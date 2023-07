Vợ kém 60 tuổi kể chuyện sống chung hoang đường, tù ngục với ông trùm Playboy

Crystal Hefner từng là một trong những bạn gái và là người vợ cuối cùng của ông trùm Playboy Hugh Hefner. Ảnh: WireImage.

Trong quá trình quảng bá cho cuốn hồi ký mới Only Say Good Things, dự kiến phát hành đầu năm 2024, Crystal Hefner, vợ goá kém 60 tuổi của người sáng lập tạp chí Playboy quá cố Hugh Hefner, đã tiết lộ nhiều câu chuyện hoang đường bên trong Biệt thự Playboy khét tiếng.

Trên New York Post, cựu người mẫu khỏa thân giải thích lý do đặt tên cho cuốn hồi ký là Only Say Good Things (tạm dịch: chỉ nói những điều tốt đẹp) vì từng được chồng yêu cầu chỉ chia sẻ những điều hay, tốt đẹp về ông sau khi ông qua đời.

“Tôi giữ lời hứa đó trong 5 năm qua. Sau khi trải qua nhiều liệu pháp và chữa bệnh, tôi nhận ra mình cần phải thành thật về khoảng thời gian ở đó (Biệt thự Playboy). Cuốn sách nói về việc chữa lành khỏi môi trường độc hại”, Crystal nói.

Crystal, tên thời con gái là Crystal Harris, sinh ra ở Lake Havasu, tiểu bang Arizona, Mỹ. Gia đình cô sau đó chuyển đến Birmingham, Anh, để kinh doanh quán rượu. Năm Crystal được 8 tuổi, họ đến định cư ở thành phố San Diego, California, Mỹ.

Khi đang làm sinh viên ngành tâm lý học tại Đại học Bang San Diego kiêm người mẫu bán thời gian, Crystal nhận được yêu cầu gửi ảnh để tham gia tiệc do Playboy tổ chức từ một người bạn.

Nói về bản thân thời gian đó, người đẹp tóc vàng tự mô tả “dễ dao động và trẻ”. Có thể vì vậy, cô ngạc nhiên và phấn khích khi được tặng vé tham dự lễ hội Halloween tại Biệt thự Playboy vào năm 2008, với danh sách khách mời gồm những người nổi tiếng và người mẫu ăn mặc hở hang.

Tại đó, cô sinh viên 21 tuổi lần đầu gặp ông trùm Hugh Hefner, lúc đó 81 tuổi. Họ nhanh chóng tìm thấy điểm chung: Hugh học tâm lý học tại Đại học Illinois vào khoảng 40 năm trước khi người đẹp được sinh ra.

Crystal cho biết bản thân lúc đó bị mê hoặc bởi “khung cảnh siêu thực” trong biệt thự, đồng thời nhen nhóm khát vọng được sống như những người ở giới thượng lưu.

Chỉ một ngày sau bữa tiệc, Hugh Hefner gọi điện mời Crystal dọn đến Biệt thự Playboy ở và trở thành một trong số bạn gái của ông, cùng với cặp song sinh 18 tuổi Karissa và Kristina Shannon.

Crystal đồng ý vì cảm thấy đề nghị hấp dẫn và “cuối cùng mình cũng thuộc về một nơi nào đó và mình quan trọng”. Tuy nhiên, cô không mất nhiều thời gian để nhận ra sự thật đằng sau sự hào nhoáng và hoa lệ của Biệt thự Playboy - nơi mà những phụ nữ trẻ tuổi ôm hôn ông già 80 tuổi.

Crystal nhận xét mối quan hệ giữa bạn trai với cặp song sinh nhà Shannon là kỳ lạ bởi họ chỉ mới 18 tuổi.

Trong phim tài liệu Secrets of Playboy (2022), Karissa so sánh việc “ân ái” cùng Hefner với hành vi hiếp dâm. Cô cũng tiết lộ mang thai với Hefner ở tuổi 19 nhưng quyết định không giữ đứa bé.

Crystal được ông Hefner mời về sống chung tại Biệt thự Playboy với hai chị em song sinh nhà Shannon chỉ sau một lần gặp gỡ. Ảnh: WireImage.

Theo Crystal, Hugh Hefner là đại diện cho chủ nghĩa nam nhân độc hại. Ông thích xem những bộ phim cũ, trong đó có những phụ nữ yếu đuối và bất lực, không thể làm gì nếu không có đàn ông.

Cựu người mẫu sinh năm 1986 thậm chí được ông trùm khen thưởng vì trở thành phụ nữ nhu nhược. Ông yêu cầu cô đeo lá cờ biểu tượng chú thỏ Playboy, dẫn đến cuộc cạnh tranh giữa những phụ nữ trong biệt thự.

“Về trang phục cho các bữa tiệc, bạn phải cố gắng trông đẹp nhất để có diện mạo lộng lẫy bằng hoặc hơn những người bạn gái khác. Bạn ở một nơi mà bạn có thể dễ dàng bị thay thế, vì vậy bạn luôn phải đề phòng. Thật khó để kết bạn”, Crystal kể.

Chưa dừng lại ở đó, Crystal và những “nàng thỏ” phải tuân thủ nội quy biệt thự, bao gồm lệnh giới nghiêm vào 18h.

“Khi Hef ra ngoài, thường sẽ là đến câu lạc bộ tìm kiếm phụ nữ. Vì vậy, tôi nghĩ anh ấy cho rằng khi tôi đi chơi, tôi cũng làm điều tương tự. Thực sự, tôi chỉ muốn đến Disneyland hoặc bãi biển hoặc bất cứ đâu. Một lần, tôi rủ anh ấy đi du lịch Paris vì tôi muốn đi Paris Disneyland. Anh ấy từ chối và bảo tôi hãy đi khi anh ấy chết”, Crystal nhớ lại cách cô bị giam hãm trong lồng son.

Crystal và Hugh dự định kết hôn vào tháng 6/2011 nhưng cô huỷ bỏ kế hoạch vào 5 ngày trước khi đám cưới diễn ra. Cuối cùng, họ vẫn thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 12/2012. Người đẹp cho biết một phần vì cô cảm thấy tội lỗi.

Crystal ở cạnh chồng đến tận thời điểm ông qua đời vào ngày 27/9/2017.

“Về cuối đời, tôi cảm thấy mình không thể rời xa anh ấy. Tôi phải chăm sóc anh ấy. Nó giống như anh ấy yêu tôi và anh ấy cần tôi, anh ấy dựa dẫm vào tôi vì nhiều lý do khác nhau và tôi không thể rời xa anh ấy. Vì vậy, tôi đã ở đó cho đến phút cuối cùng. Tôi thậm chí không thể rời khỏi nhà hoặc phòng ngủ của mình trong hai tuần vì quá buồn”, cựu người mẫu cho biết.

Liên quan đến việc loạt bạn gái cũ của Hugh Hefner là Holly Madison, Kendra Wilkinson và Bridget Marquardt tố ông trùm Playboy chụp ảnh khoả thân phụ nữ để tống tiền vào năm 2015, Crystal xác nhận chồng cô có chụp ảnh nhưng cho vui, không hề có ý định tống tiền.

“Khi dọn dẹp nhà cửa (sau cái chết của Hugh), tôi tìm thấy chúng. Tôi nghĩ nếu tôi là những phụ nữ trong ảnh, tôi muốn làm gì với chúng? Tôi chắc chắn sẽ xé tất cả hình ảnh. Chúng đều bị cắt nhỏ và vứt đi cả rồi”, cô tuyên bố.

Theo Crystal, cô đau buồn vì cái chết của chồng, nhưng đồng thời nó đánh dấu sự giải thoát cho cô khỏi sự giam cầm vô hình. Chuyến đi đầu tiên của cô ngoài biệt thự là đến châu Phi và Australia trong một tháng.

Biệt thự Playboy được bán trước khi Hefner qua đời. Crystal được giao chức vụ chủ tịch quỹ của Hefner và cất giữ di vật do chồng để lại.

Đối với cô, chồng cũ là người phức tạp. Ông yêu bản thân, ghét phụ nữ và làm tổn thương mọi người theo cách mà chính ông không nhận ra, nhưng đồng thời giúp đỡ nhiều người.

Hiện tại, Crystal đang độc thân. Cô vẫn tìm hiểu đàn ông với mong muốn có được mối quan hệ lành mạnh và bình thường.

Crystal có cuộc sống tự do ở tuổi 37. Ảnh: IG.

