Trương Quỳnh Anh phản ứng về tin đồn "phim giả tình thật" với Chi Dân

Thứ Sáu, ngày 18/03/2022 16:42 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trương Quỳnh Anh gợi cảm là thế, không ít lần "gây bão" mạng xã hội.

Dù chưa từng một lần công khai nhưng Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân từng có thời gian được cho là hẹn hò khi bị dân mạng tìm ra các điểm trùng hợp từ trang phục tới nơi ở. Vào tháng 10 năm ngoái, cặp đôi được cho là "đường ai nấy đi". Mới đây, Chi Dân vướng tin đồn “phim giả tình thật” với Trương Quỳnh Anh khi đóng chung phim Lớp học đại ca. Trong lúc tin đồn rộ lên, phía đằng gái đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân.

Thay vì nhắc chuyện tin đồn, Trương Quỳnh Anh chỉ đăng tấm ảnh cá nhân cùng với đoạn thơ: “Em không mơ gì cả/ Vì biết ngày đang trôi/ Giữa vạn điều hối hả/ Bình an là đủ rồi!”.

Trương Quỳnh Anh không nhắc tới tin đồn tình cảm, chỉ chia sẻ hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn

Trước đó, Trương Quỳnh Anh chủ động chia sẻ hình ảnh chụp cùng Chi Dân cùng với lời giới thiệu: “Nay 2 bạn quay phim chung với nhau. Vy và Dũng nha”. Những hình ảnh hậu trường thân thiết trước đó hay cảnh hôn nhau khiến dân tình chắc mẩm cả hai dường như đang giữ kín chuyện riêng tư ngoài phim ảnh. Trong clip hậu trường quay cảnh "khóa môi" trong phim, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra Chi Dân có động tác tay khiến Quỳnh Anh hôn anh. Không những vậy, Trương Quỳnh Anh còn là bạn diễn trong MV của Chi Dân. Những hình ảnh cùng sánh đôi khi đi quay hình, quay MV ca nhạc khiến cả hai lập tức vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa lên tiếng và người hâm mộ vẫn chỉ đang bán tín bán nghi.

Quỳnh Anh chia sẻ ảnh chụp cùng Chi Dân khi đóng chung phim

Dân tình rộ tin đồn cặp đôi vướng chuyện phim giả tình thật

Hậu trường cảnh hôn của cả hai trong phim

Chi Dân mời Trương Quỳnh Anh đóng vai nữ chính trong MV

Cả hai thân thiết ngoài đời thường

Hậu chia tay nam ca sĩ TIM, Trương Quỳnh Anh được khen ngợi ngày càng xinh đẹp và có gu thời trang gợi cảm. Nữ diễn viên từng đóng chung nhiều cảnh mùi mẫn cùng bạn diễn nam như với Lý Bình trong Trói buộc yêu thương. Tuy nhiên tới hiện tại, Quỳnh Anh vẫn chưa hé lộ về người thương trong trái tim cô.

“Rồi bạn sẽ nhận ra, người cần đến... sẽ đến... người phải đi, rồi sẽ đi... Dù như thế nào, đến cuối cùng cũng hi vọng bạn đón nhận tất cả với nụ cười an nhiên” – Trương Quỳnh Anh từng chia sẻ status nhiều tâm trạng. Nữ diễn viên, ca sĩ sinh năm 1989 sở hữu nhan sắc trẻ trung, tươi tắn khiến cánh mày râu thổn thức mỗi khi đăng ảnh lên trang cá nhân. Nhiều bức hình của Quỳnh Anh "gây bão" mạng với nhiều lượt like. Sau khi trở về thời độc thân, nữ diễn viên càng thêm quyến rũ, xinh đẹp.

Trương Quỳnh Anh được khen ngợi trẻ trung bất chấp thời gian

Những bức ảnh "hack tuổi" mang màu sắc tươi tắn, trẻ trung

Bên cạnh đó Quỳnh Anh cũng rất đỗi gợi cảm, khiến người nhìn khó rời mắt

Nữ diễn viên thay đổi phong cách để làm mới mẻ hình ảnh trước người hâm mộ

Mỗi lần diện áo tắm, Quỳnh Anh lại khiến cánh mày râu ngẩn ngơ

