Vợ sắp cưới tiết lộ phản ứng của Duy Mạnh khi U23 VN thua trận

Thứ Hai, ngày 20/01/2020 11:24 AM (GMT+7)

Quỳnh Anh đáp trả thị phi sau lễ ăn hỏi, đồng thời tiết lộ góc khuất tính cách của chồng sắp cưới.

Ngày 15.1 vừa qua, cầu thủ Duy Mạnh đã chính thức làm lễ đính hôn với hot girl Quỳnh Anh - con gái của cựu chủ tịch Sài Gòn FC. Bên cạnh những lời khen và chúc phúc cho đôi trẻ, sự kiện trọng đại này cũng vướng không ít thị phi. Trong đó, điểm dân mạng bàn tán suốt mấy ngày qua chính là dung mạo của Quỳnh Anh bị chuyên gia trang điểm làm xấu, "dìm hàng" vì không phù hợp phong cách.

Sau vài ngày im lặng, mới đây vợ sắp cưới của cầu thủ Duy Mạnh đã lên tiếng trên trang cá nhân. Chia sẻ về sự việc bị cho là "make up làm hại", Quỳnh Anh đáp trả gay gắt: "Mình quen thấy cảnh nếu 1 cầu thủ nào mắc lỗi, sẽ có những đồng nghiệp khác an ủi, động viên, "hãy đứng dậy". Còn giờ khi mình được chứng kiến ở một lĩnh vực khác, thấy 1 thợ make up mắc sai lầm thì rất nhiều người đồng nghiệp khác nhảy vào hùa theo chửi rủa thậm tệ. Nghĩ nó chán! Là ai, làm nghề nào cũng vậy, chắc chắn có 1 ngày bạn phạm lỗi. Nhưng là đồng nghiệp, đừng lấy sai lầm của người khác để tôn mình lên. Hèn lắm".

Không chỉ lên tiếng về chuyện trang điểm của bản thân, Quỳnh Anh còn tiết lộ thêm “góc khuất” của Duy Mạnh sau mỗi trận đấu, đặc biệt là lúc đội tuyển thua. "Chồng mình là cầu thủ, đá trung vệ, dễ thành tội đồ lắm. Đã từng nhiều lần, sau trận bóng không tốt, chồng mình về tự dằn vặt, tự chửi mình, cả nhà ai cũng buồn. Như vậy đã là trả giá cho sai lầm rồi phải không? Chẳng có gì đau đớn hơn là tự làm toà án lương tâm mình. Vậy hà cớ gì, là đồng nghiệp, không cảm thông lại đẩy họ đến bước đường cùng?", Quỳnh Anh chia sẻ.

Trước lần phản pháo dân mạng về ồn ào sau lễ ăn hỏi, Quỳnh Anh cũng được nhận xét có tính cách khá bộc trực thẳng thắn, chẳng kém chồng sắp cưới với biệt danh Mạnh "Gắt".

Cụ thể, trước đây có lần bị một người dùng mạng buông lời nhận xét về thân thế gia cảnh của cặp đôi: "Duy Mạnh nhà nghèo cứ thích yêu gái nhà giàu” khi suốt ngày tặng quà đắt tiền, Quỳnh Anh cũng từng có phản ứng cực gay gắt. Cô viết: "Các bạn đừng nói khi mà không biết nha, nghèo với đủ sống cái gì vậy? Kì cục quá đi mất. Mình cũng đang mong các bạn kệ cuộc sống của mình đó ạ, nhà mình tự biết cân đối tài chính, có làm, và thưởng cho bản thân. Thanks!".

Một lần khác, khi vợ sắp cưới Duy Mạnh đăng ảnh đi lễ chùa đầu năm, trang phục kín đáo lịch sư nhưng vẫn bị dân mạng soi mói: "Mặt gãy, trán dô lại kém sang". Ngay lập tức, Quỳnh Anh đã lập tức đáp lời rằng cô không quan tâm tới những ai ghét mình và nói lại một câu: "Năm mới chúc em sống nhân hậu hơn, nếu được đi học thì học giỏi nhé".

Được biết, sau lễ hỏi vừa qua, hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 9/2 tới. Cô dâu chú rể sẽ làm nghi thức tại sân bóng xã Liên Hà, Đông Anh vào buổi sáng và đãi tiệc tại khách sạn 5 sao vào buổi chiều. Chia sẻ về địa điểm này, ông Nguyễn Giang Đông - cựu chủ tịch Sài Gòn FC và là bố của Quỳnh Anh cho biết, đây là nơi gặp nhau đầu tiên của cặp đôi. Khi đó, cả hai cùng tham dự buổi tiệc chiêu đãi sau trận giao hữu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và CLB Manchester City năm 2015.

Khách sạn được lựa chọn với tiêu chuẩn 5 sao được đánh giá là một trong những khách sạn sang trọng và đắt đỏ nhất của Việt Nam. Dịch vụ tổ chức đám cưới tại đây gồm 3 gói bạc, vàng và bạch kim với mức giá lần lượt là khoảng 950.000 đồng, 1.250.000 đồng, 1.500.000 đồng tính riêng cho mỗi khách.

Với khả năng kinh tế của gia đình ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn FC và một trong những tuyển thủ nổi tiếng nhất Việt Nam, việc hôn lễ được tổ chức ở khách sạn hạng sang này không gây nhiều ngạc nhiên.

