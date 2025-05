10 bãi tắm khỏa thân lý tưởng trên thế giới

Danh sách những bãi tắm khỏa thân lý tưởng và đẹp hàng đầu thế giới, được CNN gợi ý dựa trên các tiêu chí như bãi cát trắng mịn, vắng vẻ, hợp pháp, kín đáo, gió biển ấm áp và sóng nhẹ.

Oriental Beach Village, Thái Lan

Nằm trên đảo Kho Kho Khao (hay Ko Kho Khao), tỉnh Phang Nga, Oriental Beach Village là khu nghỉ dưỡng duy nhất tại Thái Lan du khách tắm khỏa thân hợp pháp. Cát tại khu vực này được miêu tả "mịn như phấn". Du khách có thể thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm của biển Andaman mà không cần mặc đồ.

Đây cũng được xem là điểm đến đặc biệt dành cho những người theo lối sống naturist (chủ nghĩa tự nhiên) vốn còn lạ lẫm tại châu Á - nơi công chúng thường có cái nhìn dè dặt về việc khỏa thân. Ảnh: Booking

Studland Bay, Anh

Từ những năm 1920, người Anh đã không ngại thoát y ở Studland Bay, bất chấp chủ nghĩa bảo thủ có từ thời Victoria. Bãi tắm có một bãi cát dài 900 m được dành riêng cho những người yêu thích chủ nghĩa khỏa thân, có biển báo rõ ràng để tránh nhầm lẫn cho người tắm biển mặc đồ.

Bãi do tổ chức National Trust (Quỹ tín thác quốc gia) quản lý, không có các dịch vụ ăn uống tại chỗ nhưng gần đó có quán cà phê, bar và khách sạn. Ảnh: National Trust

Callantsoog, Hà Lan

Là bãi tắm khỏa thân chính thức đầu tiên của Hà Lan (từ 1973), Callantsoog nằm cách thủ đô Amsterdam khoảng 60 km về phía bắc. Nơi đây được cấp chứng nhận Blue Flag (Cờ Xanh) vì đạt các tiêu chí như sạch sẽ, thân thiện, an toàn. Khu vực cho khách tắm khỏa thân được đánh dấu rõ bằng hai cột mốc. Gần bãi tắm là khu bảo tồn thiên nhiên Zwanenwater, nơi có hệ sinh thái hồ cát tự nhiên lớn nhất châu Âu. Ảnh: Schagen markt stad

Ågesta, Thụy Điển

Nằm cách thủ đô Stockholm khoảng 15 km về phía nam, Ågesta là cái tên được công nhận chính thức cho phép du khách khỏa thân. Bãi tắm này nằm ở phía nam hồ Magelungen có bờ cát rộng và yên tĩnh, là điểm dừng chân yêu của người đân địa phương.

Bãi tắm mở cửa từ tháng 5 đến tháng 8, có đầy đủ tiện nghi phục vụ du khách như bàn ăn ngoài trời, khu nướng BBQ, nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: TripAdvisor

Red, Hy Lạp

Nằm trên đảo Crete và cách làng Matala khoảng 20 phút đi bộ, bãi tắm Red (hay Kokkini Ammos) nổi tiếng với cát và vách đá màu đỏ đặc trưng. Từ những năm 1960, nơi đây đã được cộng đồng hippe châu Âu chọn làm điểm dừng chân. Bãi có cho thuê ghế, dù để khách nằm tắm nắng. Quán bar nhỏ nằm gần đó cũng nổi tiếng với nhiều đồ uống ngon. Ảnh: Valley village

Buhne 16, Đức

Buhne 16, đảo Sylt, là bãi tắm khỏa thân đầu tiên ở Đức. Du khách có thể nằm thư giãn trên ghế mây sọc xanh trắng đặc trưng tại khu vực hoặc hòa mình vào các bữa tiệc hè đông đúc.

Toàn bộ bãi biển ở Sylt đều cho phép khỏa thân, nhưng Buhne 16 vẫn là điểm đến biểu tượng, thu hút nhiều người đến nhất. Ảnh: Seeker

Litte Palm, New Zealand

Tại New Zealand, quốc gia đề cao tự do cá nhân, khỏa thân nơi công cộng không bị cấm. Tuy nhiên, những người thích tắm khỏa thân thường chọn đến các bãi biển như Little Palm Beach nằm trên đảo Waiheke. Từ thành phố Auckland, du khách chỉ cần đi phà 40-60 phút rồi bắt taxi hoặc thuê xe để đến bờ bắc của đảo và đi bộ xuống khu vực tắm. Ảnh: TripAdvisor

Lady Bay, Australia

Nằm ngay trong cảng Sydney, Lady Bay (hay Lady Jane) là bãi tắm nhỏ nhưng kín đáo, điều này được du khách đánh giá cao vì nó nằm trong thành phố lớn. Đây cũng là một trong số ít bãi biển khỏa thân được công nhận chính thức tại Australia. Ảnh: TripAdvisor

Moshup, Mỹ

Nằm ở cực tây đảo Martha's Vineyard, bang Massachusetts, Moshup là dải cát dài uốn quanh mũi đất có ngọn hải đăng Gay Head lịch sử, được xây từ năm 1799. Khu vực nằm dưới những vách đá sa thạch màu gỉ sét được công nhận là Di tích thiên nhiên quốc gia từ năm 1966, cho phép mọi người tùy chọn trang phục để tắm. Ảnh: Boston Magazine

Wreck, Canada

Là một trong những bãi biển khỏa thân dài nhất thế giới với chiều dài gần 8 km, Wreck Beach nằm ở mũi Point Grey, Vancouver và sát đại học British Columbia. Do đó, bãi tắm thu hút nhiều sinh viên, giảng viên đến tắm từ những năm 1970. Khung cảnh nơi đây được đánh giá "đậm chất Canada" với hàng thông ven biển và núi tuyết phía xa. Ảnh: TripAdvisor.

Ngoài các bãi tắm kể trên, các điểm đến khác cũng được CNN gợi ý gồm Haulover Beach Park (Mỹ), Vecaki (Latvia), Praia Massarandupió (Brazil), Metsoke Dragot (Israel), Playa Zipolite (Mexico), Is Benas (Italy), Cap d’Agde (Pháp).