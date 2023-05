Tuổi xế chiều của bạn thân Châu Tinh Trì, 4 lần tay trắng vì phá sản

“Tình bạn vàng” tan vỡ vì tính khí của Châu Tinh Trì

Trần Bách Tường sinh năm 1950, được mệnh danh là một trong những "bạn diễn vàng" của Châu Tinh Trì khi cùng hợp tác trong nhiều tác phẩm nổi tiếng: Lộc đỉnh ký 1 và 2, Trường học Uy Long 3, Tân tinh võ môn 2,... Trước khi làm diễn viên, tài tử họ Trần xuất thân là ca sĩ, sau đó chuyển sang công việc người dẫn chương trình. Chỉ đến khi sóng vai cùng "vua hài kịch", anh mới vụt lên thành sao lớn.

Trần Bách Tường nổi tiếng nhất qua tác phẩm Đường Bá Hổ điểm Thu Hương ra rạp vào năm 1993. Vai diễn Giang Nam tứ đại tài tử Chúc Chi Sơn của anh đã trở thành hình tượng kinh điển trên màn ảnh. Lối diễn chân thật, đầy cảm xúc, không ngại làm xấu mình của nam diễn viên đã mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái. Cũng từ ấy, tài tử họ Trần cùng Ngô Mạnh Đạt trở thành "ngôi sao vai phụ" của Hong Kong (Trung Quốc).

Vai diễn "lăn mực" kinh điển của Trần Bách Tường.

Trước khi đóng các vai phụ bên Châu Tinh Trì, Trần Bách Tường đã gặt hái được thành công không nhỏ qua các bộ phim: Lạn Đổ Anh Hùng, Tinh Trang Truy Nữ Tử, ...

Thế nhưng tình bạn của Trần Bách Tường và Châu Tinh Trì cũng có ngày tan vỡ. Theo nhiều nguồn tin, tài tử họ Trần không chịu nổi tính khí thất thường của "vua hài kịch". Cụ thể trong bộ phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Chúc Chi Sơn (Trần Bách Tường) bị Đường Bá Hổ (Châu Tinh Trì) dội cả thau mực vào người. Mỗi lần dính mực, anh phải dành 4 tiếng để tẩy sạch cơ thể. Thế nhưng, thay vì chia sẻ khó khăn với bạn diễn, Châu Tinh Trì lại không hề nói từ nào với Trần Bách Tường. Được biết, không giao tiếp là thói quen của tài tử họ Châu. Thậm chí "vua hài kịch" thường xuyên biến tấu khi diễn nhưng không nói trước cho ai, chỉ trao đổi khi chính thức vào cảnh quay. Theo Trần Bách Tường, đây chính là thái độ "tỏ vẻ", thậm chí rất "hiếu thắng".

Dù không thích tính cách của Châu Tinh Trì, nhưng Trần Bách Tường vẫn dành lời khen ngợi cho tài năng của vua hài. Trong lòng nam diễn viên, tài tử họ Châu chính là kỳ tài giới điện ảnh, nhưng vì vậy mà chẳng thể có nổi một người bạn. Nguyên nhân vì Châu Tinh Trì quá cao ngạo, nghĩ rằng không ai ngang hàng với mình.

Tình bạn của Trần Bách Tường và Châu Tinh Trì tan vỡ đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Nam diễn viên phá sản nhiều nhất giới giải trí Hong Kong

Trần Bách Tường được mệnh danh là người phá sản nhiều nhất giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) khi tuyên bố trắng tay tận 4 lần.

Vì sự nghiệp ca hát kiếm được nhiều tiền nên Trần Bách Tường quyết định kinh doanh. Năm 1978, nắm bắt được thị hiếu của người dân, nam diễn viên dốc hết tài sản mở xưởng may để kinh doanh tóc giả, thời trang may mặc. Sau một thời gian ngắn, anh có trong tay ba xưởng may với 2.000 nhân công và gia tài khổng lồ. Thế nhưng chỉ sau 1 năm, Trần Bách Tường đã rơi vào cảnh nợ nần, phải buôn lậu và giao dịch với cả cướp biển nhưng vẫn trắng tay.

Đến năm 1994, nam tài tử lại dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư với bạn nhưng cũng mất trắng vì thị trường thay đổi. Tài sản của Trần Bách Tường còn bị anh "nướng sạch" vào cá cược đua ngựa, đến mức phải thông báo phá sản. Đến năm 2000, Trần Bách tường mở công ty giải trí và tiếp tục thua lỗ. 7 năm sau, anh bị lừa tiền đầu tư vào công ty làm ăn phi pháp và tổn thất nặng nề. Thậm chí anh còn bị chủ nợ giăng băng rôn đòi tiền ngay trước trụ sở đài TVB, tạo nên thị phi lớn trong đời nam nghệ sĩ.

Trần Bách tường bị chủ nợ treo băng rôn đòi tiền.

Hôn nhân 44 năm đầy ngọt ngào với hoa đán nổi tiếng TVB

Sự nghiệp thăng trầm nhưng chuyện tình cảm của Trần Bách Tường lại rất hạnh phúc. Dù nhiều lần phá sản nhưng vợ nam tài tử là Huỳnh Hạnh Tú, hoa đán nổi tiếng một thời của TVB không một lời trách móc, vẫn nắm chặt tay chồng suốt 44 năm. Hiện tại, cả hai đang sống trong căn hộ Duplex ở khu dân cư đắt đỏ bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc) và luôn gắn bó như hình với bóng.

Hai vợ chồng Trần Bách Tường - Hoàng Hạnh Tú cũng từng có khoảng thời gian khốn đốn. Vì áp lực kinh tế trong gia đình, Hoàng Hạnh Tú phải đóng phim liên miên, đến mức bị bệnh cũng không dám đi khám vì sợ ảnh hưởng đoàn làm phim. Chỉ đến khi bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phúc mạc dẫn đến có mủ trong buồng trứng, nữ diễn viên mới biết bản thân lâm bệnh. Mỹ nhân họ Hoàng phải cắt bỏ một phần tử cung và không thể mang thai. Sau đó, cô lại phải tiếp tục phẫu thuật vì có khối u khiến cơ thể gầy sọp, từng chỉ còn 36 kg.

Hoàng Hạnh Tú từng là hoa đán nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc).

Hai vợ chồng thường xuyên du lịch cùng nhau.

Mới đây, Trần Bách Tường đã đón sinh nhật tuổi 72 bên vợ.

Trong suốt quá trình vợ trị bệnh, Trần Bách Tường luôn ở bên động viên, giúp vợ tĩnh dưỡng, tăng cường thể lực. Dù hai vợ chồng không thể có con nhưng nam diễn viên rất thoải mái, thậm chí gạt đi ý định muốn mang thai của vợ vì không muốn người mình yêu lo nghĩ. Suốt 44 năm hôn nhân không con cái, tài tử họ Trần không vướng tin đồn tình ái nào, trái ngược hoàn toàn với hình tượng háo sắc của ông trên màn ảnh.

Vào ngày 5/8/2022, Trần Bách Tường tuyên bố giải nghệ, không tham gia bộ phim hay dẫn show giải trí nào nữa. Hiện tại, nam diễn viên vui vẻ tận hưởng cuộc sống an nhàn ở tuổi 72. Trải qua nhiều thăng trầm, anh không phải lo lắng về kinh tế. Theo HK01, Trần Bách Tường mới đây đã về quê nhà Quảng Châu du lịch, thưởng thức đồ ăn ngon. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người qua đường nhận ra Trần Bách Tường và đổ xô đến xin chụp ảnh cùng. Anh nhiệt tình chụp ảnh cùng người hâm mộ và được nhận xét là cực kỳ thân thiện. Ngoài ra, Trần Bách Tường cũng xây dựng một sân golf ngay tại Quảng Châu để giúp quê hương phát triển.

Trần Bách Tường còn nhắn nhủ mọi người có thể thoải mái chụp ảnh cùng anh nhưng hãy chú ý an toàn. Thái độ này đã giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi.

