức mọi người muốn đi qua. Thậm chí, bên dưới cầu treo còn là song Hunza chảy cực xiết.

7. Cầu U Bein, Myanmar

Cầu U Bein không có tay vịn nên bạn phải cực kì cẩn thận khi băng qua cây cầu này. Cây cầu được xây dựng một cách đơn sơ từ hơn 200 năm trước với hơn 1.000 cột gỗ được dựng cách nhau 1,5m. Vào mùa khô, nước sông sẽ cạn để lộ lòng sông đầy sỏi đá.

8. Cầu Deception Pass, Washington

Nếu việc lái xe đi qua cây cầu này không đặc biệt đáng sợ, hãy thử đi bộ qua làn đường hẹp dành cho người đi bộ ở rìa cầu. Qua đây, bạn sẽ thấy nhưng khung cảnh cực kì dựng tóc gáy và dòng nước chảy xiết ngay bên dưới.

9. Cầu Canopy, Ghana

Cây cầu treo này được xây dựng trong Vườn quốc gia Kakum của Ghân. Cây cầu có tay vịn và phần tường lưới ở hai bên nhưng bên dưới lại là những ván gỗ cách nhau khá rộng. Hãy đi cẩn thận vì cây cầu cách sàn rừng 40m.

10. Cầu Iya Valley Vine, Nhật Bản

Shikoku là hòn đảo nhỏ nhất trong 4 hòn đảo chính của Nhật Bản, nơi có cây cầu treo đặc biệt này. Ban đầu, nó được xây dựng bằng cách buộc các thanh gỗ gần nhau và cố định bằng 2 dây treo. Gần đây, nó đã được gia cố lại thêm dây và tay vịn nhưng vẫn không dành cho những người yếu tim.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/10-cay-cau-dang-so-nhat-the-gioi-nhin-thoi-cung-da-thay-rung-minh-d573169.html