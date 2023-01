Trấn Thành: “Hôn nhân bền chặt cần sự biết điều và tử tế”

- Bận rộn với lịch làm việc dày đặc, anh dành thời gian cho gia đình ra sao?

- Tôi không tin ai đủ bận để không có thời gian cho gia đình, chỉ đơn giản là bạn muốn hay không. Tôi sẽ dựa vào độ cần thiết của gia đình mong muốn gặp tôi bao nhiêu và sẽ điều tiết. Nếu gia đình cần gặp tôi nhiều thì tôi sẽ dành nhiều thời gian cho họ. Nếu họ hạnh phúc với thời gian gặp gỡ nhau như vậy thì rõ ràng tôi đâu cần điều tiết. Mình gặp nhau bao nhiêu không quan trọng là làm cho nhau bao nhiêu trong cuộc sống này.

- Anh thay đổi ra sao sau khi lấy vợ?

- Tôi thay đổi quá nhiều, từ cách suy nghĩ, vận hành, phát ngôn, hiểu về cuộc sống. Tôi tin mỗi người sẽ có sứ mệnh bước vào cuộc đời để thay đổi ai đó và cả bản thân mình.

- Mọi người cho rằng con cái sẽ là sợi dây gắn kết, niềm vui của bố mẹ. Sau 7 năm kết hôn, anh có nghĩ đến điều này?

- Con cái có thể là sợi dây gắn kết bố mẹ nhưng không phải sợi dây duy nhất. Nếu quý vị không chọn làm bố mẹ thì sẽ gắn kết bằng nhiều sợi dây khác. Tôi nghĩ sợi dây gắn kết chặt nhất là sự biết điều và tử tế.

Tôi không nghĩ sợi dây nào tốt hơn. Con cái chỉ hiệu quả khi cả hai cùng muốn có con, yêu trẻ, thích có thành quả trong tình yêu, thích nhìn bản thân mình thu nhỏ.

Nếu ai nói lấy con ra làm gắn kết vợ chồng thì có thể quý vị đang không tự tin vào tình yêu, hôn nhân của mình. Vì nếu mình yêu nhau thì tự bản thân sẽ là sợi dây gắn kết chứ không cần lấy con làm sợi dây níu kéo, tôi không cho đây là điều tốt. Nếu quý vị yêu trẻ thì hãy mang nó đến thế giới chứ đừng vì lý do gắn kết, đứa bé sẽ buồn.

Chúng tôi sẽ thoái mái khi chịu hi sinh, dành thời gian cho con. Khi mình đủ đức hi sinh thì đó là lúc thích hợp có con. Hiện nay bản thân chúng tôi đang hạnh phúc và có nhiều điều chưa làm, đang cần làm với nhau thì con ra đời phải dành thời gian cho nó, dang dở hoài bão và mình chưa đủ đức hi sinh thì có con không hiệu quả.

Chúng ta nên biết rõ mục đích có con chứ đừng biến nó thành quy luật là kết hôn phải có con, tôi không nghĩ đây là quy luật hay. Nếu chưa sẵn sàng có con thì hãy khoan, khi sinh con ra thì phải dành rất nhiều cho nó. Đừng sinh con như thói quen mà hãy sinh con khi thật sự cần thiết.