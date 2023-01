Tuổi U50 của Nam Tào (Xuân Bắc): Vợ con chính là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp

NSƯT Xuân Bắc: Nam Tào 20 năm của Táo quân

Xuân Bắc là một trong những thành viên không thể thiếu của gia đình nhà Táo. Bao năm qua, vai diễn Nam Tào của anh đã in sâu vào trong lòng khán giả. Với lối diễn xuất duyên dáng cùng sự ứng biến linh hoạt trong từng tình huống, Xuân Bắc rất được lòng đạo diễn chương trình và những nhà chuyên môn.

NS ƯT Xuân Bắc nổi bật với vai Nam Tào trong Táo quân suốt nhiều năm qua.

Để có được thành công như vậy, NSƯT Xuân Bắc phải rất dụng công cho vai diễn của mình. Cách đây 5 năm, khi trò chuyện trong chương trình "Bữa trưa vui vẻ" số mới nhất, nam nghệ sĩ gạo cội tiết lộ anh có thể nhớ hầu hết kịch bản vai diễn của mình trong suốt 15 năm tham gia Táo quân. Thông tin này đã khiến nhiều người rất bất ngờ.

NSƯT Xuân Bắc chia sẻ: "Tôi đã từng tham gia hàng trăm chương trình, hàng nghìn đêm biểu diễn, hầu như tôi vẫn nhớ lời vai của mình. 15 năm Táo quân, nói đến phần nào là tôi vẫn nhớ" - Xuân Bắc nói - "Điều đó có được là bởi tôi làm việc gì cũng để tâm vào nó, không làm cho xong, kể cả câu chuyện tôi đang chia sẻ với bạn bây giờ thì tôi vẫn nhớ rõ vào ngày mai, vì những chia sẻ này là thứ có thật trong con người tôi".

Táo quân 2023, Nam Tào hạnh phúc khi "cô Đẩu" đã trở lại.

Ngoài gắn với vai diễn Nam Tào của Táo quân, NSƯT Xuân Bắc còn nổi tiếng với vai diễn Núi trong "Sóng ở đáy sông".

Khi nhắc lại thanh xuân của mình, anh cũng kể về vai diễn này với những cảm xúc trong trẻo. "Đây là bộ phim gắn liền với sự nghiệp của tôi. Tôi rất may mắn khi có được vai diễn trong bộ phim này. Tôi không nghĩ nó thành công như thế. Suốt những năm sau này, tôi cũng phân tích xem vì sao bộ phim đó, vai diễn ấy lại thành công. Tôi thấy tất cả vẫn nằm trong một từ may mắn. Đó không phải vai diễn tôi có được ngay từ đầu. Nó vốn thuộc về người khác, đã quay được 15 ngày nhưng vì một lý do nào đó mà anh ấy bỏ, sau đó đạo diễn mời tôi đến. Lúc ấy tôi đang là sinh viên và chuẩn bị tốt nghiệp", NSƯT Xuân Bắc hồi tưởng.

NSƯT Xuân Bắc còn làm MC cho nhiều chương trình "hot".

Hiện tại, sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, NSƯT Xuân Bắc đang là GĐ Nhà hát kịch Việt Nam. Ngoài nỗ lực cho bản thân, NSƯT Xuân Bắc còn có khát khao muốn đưa Nhà hát phát triển rực rỡ hơn nữa.

NSƯT Xuân Bắc: Vợ con là hậu phương vững chắc

Không chỉ rực rỡ trong sự nghiệp, anh còn là người đàn ông thành công cả về hôn nhân. Năm 2006, Xuân Bắc và Hồng Nhung làm đám cưới. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ bị đồn là lấy vợ vì tiền. Bỏ ngoài tai tất cả những đàm tiếu dư luận, hơn 10 năm qua vợ chồng Xuân Bắc - Hồng Nhung có cuộc sống viên mãn khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nam Tào đưa con trai đi quay phim cùng mình.

Anh và vợ giảng Hồng Nhung hiện đã về chung nhà được gần 15 năm. Dù luôn bận rộn với công việc cá nhân nhưng cặp đôi luôn giữ gìn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và là một trong những gia đình lý tưởng ở làng giải trí phía Bắc.

So với các diễn viên làng hài phía Bắc, Xuân Bắc lại cực kỳ thoải mái với việc công khai hình ảnh gia đình trên trang cá nhân. Anh vui vẻ khoe các con của mình, thậm chí, 2 cậu bé còn có năng khiếu nghệ thuật và từng diễn rất thành công trong một kỳ "Táo quân" cách đây 2 năm.

Anh cũng đưa 2 con tham gia các chương trình thiện nguyện.

Dù công việc bận rộn nhưng NSƯT Xuân Bắc rất quan tâm đến việc chăm sóc và dạy dỗ con cái. Nam Tào có 2 nguyên tắc dạy con rất rõ ràng. Anh chia sẻ: "Tôi lại là người khá nghiêm khắc và cực đoan trong việc dạy con, tôi phản đối những ý kiến rằng dạy con mà không dùng đến roi vọt, thứ nhất nếu cái gì cũng có thể nói được thì các quốc gia không cần đầu tư vào quân sự, lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, biết phải trái rồi mà còn phải sử dụng đến những biện pháp quân sự, nữa là trẻ.

Thứ hai các nhà tù luôn chật người, lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, mà vẫn vào tù, nữa là trẻ em, đấy là trong thực tế. Các cụ xưa nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, ở phương Tây có thể họ rất ít đánh con cái, nhưng luật pháp họ khác, họ có môi trường trật tự xã hội rất tốt, anh không nuôi con anh thì xã hội nuôi, còn xã hội mình anh không nuôi con anh, thì không ai nuôi cả, vì vậy bản thân mỗi gia đình, mỗi tế bào của xã hội phải tốt, ông bố bà mẹ phải có trách nhiệm trước hết với con cái của mình".

Ảnh hiếm hoi của nam nghệ sĩ gạo cội chụp cùng vợ.

Nhờ biết cân bằng cuộc sống lẫn công việc nên NSƯT Xuân Bắc có một tổ ấm lẫn sự nghiệp viên mãn. Ở tuổi U50, Nam Tào đã sở hữu những điều mọi người mơ ước.

