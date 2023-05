Tìm thấy thi thể nữ ca sĩ 29 tuổi trong phòng khách sạn ở Hàn

Theo Koreaboo, Haesoo qua đời ở tuổi 29. Cô được xác định là “nữ ca sĩ nhạc trot ở độ tuổi 30” mà truyền thông Hàn Quốc đưa tin qua đời vào ngày 12/5.

Trước đó, ngày 13/5, cảnh sát cho biết tìm thấy thi thể một nữ ca sĩ trong phòng khách sạn nhưng giấu danh tính. Vào thời điểm đó, nhà chức trách tuyên bố tìm thấy một bức thư do nữ ca sĩ viết. Cộng thêm không phát hiện có hành vi phạm tội nào, cảnh sát nghi ngờ đây là vụ tự tử.

Thời điểm đó, truyền thông gọi nữ ca sĩ là A, tiết lộ cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách ca sĩ nhạc trot, theo học chuyên ngành âm nhạc truyền thống Hàn Quốc trong trường đại học. Báo chí nói thêm A không chỉ hoạt động tích cực trong các chương trình âm nhạc mà còn trong các show giải trí tạp kỹ.

Trước những thông tin trên, truyền thông và người hâm mộ nghi ngờ A là Haesoo. Mọi người cố gắng liên lạc với nữ ca sĩ qua điện thoại nhưng không có ai trả lời. Trên Instagram và trang mạng dành cho người hâm mộ, nhiều bài đăng cầu bình an và kêu gọi Haesoo nhưng đều không có phản hồi.

Trong lúc khán giả hoang mang, ngày 15/5, đài truyền hình YTN (Hàn Quốc) thông báo Haesoo không thể tham gia buổi biểu diễn tại một lễ hội vào ngày 20/5 do đột ngột qua đời.

Haesoo qua đời ở tuổi 29, nghi do tự tử. Ảnh: IG.

Theo Kpop Reporter, Haesoo sinh tháng 12/1993. Cô theo học chuyên ngành pansori (loại hình âm nhạc diễn xướng bằng âm giai nhạc thính phòng truyền thống) tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Cô ra mắt vào tháng 11/2019 với album đầu tay My Life, My Way. Nghệ danh Haesoo mang ý nghĩa “sâu và sáng như biển cả”. Năm 2021, cô phát hành album đơn thứ hai Ggonggmuni. Người đẹp được cho là trở nên nổi tiếng hơn khi xuất hiện trên các chương trình như The Trot Show, AM Plaza và Gayo Stage.

Lần lộ diện cuối cùng của Haesoo trên sóng truyền hình là trong tập đặc biệt Tết Nguyên đán của Immortal Songs (đài KBS 2TV) vào tháng 1.

Nguồn: https://tienphong.vn/tim-thay-thi-the-nu-ca-si-29-tuoi-trong-phong-khach-san-o-han-post1534451.t...Nguồn: https://tienphong.vn/tim-thay-thi-the-nu-ca-si-29-tuoi-trong-phong-khach-san-o-han-post1534451.tpo