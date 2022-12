Vợ Shark Bình tiết lộ 14 năm kỷ niệm ngày cưới, gửi lời cảm ơn chồng

Doanh nhân Đào Lan Hương, vợ Shark Bình đã viết về 14 năm kỷ niệm ngày cưới với con. Trong tâm thư, cô dạy con nhiều điều về cuộc sống.

Vợ Shark Bình chia sẻ trên trang cá nhân về 14 năm ngày cưới với 2 con của mình bằng thái độ bình thản. Đáng chú ý cô có dòng cảm ơn chồng. Nữ doanh nhân tâm sự: "Hôm nay là 14 năm kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, dù bố mẹ chưa ra toà, dù mọi việc trong tương lai có thể bị leo thang nhưng May và Jin thực sự là minh chứng của quá khứ, tình yêu và nhiều khát vọng trong tuổi trẻ của mẹ.

Nhiều tối 3 mẹ con tâm sự, mẹ luôn nói rằng, tại sao người mẹ mang nặng đẻ đau lại là May, Jin; chắc chắn do kiếp trước mẹ tu tập rất nhiều mà ông trời ban tặng 2 đứa mãi mãi cho mẹ. Đó thực sự là may mắn lớn nhất của đời mẹ, và dù mọi việc có thế nào thì mẹ cũng cám ơn bố vì điều này".

Vợ Shark Bình nói về 14 năm ngày cưới.

Ngoài ra, cô cũng viết về những khó khăn của bản thân và 2 con. "May Jin yêu, 3 mẹ con đã trải qua không ít khó khăn nhưng đời đã cho mình nhiều bài học quý giá. Không ai có được những điều như ý trong cuộc sống, nhưng chúng ta khác nhau cơ bản ở thái độ và cách nhìn nhận về mọi việc, nhất là trong khó khăn; điều đó sẽ định nghĩa về con người chúng ta, về cốt cách bản thân. Cuộc đời May Jin phía trước còn rất dài, mẹ mong các con hãy ghi nhớ những điều sau làm hành trang cho tương lai", nữ doanh nhân viết.

Cô dạy con về việc vượt qua những phiền muộn, đau khổ bằng cách lựa chọn những gì tốt đẹp và quên đi những thứ không tiêu cực.

Đôi khi con sẽ vì ai đó, vì chuyện gì đó mà phiền muộn, đau khổ, chán nản đeo bám thật lâu; nhưng con có quyền lựa chọn giữ lại hay quên nó đi. Jin May thấy không, rõ ràng tất cả trong cuộc đời chỉ là những chuỗi lựa chọn với chúng ta. Con hãy nhớ những gì tốt đẹp và quên đi những điều xấu xí.

Nữ doanh nhân mặc váy cưới gây sốt.

Ngoài ra, cô dặn con: "Hãy hiểu tình yêu vẫn luôn là món quà trong cuộc sống này. Khi con có tình yêu đủ nhiều, con sẽ tự thấy mình có sức mạnh đủ lớn để làm những điều mà bản thân không thể ngờ. Nhưng giả dụ, chuyện tình cảm với người này có thể không như ý, thì hãy vẫn cứ rộng mở trái tim đón nhận cuộc sống, trao cơ hội, chỉ là ở đâu đó sẽ có người tin tưởng chờ đợi mà con chưa tìm ra. Tình yêu luôn là điều đáng để con thử và tin; chỉ là, con phải lựa chọn thật kỹ, cẩn thận và cân nhắc".

Cô cũng nhắn nhủ các con cho dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn ở bên con và mong muốn con trưởng thành. Cô luôn coi 2 con là niềm tự hào của cuộc đời mình. Cuối cùng, cô trao gửi yêu thương và hy vọng các con luôn yêu thương nhau. "Vì vậy hãy luôn yêu thương, giúp đỡ nhau. Không gì có thể thay thế gia đình và tình thân. Khi 2 anh em còn bé, bên nhau chơi đùa, buồn vui đều có nhau. Cuộc đời là một dòng sông, hãy luôn bơi cùng nhau và song hành như vậy nhé May Jin", vợ Shark Bình trải lòng.

Nhan sắc hiện tại của doanh nhân Đào Lan Hương.

Hiện tại, sau những ồn ào chuyện tình cảm của chồng, nữ doanh nhân Đào Lan Hương chọn cuộc sống kín tiếng. Cô ít chia sẻ chuyện riêng tư mà tập trung vào công việc của mình hơn.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vo-shark-binh-tiet-lo-14-nam-ky-niem-ngay-cuoi-gui-loi-cam-on-chong-172221206154925273.htm