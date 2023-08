Vợ Hồ Quang Hiếu diện váy cưới 60 mét vải trong lần đầu làm vedette

Sau lễ ăn hỏi cùng ca sĩ Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như nhanh chóng trở lại với công việc người mẫu. Mới đây, người đẹp bất ngờ trở thành vedette trong buổi giới thiệu BST nằm trong dự án “Be Princess As You Are” của NTK Kim Anh Lê, gửi gắm thông điệp về sự tự tin, cởi mở với vẻ đẹp riêng của từng người và hóa công chúa theo cách riêng của từng cô dâu.

Xuất hiện ở show diễn tầm cỡ, vợ kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu diện chiếc váy cưới dài và lộng lẫy nhất show diễn trong vai trò vedette.

NTK tiết lộ, 60 mét vải trong thiết kế đặc biệt này được phối từ 6 loại vải cao cấp khác nhau như lưới phối pha lê, organza tơ tằm, ren đính sequins của Pháp, sheer organza, vải nhũ ánh xà cừ, lưới nhũ đá bạc, nhằm tạo nên tổng thể đặc sắc nhất cho người mặc.

NTK giữ quan điểm về một chiếc váy cưới bồng xòe sẽ luôn là lựa chọn về một nét đẹp đầy mộng mơ, mà các cô gái luôn ao ước. Song hiện đại hóa thiết kế của riêng mình, nhà thiết kế chọn kiểu đính kết tia đến từ đá rhinestone cùng điểm nhấn là đá moonstone.

Ngoài Tuệ Như, show diễn còn có sự góp mặt của những tên tuổi được chú ý thời gian gần đây như Lâm Hoàng Oanh (The Face), Thanh Trâm (The Face), Thanh Tuyền (The New Mentor).

Người mẫu Lâm Hoàng Oanh (The Face team Vũ Thu Phương) giữ vai trò first face cho show diễn. Đây cũng là lần đầu tiên học trò siêu mẫu Vũ Thu Phương trình diễn váy cưới sau chương trình.

Tiếp theo đó là người mẫu Thanh Tuyền (The New Mentor team Hồ Ngọc Hà) cũng xuất hiện trong thiết kế đuôi cá có corset siết eo có độ tôn dáng tuyệt đối.

Người mẫu Thanh Trâm (The Face team Anh Thư) góp mặt với hình ảnh một nàng công chúa đầy ngọt ngào với thiết kế trễ vai.

Những bộ cánh đầy mới mẻ, tạo được điểm nhấn mà vẫn giữ được sự hài hòa trong tổng thể. Tất cả đều đồng điệu từ việc lấy cảm hứng của đàn hạc và ứng dụng vào chi tiết váy như: dải đá bạc tựa dây đàn, đường uốn cong trên thiết kế như thân đàn huyền ảo...

Nguồn: [Link nguồn]