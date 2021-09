Vợ chồng Jang Dong Gun chi 11.000 USD trăng mật "chưa thấm tháp" so với dàn sao này

Nhiều sao Hàn sẵn sàng chi mạnh tay cho kỳ nghỉ dưỡng đáng nhớ trong đời.

Vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young

Vốn là cặp đôi nổi tiếng của showbiz Hàn Quốc, Jang Dong Gun và bà xã Go So Young luôn là cái tên nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, trong chương trình TMI News, ê-kíp đã tiết lộ tuần trăng mật của Jang Dong Gun và Go So Young là một trong những chuyến đi đắt đỏ nhất của sao Hàn Quốc.

Vợ chồng Jang Dong Gun

Cụ thể, chi phí cho chuyến du lịch sau khi kết hôn của Jang Dong Gun và Go So Young là 12,6 triệu won (10.800 USD) cho các khoản như thuê máy bay, thuê resort, ăn nghỉ tại Bali vào năm 2010.

Vợ chồng Jang Dong Gun đã chi khoảng 6,6 triệu won (5.600 USD) cho việc di chuyển từ Hàn sang Bali (Indonesia). Cặp đôi thuê một khu nghỉ trong Rock Bar - một trong những khách sạn nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới tại thời điểm đó. Theo TMI News, đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Bali.

Ngoài ra, họ còn ở tại một resort cao cấp có bãi biển riêng tư, phòng nghỉ có thang máy riêng cùng những tiện nghi cao cấp. Vợ chồng Jang Dong Gun lưu lại Bali 5 ngày, tiêu tốn tổng cộng 6 triệu won (5.100 USD) chi phí ăn ở.

Nơi vợ chồng nam diễn viên chọn làm địa điểm nghỉ trăng mật

Được biết đến là tài tử quyền lực, minh tinh hàng đầu Hàn Quốc nên việc Jang Dong Gun mạnh tay chi tiền cho kỳ nghỉ tuần trăng mật là điều khá dễ hiểu. Báo chí Hàn từng công bố vợ chồng Jang Dong Gun đã trở thành chủ sở hữu của căn penthouse đắt nhất Hàn Quốc. Tổ ấm của tài tử lừng danh và minh tinh đình đám có diện tích rộng rãi lên đến 407,71 mét vuông, như vậy giá của mỗi mét vuông lên đến 40 triệu won (gần 35.000 USD). Căn penthouse của vợ chồng Jang Dong Gun có thang máy riêng, view nhìn ra sông Hàn. Không những vậy, trong nhà còn có sẵn phòng chiếu phim, phòng tập golf mini, quầy rượu và phòng tập gym. Hàng xóm của cặp đôi quyền lực là những nhân vật đình đám như golf thủ Park In Bi, giáo sư toán học đầu tiên của Hàn Quốc Hyun Woo Jin cùng loạt CEO của các tập đoàn tầm cỡ.

Vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung

Maldives được mệnh danh là thiên đường du lịch nên nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng, hưởng tuần trăng mật. Sau hôn lễ tổ chức tại khách sạn Grand Hyatt (Seoul, Hàn Quốc) vào 7/2013 trước sự hiện diện của 900 quan khách, giữa tháng 8/2013, Lee Byung Hun và Lee Min Jung đã xuất phát đến Maldives để nghỉ tuần trăng mật. Cặp đôi đã chi hết 25 triệu won (21.500 USD) cho kỳ nghỉ đặc biệt này.

Vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung

Là cặp đôi giàu có của làng giải trí xứ Hàn, Lee Byung Hun - Lee Min Jung không ngại chi trả cho những dịp quan trọng. "Đám cưới thế kỷ" của cặp đôi Lee Byung Hun và Lee Min Jung từng được truyền thông và người hâm mộ nhắc đến là một trong những hôn lễ xa hoa hàng đầu của showbiz Hàn.

Maldives

Trong hôn lễ, nữ diễn viên mặc bộ váy màu trắng với phần ren thiết kế tinh tế và đẹp hoàn hảo của Marchesa khoe vóc dáng thon, gợi cảm. Marchesa là một thương hiệu váy cưới nổi tiếng đã xuất hiện tại New York vào năm 2005, thương hiệu này từng được nhiều ngôi sao Hollywood lựa chọn như Jessica Alba, Anne Hathaway.... Theo thông tin được biết, bộ váy cưới của Lee Min Jung có giá khoảng 50 triệu won (khoảng 45.000 đô la Mỹ tương đương với gần 1 tỷ Việt Nam đồng).

Vợ chồng Lee Young Ae

Hồi tháng 8/2009, nữ diễn viên Lee Young Ae đã bí mật tổ chức hôn lễ tại Hawaii. Theo truyền thông Hàn Quốc, ban đầu người đẹp xứ kim chi định tổ chức cưới tại Vancouver, Canada: "Nhưng bởi Lee nổi tiếng như vậy, nên họ buộc phải tìm một nơi mà họ chắc chắn có thể thoát khỏi sự can thiệp của truyền thông. Cuối cùng đôi uyên ương quyết định chọn Hawaii" - một trong số những người tham dự đám cưới cho biết. Chỉ có 16 người được phép tham dự đám cưới của “nàng Dae Jang Geum” và tất cả đều là thành viên gia đình cô dâu, chú rể. Vợ chồng nữ diễn viên nổi tiếng đã chi 16,6 triệu won (14.200 USD) cho kỳ nghỉ tại Hawaii. Đám cưới bí mật cùng chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ của Lee Young Ae khiến nhiều người tò mò về ông xã của cô.

Vợ chồng Lee Young Ae

Sau nhiều năm giấu kín, nữ diễn viên đã tiết lộ về chồng cô. Trong chương trình "I'll Win You Over with My Channel", Lee Young Ae chia sẻ, Jeong Ho Young chính là Chủ tịch của công ty Korea Elecom. Korea Elecom được thành lập từ năm 2002. Đây chính là công ty con của tập đoàn LG, phát triển hệ thống đào tạo quân sự di động (MMTS).

Hawaii

Vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee

Là một trong những nghệ sĩ tổ chức đám cưới giản dị nhất nhì showbiz Hàn chỉ với 1.000 USD nhưng vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee lại chọn nghỉ dưỡng tại hòn đảo nổi tiếng của Indonesia - Bali. Quản lý của cặp đôi từng chia sẻ rằng ban đầu Bi Rain và Kim Tae Hee định không đi du lịch nhưng họ thay đổi: "Hai người sẽ tận hưởng tuần trăng mật ở Bali, Indonesia trong 5 ngày". Dù không tiết lộ rõ chi phí nhưng nhiều người tin rằng cặp đôi đã chi số tiền khá lớn bởi Bali là một trong những địa điểm du lịch đắt đỏ.

Vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee

Sau đám cưới, Kim Tae Hee chuyển tới nhà của Bi Rain sống và thành hàng xóm của các ngôi sao như Han Chae Young, Choi Ji Woo... Hiện tại, Bi Rain và Kim Tae Hee vẫn là cặp đôi quyền lực được nhiều người yêu mến của showbiz Hàn.

Vợ chồng Song Il Kook

Không chọn kết hôn với người trong ngành giải trí, nam diễn viên Song Il Gook có cuộc sống bình yên bên cạnh nữ thẩm phán Jung Seung Yeon cùng 3 nhóc tì sinh ba đáng yêu. Nếu như Song Il Kook nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn trong "Truyền thuyết Ju Mong" thì Jung Seung Yeon lại là người xuất sắc khi biết 6 thứ tiếng Hàn, Anh, Nhật, Trung, Pháp, Đức. Năm 2000, cô vào học ngành Tư Pháp của trường Đại Học Quốc Gia Seoul, được nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ danh dự. Năm 33 tuổi, cô được giữ chức thẩm phán tối cao của tòa án Busan.

Gia đình nam diễn viên Song Il Kook

Sau khi kết hôn, cặp đôi đã có chuyến du lịch đắt đỏ đến đảo Tahiti Bora Bora (Polynésie thuộc Pháp) với chi phí lên đến 29 triệu won (24.900 USD).

