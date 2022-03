Hé lộ gia thế "khủng" của hôn phu 7 sao Việt sắp cưới

Những đám cưới được mong chờ trong năm nay gọi tên loạt người đẹp Minh Hằng, Ngô Thanh Vân...

Mới chưa hết tháng 3 mà showbiz Việt đã rộn ràng những đám cưới sắp được tổ chức khi liên tiếp người đẹp khoe được bạn trai cầu hôn.

Ngô Thanh Vân

Sau 2 năm bén duyên, Ngô Thanh Vân đã gật đầu đồng ý khi nhận lời cầu hôn từ CEO Huy Trần kém 11 tuổi. Cặp đôi hẹn hò kín đáo nhưng không kém phần ngọt ngào với những chuyến du lịch, những bữa ăn chàng nấu dành riêng cho nàng. Cả hai không ngại chia sẻ khoảnh khắc riêng tư, tình tứ bên nhau.

Sáng ngày 14/3, Ngô Thanh Vân chính thức chia sẻ thông tin cả hai sẽ về chung một nhà trong năm nay nhưng chưa thông báo cụ thể thời gian. Nàng đả nữ của màn ảnh Việt công khai bức tâm thư dài nói về hành trình tìm thấy người thương. Trong khi đó Huy Trần cũng chia sẻ: “Cũng giống như một ván cờ vua, một vị vua không là gì nếu không có nữ hoàng của mình. Anh đã lang thang, lạc lõng trên đường đời - cho đến khi tìm thấy em. Mỗi ngày em đều thúc đẩy anh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và vì em, anh cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Em là người mà anh có thể tin tưởng, là người anh có thể tin cậy và là người anh muốn dành phần đời còn lại của mình. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có và tất cả những gì của anh. Anh yêu em, nhiều hơn những gì có thể nói”.

Kết hôn cùng cô bạn gái nổi tiếng, Huy Trần cũng không hề kém cạnh. Khi mới 30 tuổi anh đã là CEO công ty nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và một công ty dệt may ở TP. HCM. Không những vậy, với tài nấu nướng, anh là chủ một nhà hàng có tiếng với giới trẻ ở trung tâm Sài thành. Chưa hết, anh còn sở hữu một cửa hàng phụ kiện xe motor tại Đức. Từ nước ngoài về Việt Nam, anh nhanh chóng xây dựng được chỗ đứng trong kinh doanh lẫn lĩnh vực nghệ thuật khi trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Minh Hằng

Chiều tối ngày 14/3, nối gót Ngô Thanh Vân, Minh Hằng cũng thông báo tin vui với người hâm mộ. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Cặp đôi dự kiến tổ chức hôn lễ trong tháng 6 năm nay. Đây chính là người bạn trai mà Minh Hằng từng úp mở trước đó khi đăng tải hình ảnh giấu mặt hay trong những lần cô chia sẻ về người ấy qua các bài phỏng vấn. "Anh ấy chính là người sẽ giữ chân được tôi. Tôi và anh đã bên nhau 5 năm, không quá dài cũng chẳng ngắn, nhưng bấy nhiêu đó đã giúp tôi cảm nhận được hạnh phúc. Anh ấy là mảnh ghép rất hoàn hảo của tôi. Anh không muốn trở thành người cản trở giấc mơ của tôi. Khi nào tôi nói cưới thì chúng tôi cưới" – nữ diễn viên Bẫy ngọt ngào từng tâm sự.

Vị hôn phu của Minh Hằng là một doanh nhân hơn cô 10 tuổi. Tuy không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng anh là người ủng hộ hết mình trong công việc của bạn gái. Từng có thông tin năm 2017 khi Minh Hằng làm MV dành tặng bạn trai, anh đã chi một số tiền lớn để quảng bá MV mới này của cô tại vị trí trung tâm đắt đỏ nhất Sài thành trong suốt 7 ngày.

Huyền My – Anh Tú

Cô chủ tiệm nail Huyền My cũng có một tin vui mới thông báo khi đăng tải hình ảnh khoe nhẫn đính hôn. Bạn trai của Huyền My chính là nam diễn viên Anh Tú. “Một chặng đường mới, cảm ơn bạn rất nhiều. Say yes” – người đẹp thông báo. Cùng với đó, Anh Tú cũng xác nhận việc chuẩn bị kết hôn. Cặp đôi bén duyên vào khoảng tháng 7 năm ngoái. Huyền My từng vướng tin đồn tình cảm với cầu thủ Quang Hải trong khi đó Anh Tú là một gương mặt nam diễn viên trẻ, nhiều tiềm năng. Anh giành giải quán quân Cười xuyên Việt 2016, tham gia trong nhiều bộ phim như Bán chồng, Tao không xa mày… Anh Tú từng được đề cử giải thưởng tại giải Ngôi sao xanh 2019, Mai vàng 2019…

Phương Trinh Jolie – Lý Bình

Một cặp đôi đẹp khác của showbiz Việt cũng dự kiến sẽ sớm tổ chức hôn lễ trong thời gian tới. Gần đây cả hai đã hoàn tất việc chụp ảnh cưới trên du thuyền. Phương Trinh Jolie cho biết cả hai đã đăng ký kết hôn từ tháng 1 năm nay. Đám cưới được dự kiến tổ chức trong tháng 4 với khoảng 500 khách mời.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm từ tháng 3/2021. Lý Bình kém bạn gái 3 tuổi, từng hợp tác đóng chung MV Nobody like you với những cảnh nóng cùng Phương Trinh Jolie. Thời gian đầu, cả hai phủ nhận khi bị đồn đoán “phim giả tình thật”. Tháng 10 năm ngoái, Lý Bình bí mật cầu hôn cô bằng nhẫn kim cương. Anh từng tặng bạn gái chiếc xe 8 tỷ đồng nhân dịp Noel 2021. Cả hai cũng đã hoàn thiện xong căn nhà chung ở quận Bình Thạnh.

Phương Nga – Bình An

Cặp trai tài gái sắc của showbiz Việt cũng đã “chốt đơn” vào đúng ngày 14/2 vừa qua bằng một màn cầu hôn lãng mạn. Cả hai nhận được ủng hộ lớn từ người hâm mộ khi thời gian yêu đương 5 năm đều rất ngọt ngào, quan tâm, chăm sóc cho nhau. Khán giả đang mong chờ một đám cưới không xa của cả hai.

Bình An là một diễn viên có tiếng trên màn ảnh trong khi đó Phương Nga là một nàng Á hậu xinh đẹp, giỏi giang. Trong một bài phỏng vấn, Phương Nga từng ví Bình An là một căn nhà kiên cố còn cô là một nóc nhà vững chãi. Để chuẩn bị cho đám cưới, vào ngày 21/1, nam diễn viên đã chia sẻ về hình ảnh căn nhà mới sẽ đón nàng về dinh.

Bên cạnh những người đẹp đã "chốt đơn" chắc nịch trong năm nay, hai người đẹp Võ Hoàng Yến và Ngọc Hân cũng được fan nóng lòng mong đợi sớm báo tin vui.

Võ Hoàng Yến

Siêu mẫu của showbiz Việt từng dự kiến cùng bạn trai tổ chức đám cưới vào tháng 7 năm ngoái nhưng phải hoãn do ảnh hưởng của dịch. Võ Hoàng Yến tiết lộ hai người hẹn hò từ năm 2019 nhưng cô không hé lộ thêm thông tin, hình ảnh nào cụ thể về bạn trai. Được biết, nửa kia của “chân dài” làng mẫu làm việc trong lĩnh vực ẩm thực, là một Việt kiều Mỹ hơn cô 12 tuổi. Anh là người rất chiều chuộng bạn gái.

Hoa hậu Ngọc Hân

Được gọi là hoa hậu ngoan hiền nhất showbiz Việt, Ngọc Hân được ngưỡng mộ với sự nghiệp thành công và mối tình đẹp cùng bạn trai làm trong Bộ Ngoại giao. Cặp đôi nhiều lần lộ minh chứng sắp tổ chức hôn lễ nhưng phải hoãn lại do dịch Covid-19. Hiện tại người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi thông báo tin vui từ nàng hậu xinh đẹp.

